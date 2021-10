Tout ce que vous devez savoir avant d’acheter un grille-pain : modèles, puissance et fonctions | La vie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Un toast le matin à côté du café est une bonne façon de commencer la journée. Ils contiennent moins de sucre que les biscuits et ont tendance à être plus copieux.

De plus, ils nous offrent également plus de possibilités, pouvoir être sucré ou salé ou changer le type de confiture. Bien que les faire de manière traditionnelle soit un peu lourd, c’est toujours une bonne option d’acheter un grille-pain.

Si vous ne savez pas quel type de grille-pain choisir ou si vous avez toujours opté pour le premier que vous avez trouvé, restez à l’écoute. Ici, nous allons vous apprendre tout ce que vous devez savoir pour acquérir le meilleur grille-pain pour vous.

Qu’est-ce qu’un grille-pain et quels sont ses avantages ?

Le grille-pain ou grille-pain est un petit appareil qui généralement utilisé pour griller ou chauffer différentes tranches de pain épaisses. S’agissant principalement de pain tranché ou de pain blanc, d’autres types de pain peuvent également être utilisés.

Actuellement il existe des modèles qui servent à réchauffer d’autres aliments. Ce sont généralement de petites grilles supérieures ou avec un mode spécial.

Maintenant, étant des appareils si simples, vous vous demandez sûrement quels avantages peuvent-ils vous offrir. Il fait en effet partie de ces petits amis de notre cuisine qui faciliteront le début de nos journées.

Pour commencer ils sont assez rapides. Vous pouvez généralement faire griller une tranche en quelques minutes car elles sont grillées des deux côtés. Gardez également à l’esprit que rien ne se salit, il suffit de mettre le pain dedans, il s’active et c’est tout.

Il convient de noter qu’ils offrent également un peu de sécurité. En n’utilisant pas le feu, il est difficile de brûler. Mais dans les nouveaux modèles, il existe même des systèmes de sécurité qui empêchent les accidents.

Un autre de ses principaux avantages est son prix. Les grille-pain sont généralement très bon marché. Abordable pour tout le monde, améliorant la qualité de vie pour peu d’argent.

Que dois-je rechercher dans un grille-pain ?

L’une des premières choses que nous devons prendre en compte est sa construction lors de la torréfaction. Cela signifie que si vous faites griller le pain d’un côté ou des deux. Certains torréfacteurs (surtout les plus anciens) ne rôtissent qu’un côté. Nous vous recommandons d’autoriser le grillage des tranches des deux côtés..

Il est également important de s’assurer que les rainures ont une taille qui nous convient. Peut-être que nous utilisons du pain extra gras ou faisons des toasts pour toute la famille.

Nous vous conseillons, si vous êtes plusieurs, d’opter pour un grille-pain avec des fentes plus longues, pour obtenir jusqu’à quatre tranches à la fois. C’est super pour les familles prenant le petit déjeuner ensemble.

Il ne faut pas oublier les niveaux de torréfaction. Gardez à l’esprit que les grille-pain peuvent avoir différents niveaux de puissance qu’ils définissent. Il est toujours conseillé d’avoir un plus grand choix.

Bien sûr, le pouvoir est l’une des questions les plus importantes. Les grille-pain que nous trouverons seront entre 800 et 1400 W. Plus la puissance est élevée, plus il chauffera et grillera. Bien qu’il puisse également nous offrir plus de gammes de puissance pour choisir le niveau de torréfaction.

Un autre sujet à conseiller est regardez bien votre système d’éjection du pain. C’est le fameux levier qui, lorsqu’il est enfoncé, introduit le pain et lorsqu’il est poussé vers le haut, il retire les toasts. Fondamentalement, tous les grille-pain l’ont, mais nous vous conseillons fortement que si vous ne l’avez pas, vous avez un bouton qui effectue cette action. Il peut y avoir un problème et il s’agit en fait d’un système de sécurité.

Enfin, il ne fait jamais de mal de regarder les extras que le grille-pain peut apporter. Comme nous l’avons dit auparavant il peut y avoir des grilles qui fonctionnent comme des grilles mettre une sorte de nourriture sur le grille-pain quand il fonctionne pour la chauffer plus indirectement.

