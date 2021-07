Tout ce que vous devez savoir • Actualités et nouvelles fonctionnalités

Chaque année, Apple insuffle une nouvelle vie à l’iPhone avec une mise à jour d’iOS, le système d’exploitation du téléphone. L’année dernière, iOS 14 a apporté une mise à jour relativement importante, avec des fonctionnalités telles que les widgets de l’écran d’accueil et la bibliothèque d’applications. Récemment, cependant, Apple a annoncé iOS 15, et il devrait avoir tout autant d’impact.

iOS 15 est désormais disponible dans le cadre d’une version bêta publique, ce qui signifie essentiellement que le système d’exploitation est toujours en cours de test et d’ajustement avant une large version. Mais, vous pouvez le télécharger et l’installer sur votre iPhone si vous le souhaitez. Cela ne signifie pas que vous devriez cependant. En fait, nous l’avons installé sur nos appareils pour que vous n’ayez pas à le faire.

Excité pour iOS 15 ? Si tel est le cas, voici tout ce que vous devez savoir sur le système d’exploitation iPhone de nouvelle génération.

Les meilleures nouvelles fonctionnalités d’iOS 15

iOS 15 devrait bénéficier d’une tonne d’améliorations majeures, et nous les avons répertoriées ici. Cela dit, il est important de noter que la plupart des mises à jour ne sont pas techniquement des mises à jour d’iOS, mais plutôt de services tels que Maps, FaceTime, etc. Cela signifie que les nouvelles fonctionnalités seront disponibles sur les iPhones avec iOS 15, mais elles seront également disponibles sur les ordinateurs Mac exécutant macOS Monterey et les iPad exécutant iPadOS 15.

Se concentrer

Paramètres rapides de mise au point iOS 15

iOS 15 Focus Créer

Paramètres de mise au point iOS 15





L’iPhone obtient enfin des profils d’utilisateurs. Ces profils, appelés Focus, vous permettent de choisir les notifications à laisser passer en fonction de votre activité. Par exemple, vous pourriez avoir un Sleep Focus qui ne laisse passer qu’un appel de membres de la famille proche. Alternativement, vous pouvez avoir un objectif de travail qui ne laisse passer que les e-mails et les messages professionnels de vos collègues. Etc. Les utilisateurs peuvent également créer des focus personnalisés.

Votre iPhone suggérera intelligemment de nouveaux focus, et les focus se synchroniseront sur tous vos appareils Apple, ce qui signifie qu’ils s’appliqueront autant à votre Mac qu’à votre iPhone. Les développeurs peuvent également s’accrocher aux focus, de sorte que les applications tierces fonctionneront également avec eux.

Notifications remaniées

Aperçu des notifications iOS 15

Menu de notification dans iOS 15

Options de notification dans iOS 15





Les notifications semblent être réorganisées chaque fois qu’une nouvelle version d’iOS ou d’Android est publiée, et cette année ne fait pas exception. Pour iOS 15, les notifications ont été rafraîchies, avec des coins plus arrondis et des éléments tels que des photos de contact pour les personnes qui vous ont envoyé un message.

Les notifications peuvent être sans fin, cependant, Apple tente de résoudre ce problème dans iOS 15. Dans la mise à jour, vous obtiendrez un résumé des notifications personnalisé, et cela peut inclure un résumé des notifications moins importantes à un moment de la journée qui l’utilisateur précise. Non seulement cela, mais les utilisateurs peuvent désormais facilement désactiver les notifications d’une application ou d’un fil de messagerie pendant une période sélectionnée.

Projecteur plus intelligent

Pleins feux sur l’iOS 15 Tom Hanks

iOS 15 en vedette à San Francisco

iOS 15 Spotlight Mythic Quest





La recherche sur iOS 15 s’améliore également. Sur iOS 15, Spotlight peut exploiter les informations de vos photos, y compris le texte contenu dans les photos. Les utilisateurs peuvent également rechercher des photos sur le Web et obtenir des résultats de recherche riches pour des informations sur des sujets tels que des émissions de télévision, des acteurs, etc. Vous obtiendrez même des informations détaillées sur les contacts, notamment des informations de localisation s’ils les ont partagées, et des conversations récentes.

