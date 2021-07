Tout ce que tu as besoin de savoir

Début 2019, Apple Corps Ltd et WingNut Films Ltd ont annoncé un nouveau documentaire sur les Beatles, qui serait basé sur environ 55 heures de séquences de studio inédites des sessions “Get Back” et Let It Be du groupe en 1969. Au cours des deux dernières années, de nouvelles informations ont continué à tomber sur le film, dirigé par le réalisateur oscarisé Sir Peter Jackson. Initialement prévu pour une sortie en septembre 2020, The Beatles: Get Back sera diffusé sur Disney + du 25 au 27 novembre.

En attendant sa première, voici ce que nous savons jusqu’à présent sur The Beatles: Get Back.

Il a été réalisé avec l’entière coopération du groupe

Tous les deux Paul Mccartney et Ringo Starr ont chanté les louanges du film, tandis que John Lennonla veuve de Yoko Ono Lennon, et George HarrisonLa veuve d’Olivia Harrison a également offert son plein soutien au projet.

Ce sera l’expérience ultime de voler sur le mur

“C’est comme si une machine à remonter le temps nous ramène en 1969, et nous pouvons nous asseoir dans le studio en regardant ces quatre amis faire de la bonne musique ensemble”, a déclaré Peter Jackson. Les images utilisées dans Get Back ont ​​été tournées à l’origine pour le documentaire de Michael Lindsay-Hogg de 1970, Let It Be, qui a capturé des moments intimes en studio pendant que le groupe répétait et enregistrait les chansons de ce qui serait leur dernier album. Le métrage, maintenant revisité par Jackson sous un nouveau jour, est le seul matériel à noter qui documente les Beatles au travail en studio.

Il mettra en vedette la célèbre performance sur le toit dans son intégralité

Le 30 janvier 1969, les Beatles ont joué une surprise performances sur le toit de leur studio de Savile Row. Bien que les images du tournage en direct aient été bien documentées au fil des ans, elles n’ont jamais été montrées dans leur intégralité. Le film de Jackson comprendra l’intégralité de la performance de 42 minutes.

Ringo a récemment partagé ses souvenirs de cette performance emblématique avec Variété: « Nous avions décidé de jouer ensemble, en live. Et nous avons pensé à d’autres lieux, puis nous avons pensé : ‘Attendez, montons juste sur le toit.’ Et Michael a filmé ce truc sur le toit vraiment bien, avec beaucoup de caméras. » Alors que le film original montrait environ 20 minutes de la performance, Ringo a déclaré qu’il était ravi de voir l’ensemble dans son intégralité, ajoutant “c’est génial”.

La première coupure était de 18 heures

“Le premier montage a duré 18 heures et j’avais espéré qu’il y aurait un appétit pour dire:” OK, faisons une version de six heures “, a partagé Jackson dans un nouvel entretien avec GQ. Toutes les séquences que nous avons tournées sont là et nous les avons simplement laissées comme scène coupée, il ne nous a donc pas fallu longtemps pour en faire une version plus longue. Je savais que dans ce monde d’Internet, de streaming et de tout le reste, nous trouverions un chez-soi quelque part pour une version plus longue, ce qui évite d’avoir à couper des choses. »

Jackson a utilisé la technologie numérique en combinaison avec des images d’archives

Jackson a expliqué dans la même interview qu’ils avaient adopté la technologie du film They Shall Not Grow Old pour équilibrer la palette de couleurs du film, mais rien d’autre n’a été changé. Cela a laissé le réalisateur envieux de la mode à cette époque. « Tout ce que nous avons fait, c’est d’utiliser la technologie que nous avons développée pour le film de la Première Guerre mondiale ‘Ils ne vieilliront pas’, en prenant toutes ces vieilles images de la Première Guerre mondiale et en les restaurant. Nous n’avons pas essayé de pousser les couleurs primaires des vêtements vers le haut ou quoi que ce soit. Nous n’avons fait aucun truc comme ça. Nous venons d’équilibrer les tons de peau, et les couleurs que vous voyez, je suppose, sont les couleurs qui étaient là ce jour-là. Je veux dire, ça te rend jaloux des années 60, parce que les vêtements sont tellement fantastiques.

