tout ce que tu as besoin de savoir

Kaitlyn Cimino / Autorité Android

Table des matières

01Qu’est-ce que Clue ?02Qu’est-ce qu’il suit ?03Combien coûte-t-il ?04Profil et navigation05Plus de fonctionnalités06Clue Plus07Appareils compatibles08FAQ

Même les cycles menstruels les plus réguliers peuvent être un peu un champ de mines. L’application de suivi des règles et de l’ovulation Clue aide à résoudre le mystère avec des outils et des informations qui facilitent la gestion des règles. Ce guide complet couvre tout ce que vous devez savoir pour tirer le meilleur parti de l’application Clue.

Qu’est-ce que l’application de suivi du cycle et des règles Clue ?

Que vous ayez toujours eu un cycle irrégulier, que vous ayez récemment changé de contraception ou que vous prévoyiez fonder une famille, l’application de suivi des règles Clue peut vous aider à mieux comprendre votre corps (et à mieux comprendre votre flux). L’application dirigée par des femmes et basée à Berlin utilise la science la plus récente pour prédire les cycles et suivre l’ovulation. Si vous êtes généralement une épave de train sans tampon lorsque vos règles arrivent, cette application est faite pour vous. Non seulement Clue garde votre historique de cycle organisé, mais il utilise également vos données pour prédire la date de début de vos prochaines règles. Cela signifie savoir ce qui arrive et quand.

Plus important encore, Clue est développé par une équipe qui se soucie de la santé des femmes et des scientifiques compétents qui comprennent que tous les cycles ne sont pas les mêmes. C’est pourquoi il suit plus de 30 symptômes liés au cycle et vous permet même d’ajouter des symptômes personnalisés, afin que vous puissiez collecter les données les plus importantes pour votre corps spécifique. Cela peut être particulièrement utile pour les personnes ayant des règles irrégulières ou pour celles qui gèrent le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK). L’application propose également une analyse approfondie du cycle et un contenu éducatif complet, y compris des ressources LGBTQIA +.

Que suit Clue ?

Clue est avant tout un tracker de cycle et de règles. Dans un calendrier pratique, les utilisateurs peuvent enregistrer leurs règles et se référer aux flux des mois précédents. Cependant, Clue n’enregistre pas seulement les saignements. Il suit également une variété de symptômes et de points de données pour aider les utilisateurs à mieux comprendre leur corps. Des humeurs à la douleur, du sommeil au sexe, Clue vous aide à identifier les modèles et à apprendre comment votre cycle est lié à votre santé globale.

Voici une liste complète des catégories et sous-groupes de suivi disponibles dans Clue :

Période: Saignement, méthode de collecte

Corps: Envie, digestion, fluide, cheveux, douleur, peau, selles, température, poids

Vitalité: Émotions, énergie, mental, motivation, sommeil, social

Activités: Rendez-vous, exercice, méditation, fête, sexe

Médical: Maladie, DIU, injection, médicament, patch, pilule, anneau, tests

Autre: Tags (une option utile pour spécifier vos symptômes)

Une fois connecté à l’application, vous pouvez appuyer sur l’icône d’information (un i entouré) à côté de n’importe quel sous-groupe pour en savoir plus sur des symptômes spécifiques. Cette fonctionnalité est destinée à aider les utilisateurs à comprendre exactement ce qui se passe et pourquoi. Par exemple, qui savait que nous pouvions blâmer les mauvais jours de cheveux sur nos cycles depuis le début ?

Combien coûte Clue ?

Le téléchargement de l’application Clue est gratuit, mais malheureusement, certaines fonctionnalités sont cachées derrière un paywall. Pour la période de base et le suivi du cycle de Clue, la version gratuite conviendra à la plupart. Si vous êtes intéressé par un contenu illimité, payer pour un abonnement peut valoir le coût. Consultez la section intitulée Clue Plus ci-dessous pour plus d’informations sur ce qui est inclus dans un abonnement à l’application.

Profil d’indice et navigation dans l’application

Une fois que vous avez créé votre compte Clue, vous pouvez vous connecter avec votre compte e-mail, Apple, Google ou Facebook. C’est pratique car, soyons honnêtes, nous avons tous suffisamment de mots de passe à retenir. Une fois connecté, la première chose que vous remarquerez en parcourant l’application est la propreté du design par rapport aux concurrents. Vous ne trouverez pas de détails fleuris ou caricaturaux, juste une esthétique simple et élégante dans laquelle il est facile de naviguer. L’application Clue comporte cinq onglets principaux, chacun avec sa propre utilisation et sa propre page de destination.

