Tout ce que vous devez savoir avant d’acheter un tournevis électrique | La vie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Avec un monde plein d’outils, il est parfois difficile de savoir lequel nous convient le mieux. Si on veut faire du bricolage, il va falloir beaucoup foutre. Le meilleur moyen pourrait être un tournevis électrique.

Ces outils existent depuis longtemps et peuvent être très utiles pour effectuer un travail de façon continue. Ils ne sont pas seulement utilisés à la maison, mais aussi dans les entreprises ou les chaînes de montage.

Si vous voulez en savoir plus sur ces gadgets, nous vous apprendrons tout ce que vous devez savoir. De plus, nous vous conseillerons sur certains modèles qui vous aideront sûrement.

Qu’est-ce qu’un tournevis électrique ?

Un tournevis électrique est un outil compact, semblable à une perceuse, qui utilisez votre moteur pour nous aider à visser. Cela se fait grâce à un mandrin ou une bouche qui tiendra une pointe choisie par nous, qui coïncidera avec la vis avec laquelle nous allons travailler.

Ce ne sont généralement pas de très grosses machines qui fonctionnent à un niveau de révolution pas très élevé, bien que toujours supérieur à ce que notre main peut atteindre. En fait, l’un de ses principaux avantages est que nous n’aurons pas à nous surmener avec nos mains, puisque la machine fera tout pour nous.

Il faut dire aussi que la plupart de ces appareils sont alimentés par batterie, ce qui les rend faciles à manipuler et à emporter avec vous. Ils sont les meilleurs amis lorsqu’il s’agit d’entrer dans des endroits restreints en raison de leur taille et de leur mobilité.

Bien sûr, ils ont certaines limites. Étant des machines plus domestiques, elles n’ont généralement pas assez de force pour visser sur n’importe quelle surface. La maçonnerie pourrait résister et pourrait même les endommager, vous devez savoir qu’ils ne sont pas des outils pour n’importe quelle situation.

Types de tournevis électrique

Il y a deux aspects principaux de cet outil électrique. Ils jouent tous les deux le même rôleMais il existe des différences importantes dans la façon dont ils fonctionnent et leur objectif préféré. Nous pouvons les diviser en visseuses sans fil et visseuses à percussion.

Tournevis sans fil.- Ce sont les tournevis électriques les plus courants. Ils sont petit, pratique et parfait pour enfoncer des vis de tailles courantes. Ils sont abordables et sont souvent utiles pour n’importe quelle maison. Les seuls points contre que nous pouvons trouver, c’est qu’ils n’ont pas beaucoup de pouvoir.

Conducteurs d’impact.- Ces types de modèles sont souvent utilisés professionnellement. Ils fonctionnent différemment, car au lieu de visser avec une torsion, ils le font à travers application répétée sur l’axe perpendiculaire de la vis.

Ils sont plus puissants et plus chers, mais peut nous aider à visser dans la maçonnerie sans percer d’abord. Comme on dit, ils ne sont pas conseillés pour la maison, car ils sont utilisés dans des travaux beaucoup plus difficiles, avec des vis plus grosses et des surfaces épaisses.

Facteurs à prendre en compte

Dans ce type de machine, il y a une série de caractéristiques qui doivent être analysées. Étant des outils de bricolage, il y a quelques spécialités que nous verrons ci-dessous.

Puissance.- C’est toujours l’un des thèmes de base. Tout dépend de la tension de la batterie. Plus la tension est élevée, plus la perceuse sans fil sera puissante. Bien que cela affecte également son prix. Ils peuvent être trouvés à 3,6V, ce qui est bien, mais les meilleurs peuvent aller jusqu’à 12V.

La mise en place d’une salle de sport n’est pas compliquée, même s’il y a certains aspects que vous devez prendre en compte. Dans ce guide d’achat, vous trouverez les meilleurs matériaux et accessoires.

RPM.- Les tours par minute qu’un tournevis électrique peut atteindre sont ce qui permet à une vis de s’enfoncer dans le bois ou une autre surface. Ils peuvent généralement être trouver des machines à 180 tours, ce qui nous semble le minimum conseillé. Les meilleurs peuvent doubler cette note, mais ils coûtent plus cher.