Un autre extra important pourrait être le ramasse-miettes. Ces types d’accessoires sont très utiles pour garder le grille-pain propre et peuvent même empêcher les vieux morceaux de pain de brûler et d’avoir une odeur de brûlé.

Conseils d’utilisation d’un grille-pain

La première chose à faire est toujours lu le livre d’instructions. Cela peut sembler une machine simple, mais les instructions nous montreront comment garder notre grille-pain en bon état plus longtemps.

Il est conseillé tourner le grille-pain une à trois fois avant d’insérer la première tranche de pain. Cela ajuste les niveaux de puissance et stérilise la grille à pain.

Une astuce pour sortir les toasts sans se brûler est d’utiliser une pince en nylon. Bien que vous puissiez également lever le levier à fond, ce qui fera sortir le pain un peu plus de la fente.

Un autre conseil que nous avons est que vous preniez en compte le pain que vous grillez. Ceux dont les tranches sont trop grasses peuvent causer des problèmes en raison de leur taille. En outre, si vous utilisez un pain plus rustique, la puissance sera différente de celle du pain blanc, n’oubliez pas car manger du pain très brûlé n’est pas bon.

Nous allons également vous donner quelques recommandations pour bien nettoyer cet appareil. Pour commencer débrancher le grille-pain du secteur Et puis posez-le sur une nappe ou un chiffon qui peut se salir.

Retirez ensuite le ramasse-miettes et nettoyez-le. Si vous n’avez pas de plateau, retournez le grille-pain pour que les miettes en sortent. Alors nettoyer l’intérieur avec une brosse à dents et un peu de liquide de nettoyage. L’extérieur peut être nettoyé avec un chiffon, nous vous recommandons d’utiliser un chiffon en microfibre.

Les meilleurs torréfacteurs du marché

Il est maintenant temps de parler des meilleurs appareils que nous avons trouvés. Chaque fois que vous ne trouvez pas d’appareils Lidl bon marché, nous vous laissons ces options.

Nous précisons que les grille-pain que nous avons choisis sont ceux qui ont un bon prix et offrent différentes fonctions.

Tristar BR-1046, avec rainures extra longues

Ceci est l’un des torréfacteurs les moins chers que nous ayons trouvés. De plus, c’est une bonne marque et nous apporte des slots extra larges.

Avec ces emplacements, vous pouvez griller plusieurs tranches à la fois. Pouvant contenir deux tranches de pain tranché dans chacune, le petit-déjeuner d’un couple sera prêt en un rien de temps.

Cela nécessite une puissance supplémentaire. Dans ce cas, le grille-pain a 1400 W pour pouvoir griller correctement le pain.

Bien qu’il puisse également utiliser toute sa chaleur pour décongeler grâce à sa fonction intégrée. Sans oublier la grille chauffante pour petits pains ou viennoiseries.

Avec une machine comme celle-ci, préparer le petit-déjeuner sera un luxe. Avec deux fentes extra longues, vous pouvez préparer jusqu’à 4 tranches de pain afin que plus d’une personne puisse prendre son petit-déjeuner pour une seule utilisation. Il dispose également d’une grille pour chauffer les petits pains et d’un ramasse-miettes qui gardera tout propre.

Sa puissance peut être réglée sans problème. A côté de son ramasse-miettes, il devient l’un des torréfacteurs les plus complets pour un prix inférieur.

Il peut être obtenu pour 26,90 euros. C’est un produit très complet à un prix avantageux.

Russell Hobbs Adventure, plus de fonctionnalités d’une bonne marque

Ce grille-pain a 1 fente longue pour 2 tranches de pain. Ce sont de larges fentes qui permettent de griller différents types de pain, il n’y aura donc aucun problème si vous aimez plus le pain de campagne.

A une belle design en acier inoxydable effet brossé. Avec cet aspect il n’entrera pas en conflit dans votre cuisine.

Le toast du pain peut être réglé entre différents niveaux de puissance. A) Oui vous pourrez contrôler adéquatement ses 1 000 W de puissance, sans brûler vos toasts.

Il dispose également de fonctions supplémentaires telles que le bouton d’annulation, qui nous permet de retirer le pain grillé avant la fin du programme. Mais il peut également dégivrer et le levier peut être utilisé pour activer un système de levage supplémentaire qui permettra de retirer le pain plus facilement.