Cycle

L’onglet Cycle est l’endroit où vous atterrirez lorsque vous ouvrez l’application Clue. Vous trouverez ici un graphique circulaire illustrant votre cycle, y compris des indicateurs de symptômes, une prédiction de vos prochaines règles et un jour d’ovulation potentiel mis en évidence. Vous pouvez également accéder au menu de débordement de l’application à partir de cet onglet en appuyant sur les trois points horizontaux dans le coin supérieur droit. Dans ce menu, vous pouvez gérer votre abonnement ou accéder à certaines fonctionnalités supplémentaires décrites plus loin dans ce guide.

Calendrier

L’onglet Calendrier est utile pour revoir vos périodes passées ou pour anticiper les périodes prévues. Cette vue permet de voir facilement les tendances de vos symptômes, de votre flux et de votre ovulation, ce qui rend les pantalons blancs un peu plus sûrs partout. Si vous appuyez sur l’icône du calendrier dans le coin supérieur gauche, votre écran reviendra automatiquement à la date actuelle. Il convient de mentionner que le suivi des règles de Clue est étendu et que votre calendrier peut être parsemé d’icônes et de couleurs. Si cela se produit, le point d’interrogation dans le coin supérieur droit de l’onglet Calendrier fournit une clé utile pour vous rappeler ce que représente chaque indicateur.

Pister

L’onglet Track est au cœur des fonctionnalités de Clue. Représenté par un symbole plus encerclé, cet onglet est l’endroit où les utilisateurs saisissent toutes leurs données, y compris les saignements, les symptômes, l’activité, etc.

Clue propose des dizaines de catégories de suivi que vous pouvez ajouter ou désactiver en fonction de votre cycle personnel.

Ces catégories de suivi incluent Période, Corps, Vitalité, Activités, Médical et Autre. Sous chaque catégorie se trouvent des sous-groupes avec des symptômes spécifiques et traçables. Par exemple, sous Corps, vous pouvez activer la catégorie Douleur. Cela ajoutera de la douleur à votre écran d’onglet Suivi et vous permettra d’ajouter des crampes, des maux de tête, une ovulation ou des seins sensibles à n’importe quel jour où vous ressentez ces symptômes. Vous pouvez désactiver toutes les catégories qui ne s’appliquent pas à votre cycle pour minimiser l’encombrement de votre calendrier et accéder plus rapidement à celles que vous utilisez.

En haut de l’onglet Suivi se trouve un calendrier hebdomadaire glissant qui vous permet d’ajouter rétroactivement des symptômes à n’importe quel jour. Pour ajouter un symptôme, appuyez simplement sur la date appropriée, appuyez sur une catégorie et enfin, appuyez sur le symptôme. Encore une fois, vous pouvez toujours appuyer sur l’icône du calendrier dans le coin supérieur gauche de cet onglet pour revenir automatiquement à la date actuelle.

Une analyse

L’onglet Analyse est l’endroit où les utilisateurs passent en revue leur historique menstruel et leurs tendances menstruelles. Ici, vous pouvez en savoir plus sur la durée de votre cycle, la durée de vos règles et la variation du cycle. Une vue instantanée de votre historique de cycle offre un moyen facile d’identifier les variations d’un mois à l’autre, ou une vue élargie vous permet d’examiner de plus près les symptômes. Passez en revue les symptômes récurrents sur cet onglet pour découvrir les schémas que vous pourriez rencontrer. Un symptôme sera répertorié sous Vos symptômes récurrents s’il a été enregistré pendant au moins trois cycles consécutifs. Si vous appuyez sur un symptôme répertorié dans cette section, vous verrez un nouveau graphique spécifique à ses données et trouverez des prédictions pour le moment où vous pourriez rencontrer le prochain symptôme. Les rappels pour ces symptômes spécifiques peuvent également être activés à partir de cet emplacement.

Teneur

L’onglet Contenu abrite une bibliothèque d’articles approfondis et de forums de FAQ liés à tout ce qui concerne le cycle menstruel. Ce contenu est fortement soutenu par des références médicales et scientifiques pour fournir les informations les plus précises possibles aux utilisateurs de Clue. La base de données de ressources disponible dans cet onglet est l’une des fonctionnalités qui distingue Clue des autres applications de suivi des règles.

Clue Connect, mode de suivi et rappels

Dans l’onglet Cycle, appuyez sur les trois points dans le coin supérieur droit de l’écran pour accéder à encore plus de fonctionnalités de l’application Clue.

Indice de connexion : Si la communication est la clé, Clue est là pour vous. Les utilisateurs peuvent partager leurs données de cycle et d’ovulation dans Clue Connect. Cette fonctionnalité est idéale pour garder votre partenaire au courant (jeu de mots) de l’endroit où vous en êtes dans votre cycle. Il a également été utilisé par des athlètes et des entraîneurs professionnels, adaptant l’entraînement aux cycles d’individus ou même d’équipes entières.