Batterie.- Étant sans fil, ces outils électriques ont besoin d’une bonne batterie pour fonctionner. Les meilleurs sont ceux au lithium, car ils ont plus d’autonomie et se rechargent plus rapidement. Ils sont également plus légers, ce sont donc toutes des améliorations. Il est important de dire que tous n’ont pas de tête de chargeur.

Astuces et accessoires.- Évidemment, plus le tournevis comprend d’accessoires, mieux c’est. Les ensembles avec de nombreux conseils sont généralement livrés avec des mallettes. Cela facilite le stockage de la machine et de ses accessoires.

Autonomie.- Comme ce sont des machines qui utilisent la batterie, nous devrions rechercher un modèle que nous n’avons pas à charger en permanence. Les meilleurs tournevis électriques peut durer plus d’une heure de travail continu. De plus, beaucoup ont une fonction de charge rapide, ce qui est toujours un plus.

Les meilleurs tournevis électriques du marché

Comme nous avons déjà vu ce que ces machines peuvent nous offrir, nous allons vous conseiller sur certains modèles. Ceux-ci sont basés sur les facteurs que nous avons discutés ci-dessus et offrent un bon rapport qualité-prix.

Inutile de dire qu’il existe de nombreuses autres options sur le marché, mais celles-ci proviennent de bonnes marques et sont abordables. Sans parler de ses caractéristiques, que nous avons trouvées adéquates.

Black & Decker 84400, une option très bon marché avec des vertus

Ce tournevis électrique est non seulement à un bon prix, mais il possède également un mandrin unique. Ce qui le rend si spécial, c’est que Il est conçu pour s’adapter à certains accessoires tels que des vis, des clés hexagonales ou des clés Allen.

Aussi vous pouvez utiliser les astuces habituelles. Cela en fait un excellent outil pour monter et démonter tous les types de meubles.

Sa batterie 3,6 V a une capacité de 1,5 Ah, ce qui est suffisant pour une séance de travail. La charge ne prend pas longtemps malgré l’absence de charge rapide, étant prêt dans un temps estimé de 1 à 3 heures.

Il se recharge via son connecteur USB. Bien qu’il soit livré avec le câble, il n’a pas la tête pour la même, avec ce que nous aurons pour en obtenir un, ou en utiliser un que nous avons à la maison.

Ce petit tournevis vous aidera à assembler n’importe quel meuble. Il intègre un mandrin spécial innovant qui peut entraîner électriquement tous les types de clés hexagonales, en plus des embouts de tournevis standard. Il a également suffisamment d’autonomie pour ne pas vous laisser allongé.

Il peut atteindre une vitesse de 180 tr/min. Ceci, couplé à la force qu’il peut générer à chaque tour, vous permettra de visser jusqu’à 3 fois plus vite qu’un outil à main.

Il peut être obtenu pour 26,05 euros. C’est un très bon prix pour un appareil de bonne marque. Il a ses erreurs, mais vous ne pouvez pas demander plus pour ce coût.

Einhell TC-SD, l’option la plus abordable avec une meilleure qualité

Cette marque est spécialisée dans la fabrication d’outils électriques de qualité. Celui-ci en particulier dispose d’une batterie de 3,6 V, ce qui est suffisant pour toute tâche ménagère.

Il dispose également d’une puissance de 1,3 Ah, ce qui nous permettra de travailler confortablement, mais sans l’allonger exceptionnellement dans le temps. Comme détail, la batterie alimente également une lumière LED assez puissant qui nous aidera à mieux voir l’endroit où nous travaillons.

Il faut dire aussi qu’ils ont fait un effort en termes de construction et d’ergonomie. Non seulement sa poignée est confortable, mais peut changer de position, passant du mode pistolet à une position plus droite, ce qui nous permet de l’utiliser dans des endroits plus étroits.

Son mandrin ou sa bouche nous offre également une sécurité supplémentaire grâce à sa base magnétique. En ayant une pièce magnétique à l’intérieur, les pointes ne bougeront pas quand on les placera.

Avec ce tournevis électrique, vous pouvez effectuer n’importe quelle tâche de bricolage que vous proposez. Il a une poignée à deux positions qui rendra n’importe quel travail plus confortable. Il dispose également d’une batterie 3,6 V qui vous donnera toute la puissance dont vous avez besoin pour visser même dans des endroits sombres, éclairée par sa lumière LED.