FaceTime

FaceTime principal

Liens FaceTime

Nommage FaceTime





FaceTime bénéficie également d’améliorations assez sérieuses. En fait, à tel point que cela pourrait annuler le besoin d’autres services de chat vidéo, comme Zoom. C’est parce qu’Apple introduit FaceTime Links, qui vous permet d’envoyer des liens vers des chats FaceTime à vos amis et à votre famille, afin que vous puissiez planifier des conversations. Cela ne se limite pas non plus aux utilisateurs d’Apple – les liens FaceTime peuvent être envoyés à des utilisateurs non Apple, et ils pourront rejoindre les conversations FaceTime via le Web. Oui, cela signifie que les utilisateurs peuvent rejoindre un chat FaceTime sur un appareil Android.

FaceTime obtient également le mode portrait. Cela signifie que vous pouvez obtenir le même effet de flou d’arrière-plan sur vos appels FaceTime que vous obtenez dans les appels vidéo en mode Portrait.

Le dernier mais non le moindre est SharePlay. SharePlay rend les appels FaceTime un peu plus sociaux. Grâce à SharePlay, vous pouvez synchroniser la vidéo et l’audio avec d’autres participants lors de vos appels vidéo, ce qui signifie qu’il est plus facile, par exemple, de regarder virtuellement des films avec vos amis et votre famille. Les commandes de lecture sont données à tous les participants et les utilisateurs peuvent diffuser du contenu AirPlay sur leur téléviseur s’ils le souhaitent. De nombreuses applications tierces ont également adopté la technologie, y compris des applications comme Disney +.

Cartes Apple

Interface utilisateur Apple Maps

Recherche de cartes Apple

Recommandations Apple Maps





Apple Maps s’est beaucoup amélioré au cours des dernières années, et avec les mises à jour d’iOS 15 et de macOS Monterey, Apple l’améliore encore. Notamment, le service bénéficie d’une vue 3D améliorée, qui se poursuit avec les itinéraires en voiture, à pied et à vélo. Lorsque vous conduisez, vous obtiendrez des informations telles que des détails sur les voies, les passages pour piétons et les pistes cyclables. C’est vraiment cool.

Apple prend également une page du livre de Google, avec de nouvelles directions de réalité augmentée pour marcher. Les navetteurs obtiendront également de meilleures informations sur les gares à proximité, et il existe des cartes repensées pour les entreprises et autres emplacements.

Portefeuille Apple

Même Apple Wallet bénéficie de quelques mises à niveau. Notamment, l’application Apple Wallet prendra en charge davantage de cartes-clés, y compris des cartes-clés pour votre serrure HomeKit, les portes d’hôtel, etc. Apple Wallet bénéficiera également de davantage de fonctionnalités de voiture à distance, permettant aux utilisateurs de klaxonner, d’ouvrir le coffre, et plus encore, sur les voitures compatibles.

L’autre ajout majeur à Apple Wallet est la possibilité d’ajouter des permis de conduire et des identifiants d’État, dans les États pris en charge. Cela se déroulera fin 2021, et uniquement dans certains États. Il devrait s’étendre à d’autres États au fil du temps.

Safari

Safari fait l’objet de refontes majeures. Ces révisions commencent avec le Mac, mais certaines d’entre elles sont également disponibles sur les appareils iOS et iPadOS. Safari sur l’iPhone, par exemple, obtiendra une nouvelle barre de recherche/barre d’URL qui se trouve en bas de l’écran au lieu du haut, ce qui facilite l’accès d’une seule main. Safari a également une nouvelle prise en charge de la recherche vocale et la possibilité de balayer vers le bas pour actualiser la page.

iOS 15 prendra également en charge les nouvelles protections de confidentialité de Safari. Cela signifie que les utilisateurs auront accès à Intelligent Tracking Prevention, qui empêche les trackers d’utiliser votre adresse IP pour vous suivre. De plus, les utilisateurs disposant d’un forfait iCloud compatible auront accès à Private Relay, qui est essentiellement un VPN.

Pomme Santé

Apple Health reçoit quelques nouvelles fonctionnalités qui le rendent plus utile pour les familles avec des personnes âgées et/ou des enfants. Après la mise à jour, les personnes dans votre vie pourront partager leurs données de santé avec vous, y compris des éléments tels que les résultats des tests de laboratoire. Et, Apple Health affichera la nouvelle métrique de stabilité de marche, qui est suivie par votre Apple Watch.