Mode de suivi : Basculez entre Clue Period Tracking et Clue Pregnancy pour sélectionner le mode qui correspond à votre vie. En mode Clue Pregnancy, les catégories de suivi de grossesse et le contenu hebdomadaire remplacent les ressources liées aux règles et le suivi du cycle. Les utilisateurs trouveront en fait un tout nouvel écran d’accueil pour suivre leurs progrès. Ce mode suit même la croissance du nouveau bébé une fois qu’il est né.

Rappels : Clue offre la possibilité d’activer des rappels pour différentes actions liées à votre cycle. Ceux-ci incluent les notifications pour les règles à venir, les règles manquées et l’ovulation ainsi que le syndrome prémenstruel. Vous pouvez également activer des rappels pour prendre le contrôle des naissances, suivre la température basale du corps (BBT) ou vous enregistrer avec Clue.

Indice Plus

La version gratuite de Clue est un excellent outil de suivi des règles et de santé des femmes à lui seul. Cependant, vous pouvez profiter encore plus de l’application avec un abonnement Clue Plus. Les principales fonctionnalités accessibles uniquement aux abonnés sont les suivantes :

E-mails mensuels avec mises à jour et résumés du cycle Accès illimité aux articles et ressources dans l’onglet Contenu Catégories de suivi thématique et mises à jour hebdomadaires du mode Grossesse Six prévisions de règles (le double du montant disponible dans la version gratuite de l’application) Analyse récurrente des symptômes

Si vous choisissez de vous en tenir aux fonctionnalités gratuites de l’application, vous devrez ignorer les publicités et bannières Clue Plus excessives dans toute l’application. Ces seuls peuvent être assez fastidieux pour vous inciter à payer. Cela étant dit, même par rapport à d’autres applications de suivi comme Flo, la version gratuite de Clue a beaucoup d’atouts et peut être tout ce dont vous avez besoin.

Appareils compatibles avec Clue

L’application de suivi du cycle et des règles Clue est compatible avec les téléphones Android fonctionnant sous Android 5 et versions ultérieures. Pour les utilisateurs d’iPhone, il est compatible avec les téléphones fonctionnant sous iOS 13 ou version ultérieure. Vous pouvez également utiliser Clue sur votre Apple Watch pour obtenir des mises à jour et des alertes directement sur votre poignet. Malheureusement, il n’y a pas encore d’application Wear OS pour Clue. L’application n’est pas encore prise en charge par les intégrations Google Assistant, Alexa ou Siri, que nous aimerions voir à l’avenir.

Dans l’ensemble, Clue est l’une des meilleures applications de suivi des règles et de l’ovulation disponibles. Il est simple à utiliser, intuitif et soutenu scientifiquement. Non seulement il aide les utilisateurs à prédire avec précision les règles, mais il permet également de suivre un grand nombre de symptômes. De plus, il continue d’apprendre à partir des données que vous fournissez, de sorte qu’au final, plus vous en suivez, meilleure est l’application.

Questions fréquemment posées

Q : L’application Clue est-elle gratuite ?

UNE: Le téléchargement de l’application Clue est gratuit, tout comme les fonctionnalités de base de l’application. L’accès à certaines des fonctionnalités les plus avancées de Clue nécessite de payer un abonnement.

Q : L’application Clue peut-elle suivre la grossesse ?

UNE: Oui! L’application Clue propose un mode Clue Grossesse qui suit une variété de catégories, notamment vos progrès, les changements corporels, les fringales, les humeurs, les mouvements de bébé, etc.

Q : Pouvez-vous partager l’application Clue avec un partenaire ?

UNE: Vous pouvez partager l’application Clue et vos données de suivi personnelles avec votre partenaire à l’aide de Clue Connect. Cette fonctionnalité permet à votre partenaire de visualiser vos périodes passées, actuelles et prédictives, vos fenêtres fertiles et le syndrome prémenstruel.

Q : Comment réinitialiser l’application Clue ?

UNE: Pour réinitialiser l’application Clue, ouvrez le menu de débordement de l’application et appuyez sur Soutien. Appuyez sur Compte et données, puis faites défiler vers le bas et appuyez sur Comment puis-je supprimer mon compte ? Suivez les invites à l’écran pour supprimer votre compte. Vous devrez entrer votre mot de passe pour terminer cette action.

Q : Quelle est la précision de l’application Clue pour l’ovulation ?

UNE: L’application Clue est régulièrement classée comme l’une des meilleures applications pour un suivi précis de l’ovulation. Cependant, ces outils de prédiction sont uniquement destinés à des fins éducatives et ne doivent pas être utilisés pour le contrôle des naissances.