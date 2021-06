tout ce que tu as besoin de savoir

TL;DR

Qualcomm a annoncé la plate-forme mobile Snapdragon 888 Plus. Le nouveau chipset est essentiellement un Snapdragon 888 avec une amélioration de la vitesse d’horloge et des capacités d’IA plus rapides. Qualcomm reste confiant dans l’importance de mmWave pour les déploiements 5G.

Lors du keynote MWC 2021 de Qualcomm, le PDG récemment nommé Cristiano Amon a dévoilé une sélection de nouveaux produits et a fait le point sur l’état de la 5G. Pour nous, amateurs de smartphones, la grande nouveauté est l’annonce de la plateforme mobile Snapdragon 888 Plus.

Comme son nom l’indique, le Snapdragon 888 Plus se trouve juste au-dessus de la puce phare actuelle du Snapdragon 888. Avec le Snapdragon 870, Qualcomm compte désormais trois puces haut de gamme dans son portefeuille phare. Alors plongeons-nous dans les nouveautés.

Snapdragon 888 Plus – à savoir

Il n’y a vraiment que deux changements mineurs au Snapdragon 888 Plus par rapport au Snapdragon 888 standard. Le premier est que le puissant processeur Arm Cortex-X1 voit une vitesse d’horloge augmenter à 3 GHz (2,995 GHz réels). C’est en hausse par rapport à 2,84 GHz, ce qui représentait une augmentation de 5,45% de la vitesse d’horloge.

Le seul autre changement est la revendication de Qualcomm de 32TOPS de calcul de nombres AI, entraînant une amélioration de 20% par rapport au Snapdragon 888 standard. Le chipset dispose toujours de la même configuration DSP Hexagon 780 qu’auparavant. Cette amélioration des performances provient donc de l’augmentation de la vitesse du processeur, combinée à l’amélioration de l’efficacité matérielle et des optimisations logicielles d’Hexagon.

Outre ces deux améliorations, le nouveau chipset dispose d’un matériel identique au Snapdragon 888. Le chipset dispose des mêmes fonctionnalités GPU Adreno 680 et Snapdragon Elite Gaming, prise en charge 5G avec mmWave via son système Snapdragon X60 Modem-RF, fonctionnalités FastConnect 6900 et triple FAI capacités de la caméra. Considérez donc cela comme une mise à niveau mineure plutôt que comme une puce de nouvelle génération.

En ce qui concerne les produits réels, Asus, la série Magic3, Motorola, Vivo et Xiaomi sont prêts à lancer les smartphones Qualcomm Snapdragon 888 Plus au second semestre 2021. Qualcomm note qu’il attend des annonces de produits au troisième trimestre de l’année.

La mise à jour 5G de Qualcomm

Qualcomm a été l’un des plus grands partisans de la 5G et bien que certains ne soient toujours pas convaincus des mérites de mmWave, la société s’est efforcée de ce MWC pour nous convaincre de l’importance de la technologie pour le déploiement de la 5G. Surtout en ce qui concerne le coût total de possession et le coût par bande passante dans les zones densément peuplées.

Par exemple, la société souligne que plus de 30 opérateurs et équipementiers mondiaux se sont engagés à prendre en charge la 5G mmWave. La technologie n’est plus seulement centrée sur les États-Unis, avec des opérateurs à travers l’Europe, la Chine continentale, l’Asie du Sud-Est, et plus encore. Cependant, la quantité de spectre mmWave disponible varie beaucoup dans le monde et, là où commercialement viable, les déploiements mondiaux à grande échelle prendront encore un certain temps.

Qualcomm nous rappelle vivement qu’il peut atteindre des vitesses de téléchargement colossales de 10,4 Gbps en agrégeant les données sur le spectre mmWave et Sub-6GHz à l’aide de son dernier modem Snapdragon X65. C’est apparemment assez rapide pour télécharger un 4K de deux heures en seulement 27 secondes. Le X65 devrait apparaître dans les chipsets vers la fin 2021.

Dans le cadre de sa poussée 5G en cours, Qualcomm a lancé sa plate-forme FSM200X compatible 3GPP Release 16 pour les applications de petites cellules RAN. Il existe également une nouvelle carte d’accélérateur 5G DU X100 pour les serveurs, basée sur la plate-forme d’unité de distribution existante de l’entreprise.

Bien qu’il ne s’agisse peut-être pas des annonces les plus excitantes pour les propriétaires de smartphones, le matériel conforme à la 5G Release 16 et en vue de la Release 17 et au-delà indique l’engagement de Qualcomm envers les cas d’utilisation 5G au-delà de l’approche à large bande grand public que nous avons vue jusqu’à présent. Les réseaux 5G autonomes et virtualisés et leurs cas d’utilisation associés sont toujours une vision à plus long terme, mais vers laquelle nous nous orientons progressivement.