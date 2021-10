Tout ce que tu as besoin de savoir

La série Chipotle Challengers avec Fortnite est de retour après une pause estivale.

La dernière fois en mars, TSM Commandment et FaZe Cented ont remporté la première place de la grande finale. Ils ont collecté 15 000 $ US à diviser et un approvisionnement d’un an en burritos de la chaîne populaire. Désormais, un autre groupe de joueurs a une chance de gagner une part de 275 000 $ USD en espèces et en prix tout au long du mois d’octobre.

Plusieurs équipes invitées ont déjà obtenu leur place pour les finales des Challenger Series. Cependant, il existe un processus de qualification qui pourrait vous donner une chance de rivaliser avec certains des meilleurs joueurs d’Amérique du Nord. Nous avons toutes les informations dont vous avez besoin pour démarrer votre aventure Chipote Challenger Series.

Qualifications ouvertes : format, calendrier et prix

Les qualifications pour les Chipotle Challenger Series sont déjà en cours, le temps presse donc. Les organisateurs du tournoi ont organisé la première des quatre qualifications le 3 octobre, et il ne reste que trois autres opportunités avant la grande finale. Le format est une course à élimination – où les duos feront la queue dans des matchs publics et gagneront autant d’éliminations que possible.

Les équipes s’affronteront dans la course éliminatoire pour une durée spécifique d’une heure. Ils soumettront ensuite leurs trois meilleurs matchs au cours de cette période. Les joueurs doivent soumettre leurs scores via une capture d’écran claire pour être en lice. Les 11 meilleurs duos de chaque qualification s’assureront une place pour la grande finale.

Voici un récapitulatif rapide du format du tournoi, du système de points et de la répartition des prix pour les qualifiés :

Qualifications Chipotle Challenger Series

Les 3, 4, 6 et 7 octobre à 19 h HNE Limite d’une heure Course éliminatoire dans les lobbies des matchs publics (pas en mode Arène) Les équipes soumettent leurs trois meilleurs scores en fonction du classement et des éliminations Les 11 meilleures équipes se qualifient pour la Grande Finale

Système de notation

1er : 10 points 2e : 7 points 3e : 5 points 4e : 4 points 5e-8e : 3 points 9e-12e : 2 points 13e-16e : 1 point Éliminations : 3 points chacun

cagnotte

1er : 2 500 $ + 1 500 $ Code numérique Logitech + Casque Astro Chipotle Challenger Series 2ème : 1 000 $ Code numérique Logitech 3ème : 750 $ Code numérique Logitech 4ème : 500 $ Code numérique Logitech 5ème : 250 $ Code numérique Logitech 6ème-10ème : 200 $ Code numérique Logitech

Grande finale : format, programme et prix

Cinquante équipes participeront à la grande finale pour une part de 35 000 $ USD et une chance de gagner un Chipotle gratuit pendant un an. Le format charge les duos de gagner des points en fonction des éliminations et du placement sur trois matchs. Après ces trois matchs, les organisateurs du tournoi comptabiliseront le score et attribueront des prix aux dix meilleures équipes.

Voici le format de la grande finale, le système de notation et la distribution des prix :

Finale des Chipotle Challenger Series

10 octobre de 15 h 30 à 18 h 30 HNE Période de trois heures Trois matchs personnalisés Les équipes gagnent des points en fonction des éliminations et du classement tels que définis ci-dessous

Système de notation

1er : 10 points 2e : 7 points 3e : 5 points 4e : 4 points 5e-8e : 3 points 9e-12e : 2 points 13e-16e : 1 point Éliminations : 3 points chacun

cagnotte

1er : 15 000 $ + Chipotle pour un an 2e : 7 500 $ + Chipotle pour un an 3e : 5 000 $ + Chipotle pour un an 4e : 2 500 $ + Chipotle pour un an 5e : 2 000 $ Logitech Digital Code 6e : 1 200 $ Logitech Digital Code 7e : 750 $ Logitech Digital Code 8e : 500 $ Code numérique Logitech 9e : 300 $ Code numérique Logitech 10e : 250 $ Code numérique Logitech

Comment s’inscrire

Pour vous inscrire aux Chipotle Challenger Series Qualifiers, vous devez naviguer sur le site Web du tournoi. Près de 300 équipes se sont inscrites pour la qualification #2, qui aura lieu à 19 h 00 HNE le 4 octobre. Cependant, il y en a deux autres après cela, et vous pouvez participer aux deux si vous le souhaitez.

Suivez ces instructions pour inscrire votre équipe :

Accédez au site Web Chipotle Challenger Series Cliquez sur S’inscrire maintenant dans le coin supérieur droit Sélectionnez la session de qualification à laquelle vous souhaitez vous inscrire sous Créer un compte sur le site Web de Challonge Remplissez le formulaire d’inscription et invitez votre équipe Demandez à votre coéquipier d’accepter l’invitation

Cela devrait couvrir tout ce que vous devez savoir sur la série Chipotle Challenger automne 2021 avec Fortnite. Assurez-vous de regarder la grande finale se dérouler sur la chaîne Twitch de Chipotle, où vous pourrez assister à Fortnite de haut niveau et mettre la main sur des codes de burrito gratuits.

Image en vedette : Chipotle