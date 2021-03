tout ce que tu as besoin de savoir

Xiaomi a lancé son dernier tracker de fitness, le Xiaomi Mi Band 6.Le tracker de fitness contient un écran plus grand et double les modes d’activité par rapport à son prédécesseur.

Xiaomi a ajouté un nouveau groupe de fitness dans sa série très populaire Mi Band. Le Xiaomi Mi Band 6 a été lancé au début de cette année par rapport au calendrier de lancement habituel de Xiaomi en juin. Il semble presque identique au Mi Band 5, mais il y a plusieurs changements à la fois au-dessus et sous le capot, le rendant plus intelligent et plus utile.

Cela dit, il reste encore des fonctionnalités qui manquent, du moins de la variante globale du Mi Band 6. Voici tout ce que vous devez savoir sur le nouveau tracker de fitness.

Spécifications et fonctionnalités du Xiaomi Mi Band 6

Afficher

La première mise à niveau des fonctionnalités du Mi Band 6 est un écran plus grand. L’écran mesure maintenant 1,56 pouces. Selon Xiaomi, il offre 50% de biens immobiliers en plus que l’écran 1,1 pouces du Mi Band 5. Le panneau est toujours AMOLED et vous pouvez vous attendre aux mêmes couleurs vives néon sur noir tout autour. Vous aurez également le choix entre 60 affichages de bande différents pour personnaliser l’écran.

Pour une protection supplémentaire, l’écran est recouvert de verre trempé avec un revêtement anti-empreintes digitales.

Suivi d’activité

Outre une plus grande empreinte, le Mi Band 6 double également le nombre de modes de suivi d’activité cette fois-ci. Le Mi Band 5 offrait 11 modes sportifs, tandis que le Mi Band 6 prend ce nombre jusqu’à 30. Les fonctionnalités d’activité supplémentaires incluent plus de modes d’entraînement en salle comme l’étirement, le HIIT, la Zumba, la danse et autres.

Il existe également un nouveau mode de détection automatique sur le Mi Band 6 pour six activités: marche, tapis roulant, cyclisme, rameur et elliptique. Avec la nouvelle fonctionnalité, le bracelet de fitness sera en mesure de déterminer automatiquement si vous faites l’une des activités susmentionnées et de commencer à les surveiller sans intervention manuelle.

Surveillance de la condition physique

Xiaomi a également amélioré la surveillance du sommeil sur le Mi Band 6. Il peut désormais aider à accéder à la qualité de la respiration du sommeil des utilisateurs grâce à son capteur SpO2 / oxygène sanguin intégré. Il détectera également différentes étapes du sommeil et promet d’offrir des informations utiles sur la qualité et la durée du sommeil.

Bien sûr, vous bénéficiez d’une surveillance de la fréquence cardiaque 24h / 24 et 7j / 7 avec le capteur PPG du Mi Band 6. C’est le même capteur qui est également utilisé sur les appareils portables Amazfit ainsi que sur les modèles Mi Band précédents. Il existe un nouveau mode sur l’appareil qui s’appuie sur le capteur de fréquence cardiaque pour détecter les niveaux de stress pendant la journée.

Système de notation de la santé des femmes et du PAI

Tout comme le Mi Band 5, le Mi Band 6 propose également un suivi du cycle menstruel. Il peut aider à déterminer les dates du cycle ainsi que les calendriers de fertilité.

La fonction PAI ou Personal Activity Intelligence fait également son grand retour. Il mesure votre activité quotidienne et votre fréquence cardiaque pour vous donner un score sur 100.

Autonomie de la batterie, résistance à l’eau et connectivité

Le Mi Band 6 contient une batterie de 125 mAh qui se charge à l’aide d’un chargeur magnétique. Xiaomi affirme que le groupe peut offrir plus de 14 jours de jus en une seule charge.

Le Mi Band 6 est également certifié 5ATM, ce qui signifie qu’il peut supporter jusqu’à 50 mètres de profondeur pendant 10 minutes. Vous pouvez lire les spécifications complètes du Mi Band 6 dans le tableau ci-dessous.

Malheureusement, il n’y a toujours pas de NFC sur la variante globale et pas d’assistant vocal non plus.

Xiaomi Mi Band 6Affichage AMOLED 1,56 pouces

Verre trempé avec revêtement anti-empreintes digitales

Résolution 152 x 486

326ppi

Jusqu’à 450 nits

Plus de 60 écrans de bande Capteurs Capteur de fréquence cardiaque PPG

Capteur accéléromètre 3 axes

Capteur gyroscopique à 3 axes

Capteur SpO2

GPS connectéBatterie125mAh

Durée de vie de la batterie promise de 14 joursConnectivitéBluetooth 5.0Suivi et autres fonctionnalités30 modes de remise en forme

6 modes de détection automatique

Suivi SpO2

Suivi du sommeil

Respirez de l’exercice

Surveillance du stress

Suivi de la santé des femmes

PAI (Intelligence d’activité personnelle)

Alertes inactives

Obturateur à distance de l’appareil photo Résistance à l’eau Compatibilité 5ATMApp Application Mi Wear

Application Mi Fit

Compatible avec l’application Strava Méthode de charge Charge magnétique Sangle Longueur de la sangle réglable: 155-219 mm

SiliconePériphériques pris en chargeAndroid 5.0 et supérieur

iOS 10 et supérieur Couleurs Noir, Orange, Jaune, Olive, Ivoire, Bleu

Prix ​​et disponibilité du Xiaomi Mi Band 6

Comme prévu, le Xiaomi Mi Band 6 est proposé à un prix abordable de 229 yuans (~ 35 $) en Chine et de 279 yuans (~ 43 $) pour l’édition NFC. Il sera lancé dans le monde entier pour 44,99 € (~ 52,99 $). L’appareil est disponible dans différents coloris pour les bracelets, notamment noir, orange, jaune, olive, ivoire et bleu.

Nous nous attendons également à ce que le Mi Band 6 soit lancé dans d’autres pays comme l’Inde, mais rien à ce sujet pour le moment. Xiaomi n’offre pas officiellement le Mi Band aux États-Unis, mais sa version mondiale est généralement disponible auprès de vendeurs tiers dans le pays. L’année dernière, Huami a lancé une réplique Mi Band avec le support d’Alexa aux États-Unis, vous pouvez donc également envisager de l’obtenir si vous ne pouvez pas mettre la main sur le Mi Band.