‘Retour’ est une célébration

Dans l’introduction de son interview avec Peter Jackson dans GQ, le journaliste Dylan Jones a expliqué à quel point le nouveau film est moins décevant que l’original. “‘The Beatles: Get Back’ est une autre étape sur la route longue et sinueuse vers une immortalité améliorée, car les films montrent les Beatles au sommet de leur art et ne se détériorent pas, comme ils semblaient l’être dans ‘Let de Michael Lindsay-Hogg Il soit.’ Le tout dernier film des Beatles a été un énorme échec lors de sa sortie en 1970 et il est resté un échec depuis. » Bref, Get Back est une célébration.

Vous pouvez vous attendre à entendre de la nouvelle musique

En plus des 55 heures de film, Jackson travaille également avec 140 heures d’enregistrements audio. Plusieurs des chansons sélectionnées au cours des sessions ont été incluses dans la compilation Anthology 3 de 1996, qui comprenait des extraits et des démos de “L’album blanc“, Route de l’Abbaye, et que ce soit. Cependant, il y a beaucoup de musique qui n’a pas été officiellement publiée.

Il offrira également une chance d’observer le développement des membres du groupe en tant qu’artistes solos. La plupart des morceaux qui n’ont pas été diffusés sur Let It Be ont ensuite été développés et inclus dans leurs albums solo, y compris le “Teddy Boy” écrit par Paul McCartney, qui est apparu sur son premier album solo de 1970, McCartney, et “Hear Me Lord” et “Isn’t It A Pity” de George Harrison, qui ont ensuite été publiés sur son album de 1970, Toutes les choses doivent passer. John Lennon, quant à lui, peut être entendu en train de travailler sur ‘Donne-moi un peu de vérité‘ et ‘Oh My Love’, qui sont tous deux apparus dans les années 1971 Imaginer.

La vraie relation du groupe est révélée

Alors que le long métrage de Lindsay-Hogg offrait un regard en profondeur sur les sessions des Beatles, il révélait également certains des moments de tension dans le studio. À bien des égards, il documente un groupe au bord de la rupture. Get Back, en revanche, regarde les images dans leur ensemble et brosse une image très différente du temps passé ensemble par le groupe. Dans une récente interview sur The Howard Stern Show, Paul McCartney a déclaré : « Nous nous amusons évidemment ensemble. Vous pouvez voir que nous nous respectons et que nous faisons de la musique ensemble, et c’est une joie de la voir se dérouler.

Pendant ce temps, dans une déclaration, Ringo a rappelé: “Nous avons passé des heures et des heures à rire et à jouer de la musique… Il y avait beaucoup de joie, et je pense que Peter le montrera. Je pense que cette version sera beaucoup plus paisible et aimante, comme nous l’étions vraiment.

S’adressant à Variety, Ringo a ajouté que le film original, “se concentrait uniquement sur le moment le plus bas… Tout le monde connaît ma position. Je pensais que le downer était beaucoup plus gros que le reste (dans Let It Be). J’étais là. C’était très amusant… J’ai dit : “Je sais qu’il y a beaucoup d’humour là-bas.”

“La réalité est très différente du mythe”, a confirmé Jackson dans un communiqué de presse. « Après avoir revu toutes les séquences et l’audio que Michael Lindsay-Hogg a tourné 18 mois avant leur rupture, c’est tout simplement un incroyable trésor historique. Bien sûr, il y a des moments dramatiques, mais aucune des discordes auxquelles ce projet a longtemps été associé. »

« Le film crée un contre-récit joyeux au film Let It Be des Beatles de 1970, la chanson du cygne, qui a essentiellement documenté la rupture du groupe et est une expérience plutôt déprimante. Le nouveau film est complètement différent, avec les quatre membres qui rient et font le clown à la manière classique de la vadrouille », a écrit Variety, qui a pu visionner des segments du film.

Écoutez le meilleur des Beatles sur Apple Music et Spotify.