tout ce que tu as besoin de savoir

DODO est un échange décentralisé fonctionnant sur la blockchain Ethereum qui utilise l’algorithme Proactive Market Maker (PMM) pour fournir aux utilisateurs des jetons pour gagner des frais de transaction.

Selon les données de DeFi Pulse, le jeton natif de DODO, DODO, est désormais classé 37e avec une valeur totale de 59,1 millions de dollars bloquée sur le marché de la finance décentralisée (DeFi). Il n’est répertorié que depuis deux mois et est un projet relativement nouveau dans l’espace crypto.

Certains des échanges décentralisés que nous connaissons bien, comme Uniswap, utilisent des algorithmes tels que Automatic Market Maker (AMM), qui permet aux investisseurs de déposer des fonds dans le pool de liquidité en chaîne à l’avance, de manière complètement décentralisée et sans conservation. . tout en offrant des transactions transparentes entre les crypto-monnaies.

Cependant, la MMA traditionnelle présente les inconvénients d’une perte temporaire, d’une faible efficacité du capital, d’une utilisation insuffisante des liquidités et d’une exposition au risque de plusieurs jetons.

Pour résoudre les problèmes ci-dessus, DODO a créé l’algorithme Proactive Market Maker (PMM), qui vise à généraliser le système de comparaison des carnets de commandes.

Utilisation élevée du capital

PMM ajuste la courbe des prix en utilisant un système de prévision des prix de sorte qu’une plus grande partie de la liquidité soit concentrée autour du prix de marché des actifs. Cela permet des transactions plus actives et plus fréquentes, améliorant l’efficacité du capital et réduisant les pertes non permanentes. Comme indiqué ci-dessous, près du prix du marché, la courbe DODO est plus plate que la courbe Uniswap, indiquant une utilisation du capital plus élevée et moins de dérapage.

Transaction unilatérale

Dans le même temps, le PMM permet aux market makers de ne déposer que les actifs unilatéraux d’une certaine paire de trading, de sorte que les traders n’ont pas besoin de prendre de risques bilatéraux.

Faibles coûts de transaction

Le réseau principal de DODO intègre l’oracle Chainlink, qui fournit des mises à jour de prix en agrégeant les réponses de vingt et un canaux de tarification différents et en attribuant raisonnablement des frais de transaction moins chers aux fournisseurs de liquidité.

DODO a obtenu l’approbation de nombreuses institutions d’investissement mondiales de premier plan, notamment Three Arrows Capital, Binance Labs, Coinbase Capital et Alameda Research, pour n’en nommer que quelques-unes. Dodo est actuellement coté à la bourse Binance et FTX.