Enfin, on peut apprécier que, malgré son prix, il est livré avec plusieurs astuces. Un total de 6 conseils qui devrait être utilisé pour la plupart des vis que nous trouvons pour les travaux les plus courants.

Il peut être acheté pour 24 euros, bien que vous puissiez trouver des offres moins chères. C’est sans aucun doute l’une des meilleures options si vous ne voulez pas dépenser beaucoup.

Bosch IXO, une sixième génération bien préparée

L’équipement Bosch est bien connu pour faire appareils de bonne qualité. Ce modèle est sur le marché depuis six générations, s’améliorant continuellement pour nous apporter la meilleure expérience possible.

C’est une machine compacte, avec un design un peu particulier, mais cela ne l’empêche pas d’avoir de bonnes capacités. Il est créé pour être assez puissant malgré sa taille, étant capable de se conformer à des surfaces exigeantes.

Sa batterie de 1,5 Ah nous laisse suffisamment de temps pour une réparation. De plus, si la batterie s’épuise, nous pouvons la recharger à 100% en 3 heures grâce à votre borne de recharge ou via câble USB.

L’amélioration la plus notable de cette nouvelle génération repose sur sa capacité de rotation. Il peut atteindre 215 tr/min, étant l’un des tournevis électriques avec la plus grande capacité dans cette gamme de prix.

Cette visseuse électrique de sixième génération nous offrira une vitesse de rotation inégalée grâce à ses 215 tr/min. Il dispose d’un contrôle de vitesse et peut être chargé facilement à partir de sa station de charge ou via un câble USB. Il est également compatible avec d’autres accessoires Bosch qui vous permettront de l’utiliser en dehors du bricolage, vous offrant ainsi plus d’outils en un.

Il comprend également sa propre lumière LED, pour les zones les plus sombres. De plus, il est compatible avec d’autres accessoires de marque qui nous permettent de l’utiliser dans d’autres domaines comme un moulin à épices ou un tire-bouchon.

Il coûte quelque chose de plus, étant son prix de 58,76 euros. C’est un appareil de qualité qui nous aidera dans n’importe quelle situation.

Bosch GSR 12-V 15, le plus rapide de la liste

Encore une fois, cette marque nous apprend qu’ils sont l’un des meilleurs quand il s’agit de fabriquer des outils électriques. Ce tournevis nous offre une qualité supérieure, avec des performances professionnelles grâce à sa puissance et son autonomie.

Comprend deux batteries 12 V et 2 Ah, avec une capacité suffisante pour serrer 1 000 vis par charge. Tu peux choisir entre 2 vitesses de rotation étant le premier de 400 tr/min et le second de 1 300 tr/min. Comme on dit, une capacité professionnelle.

Bien qu’il soit un peu plus grand que la moyenne dans ce type d’appareil, il a une prise en main optimale et confortable. Il a une petite lumière LED et peut être utilisé dans des endroits restreints.

En réalité, apporte une multitude d’accessoires, avec 25 embouts de tournevis cela nous aidera dans nos tâches. Mais il peut aussi être utilisé comme perceuse, car 14 autres embouts inclus pour le bois et le métal.

Il peut être obtenu pour 113,99 euros. Aussi, nous pouvons obtenir un mallette de Amazon Exclusif où mettre tous les accessoires. C’est un achat sûr.

Cette visseuse électrique dispose d’une batterie 12 V et 2 Ah qui vous permettra de travailler de longues heures sans la décharger. En effet, il dispose d’un système ECP pour éviter les décharges totales et peut atteindre 1300 tr/min à sa vitesse maximale. C’est une machine de qualité professionnelle qui peut vous aider avec tout ce dont vous avez besoin à la maison ou au travail.

Pour monter des étagères ou faire une réparation rapide, l’un de ces tournevis électriques facilitera grandement notre travail. Moins d’efforts et plus de puissance signifient plus de temps libre après les réparations.

Si vous voulez un appareil qui vous aide, partez à la recherche de celui qui vous convient le mieux. N’oubliez pas que vous aurez peut-être besoin d’autres types d’outils, mais c’est un bon début pour devenir un maître du bricolage.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.