Savourez des toasts parfaits avec cet appareil élégant et riche en fonctionnalités. Avec une finition en acier brossé, il aura l’air luxueux sur votre comptoir. De plus, il a des fentes extra larges pour que tout type de pain puisse entrer sans problème. Il vous aidera également à décongeler des aliments ou à réchauffer des petits pains grâce à sa grille.

Comprend un grille chauffante pour petits pains et petits pains, pour ces petits déjeuners spéciaux. Mais aussi un ramasse-miettes qui gardera l’intérieur du grille-pain propre.

On le trouve pour 29,99 euros sur Amazon. C’est un bon prix et une bonne marque. Ce sera un petit électroménager qui vous apportera bien des joies.

Morpilot 2221257-MO, avec affichage LED pour les plus pressés

Ce grille-pain a un point plus technologique que le reste des concurrents de ce groupe. Ceci est dû au fait a un affichage LED qui nous indique à tout moment la progression du toast.

Pour ceux qui s’impatientent, l’écran peut vous dire combien de temps il vous reste pour prendre votre petit déjeuner. Bien qu’ils puissent toujours utiliser la fonction pour annuler le toast et ainsi avoir leur tranche avant, mais moins grillée.

Il dispose de 6 niveaux de régulation de puissance. Que vous aimiez le pain presque noir ou blanc comme le charbon, vous pouvez trouver le pain grillé exactement comme vous l’aimez.

Vous pouvez également décongeler des aliments ou chauffer les petits pains avec votre gril supérieur. dans ce cas, il est conseillé d’utiliser la puissance maximale pour améliorer le chauffage.

Avec ce grille-pain, vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour prendre un petit-déjeuner équilibré et rapide. Ses deux emplacements disposent d’un régulateur de puissance permettant de choisir entre six niveaux. Mais sa grande innovation réside dans son écran LED qui vous informera de l’avancement du grillage de la tranche de pain. Maintenant, vous saurez à tout moment quand il va sauter.

Il a également un ramasse-miettes amovible pour le nettoyage et la sécurité du grille-pain. La vérité est qu’il est très complet et que l’écran est une réussite.

Il peut être dans votre cuisine pour 29,99 euros. La vérité est que nous aimons votre design et vos idées aussi. L’incertitude disparaît grâce à l’affichage LED.

Russell Hobbs Colors Plus, look traditionnel et fonctionnalités modernes

Si vous aimez plus grille-pain au look classique, ce modèle est peut-être celui qui vous convaincra. C’est une autre machine Russell Hobbs et nous rappelle le bon vieux temps sans perdre en capacités.

En plus de son aspect rouge, a une seule rainure extra longue pour assembler deux tranches de pain. Cette fente il est aussi un peu plus large que la normale, avec lequel tout type de pain doit entrer.

Il a un système de bouton simple, avec une molette pour régler la puissance de la chaleur et quelques boutons supplémentaires. L’un sert à activer le mode décongélation et l’autre à éjecter les toasts.

Comme les autres Russell Hobbs de la liste, le levier peut être actionné vers le haut pour retirer le pain grillé. Nous évitons de brûler et nous offrons ainsi plus de sécurité.

On peut le trouver pour un peu plus cher que le reste, la faute à 37 euros. Il s’agit de l’un des modèles les mieux notés sur Amazondonc vous ne pouvez pas vous tromper.

Avec ce grille-pain au look classique vous aurez toutes les vertus de la dernière technologie. Vous pouvez griller des tranches de pain par paires. De plus, son bac récupérateur de miettes vous permettra de garder l’intérieur de la machine propre pendant que vous dégusterez chaque jour le pain grillé à votre goût. Vous pourrez également décongeler du pain ou réchauffer des viennoiseries grâce à sa grille supérieure et ses différentes fonctions.

Comme vous pouvez le voir, presque tous les torréfacteurs opèrent dans la même gamme de prix. Ils ont également des accessoires et des modes similaires. Certains sont en acier ou ont un aspect différent, mais c’est à vous de décider entre eux.

Nous espérons vous avoir aidé et que vous allez maintenant vous procurer votre grille-pain. Il n’y a aucune excuse pour commencer à manger sainement le matin.