Siri

Même Siri obtient quelques améliorations. Apple apporte le traitement sur l’appareil à Siri, ce qui contribuera à le rendre plus rapide et plus utile lorsque vous n’avez pas de connexion Internet. Et, Siri pourra annoncer des notifications autres que des messages, y compris des rappels.

Dois-je installer iOS 15 ?

Actuellement, iOS 15 est en version bêta publique. Cela signifie essentiellement que le système d’exploitation est toujours en cours de test et de perfectionnement, de sorte qu’il sera prêt pour une large sortie publique plus tard dans l’année, probablement aux côtés du prochain iPhone. Cela signifie aussi qu’il y a des bugs. C’est tout à fait normal – le processus bêta devrait permettre à Apple de corriger ces bugs au cours des prochains mois.

Le terme « bêta publique » signifie que le système d’exploitation est disponible pour tout le monde à télécharger, mais compte tenu du fait qu’il y a des bogues, personne ne devrait le faire. Seuls les utilisateurs férus de technologie doivent télécharger la version bêta publique, et vraiment uniquement sur un appareil secondaire. Nous vous déconseillons de télécharger iOS 15 sur votre iPhone principal, car les bugs pourraient le rendre inutilisable pour les tâches de base.

Quels iPhones prennent en charge iOS 15 ?

Apple propose depuis longtemps des mises à jour logicielles sur les anciens téléphones, et cette année n’est pas différente. Voici la liste complète des appareils prenant en charge iOS 15.

iPhone 6s iPhone 6s Plus iPhone SE (modèle original) iPod Touch (septième génération) iPhone 7 iPhone 7 Plus iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone X iPhone XR iPhone Xs iPhone Xs Max iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone SE (2020 ) iPhone 12 Mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max

Quand iOS 15 sortira-t-il ?

Nous n’avons pas encore de date de sortie spécifique pour iOS 15, mais sur la base des années précédentes, il sortira probablement vers septembre ou octobre. Après tout, iOS 14 est sorti le 16 septembre 2020 et iOS 15 devrait sortir à peu près au même moment.

Bien sûr, avant cela, nous aurons un certain nombre de versions bêta, chacune offrant un aperçu plus raffiné d’iOS 15 que la version précédente. À mesure que nous nous rapprochons de la date de sortie publique, iOS 15 ressemblera et agira de plus en plus comme un système d’exploitation prêt pour le consommateur en raison du fait qu’il aura de moins en moins de bogues.

Comment installer iOS 15

Le fait que la version bêta d’iOS 15 vienne avec des bugs ou que vous ayez un deuxième iPhone que vous pouvez utiliser pour découvrir la version bêta d’iOS 15 ne vous dérange pas ? Si c’est le cas, peut-être que l’installation de la version bêta est une bonne idée pour vous.

Avant de décrire comment installer la version bêta, nous devons réitérer que seuls les utilisateurs avertis avec un iPhone secondaire doivent installer la version bêta publique. En fait, cela pourrait provoquer des bogues qui rendraient votre téléphone inutilisable. Ne dis pas que nous ne t’avons pas prévenu.

Sauvegardez votre téléphone, soit via iCloud, soit en le branchant sur votre ordinateur. Si votre téléphone finit par être bloqué, vous aurez besoin d’une sauvegarde. Ensuite, rendez-vous sur le site Web du programme logiciel bêta d’Apple. Appuyez sur le bouton « Connexion » sous la liste des programmes bêta. Après cela, connectez-vous à votre identifiant Apple. Dans la section “Commencer”, appuyez sur “Inscrire votre appareil”. Suivez les instructions pour archiver vos données et fichiers. Faites défiler vers le bas, puis appuyez sur le bouton « Télécharger le profil ». Appuyez sur « Autoriser » lorsque vous y êtes invité. Dirigez-vous vers l’application Paramètres, puis appuyez sur “Profil téléchargé”. Appuyez sur le bouton “Installer” en haut à droite de l’écran. Entrez votre code PIN. Une fois de plus, appuyez sur le bouton « Installer » en haut à droite, puis à nouveau lorsque vous y êtes invité. Appuyez sur “Redémarrer”. Le profil sera alors installé au redémarrage de votre téléphone. Ouvrez l’application Paramètres, puis accédez à Général> Mise à jour logicielle. Ensuite, votre téléphone trouvera une mise à jour vers iOS 15. Votre appareil téléchargera alors la mise à jour. Une fois téléchargé, appuyez sur « Installer maintenant ».