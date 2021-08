Tout ce que vous devez savoir avant d’acheter une machine à laver programmable pour économiser sur votre facture d’électricité | La technologie

in

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Aujourd’hui, l’une des choses qui préoccupe le plus les consommateurs est la consommation d’électricité. Non seulement en raison de l’efficacité énergétique que peuvent avoir vos appareils, mais aussi en raison du coût économique lié à leur utilisation.

L’un des appareils qui dépense le plus et, par conséquent, nous fait le plus mal à utiliser est la machine à laver. Son coût, ajouté au temps qu’il faut pour effectuer son travail, en fait l’un des plus coûteux.

En regardant les horaires qu’ont les tarifs, on peut voir que le plus simple est de mettre la machine à laver la nuit. Comment va-t-on pas se réveiller à l’aube pour l’activer, ce que nous devons faire, c’est nous procurer une machine à laver programmable. Et ici, nous allons illustrer à leur sujet:

Qu’est-ce qu’une machine à laver programmable ?

Une machine à laver programmable, également connu sous le nom de laveuses intelligentes Dans ses versions les plus récentes, c’est une machine qui nous permet de laver les vêtements avec plusieurs options. Le lavage différé est l’option qui compte le plus pour nous.

Quoi la section la moins chère est celle qui va de 00h00 à 08h00 du jour, nous devrons laver nos vêtements la nuit. Le lavage différé nous permet d’établir un horaire de fonctionnement de la machine à laver.

Cela peut être fait en réglant une minuterie sur la machine à laver. S’il est programmé dans un réglage différé, la machine commencera à fonctionner après un certain temps après que le linge a été mis dans la machine à laver. Il le fera automatiquement sans que vous ayez à vous en rendre compte.

Il y a généralement des minuteries qui vont des sections, choisir entre 3, 6 ou 9 heures de la programmation, ou avec des minuteries de 24 heures. Ces derniers nous permettent de choisir n’importe quelle période de temps dans une journée complète pour commencer votre travail.

Vous voulez enlever les taches facilement et rendre vos vêtements plus parfumés ? Ajoutez ces ingrédients secrets à votre machine à laver et obtenez les meilleurs résultats.

Il existe également d’autres types de fonctions qui peuvent nous être très utiles. Certaines laveuses ont capteurs pour calculer le volume du linge, la quantité de taches ou même de saleté.

D’autres peuvent contrôlé par smartphone. Grâce aux applications des différentes marques, nous pouvons le programmer même si nous ne sommes pas à la maison.

Il existe également des machines avec des modes spéciaux pour différents types de charge. Nous pouvons trouver modèles avec fonction pour chaussures ou vêtements de sport. Il existe également des fonctions anti-allergiques pour les peaux sensibles. Ils peuvent même tuer les bactéries et les germes.

Bien sûr, on ne peut pas seulement parler de fonctions de programmation. De nombreuses marques ont fait en sorte que leurs laveuses programmables aient des extras comme consommation minimale ou faire un bruit presque imperceptible.

Les fabricants se font concurrence en faisant en sorte que les laveuses améliorent notre capacité à économiser. Ils vous donnent également des utilitaires avec leurs fonctions pour rendre plus difficile le choix entre eux.

Les meilleures machines à laver à moins de 300 euros

Les laveuses programmables ont tendance à être légèrement plus chères que les non programmables. Néanmoins, nous présentons quelques alternatives pour ceux qui ne veulent pas dépenser beaucoup d’argent.

Hisense WFPV7012EM, économique et plein de programmes

L’une des machines à laver avec scores élevés sur Amazon, si cela vous intéresse. C’est une machine très utile et bon marché.

Avec une efficacité énergétique de rang E, il n’est pas l’un des moins énergivores. En fin de compte, c’est une machine à laver bon marché.

Bien sûr, il existe plusieurs versions, celle que nous aimons le plus est la charge de 7 kg. De plus, il peut atteindre 1 200 tr/min. Vous allez avoir le vertige dans vos vêtements.

Ce qui nous fait la conseiller, ce sont avant tout ses 15 programmes. Entre eux le lavage différé nécessaire est inclus et il dispose même d’une sécurité enfant pour plus de sécurité.

Cette machine à laver programmable peut être obtenue pour 299 euros. Nous parlons d’une machine programmable pour un prix très raisonnable et très bien évalué.

Candy Smart CS 1482DE / 1-S, bien gérer le temps

À chargement frontal et peu coûteux, cette laveuse pourrait vous surprendre. Un modèle est présenté avec suffisamment de programmes pour toutes les situations.

Avec une charge de 8 kg, c’est une machine à laver avec capacité suffisante pour son prix. Il est accompagné de la possibilité d’aller jusqu’à 1 500 tr/min.

Son efficacité énergétique est D, ce qui est supérieur aux autres modèles à prix similaire. Dans le domaine économique, on ne peut pas espérer beaucoup d’efficacité.

Il dispose de 15 programmes, parmi lesquels un différé avec jusqu’à 24 heures de laps de temps. Mais ce n’est pas tout, car grâce à son NFC vous pouvez connaître l’état de la machine à laver depuis l’application mobile.

C’est une machine à laver efficace avec un bon programme différé. On le trouve pour seulement 274,99 euros, une sacrée aubaine.

Nettoyez vos vêtements pour moins de 500 euros

Si les options les moins chères sont en deçà des options, nous aurons peut-être besoin d’une coupe plus élevée. Nous vous présentons ici quelques machines à laver de milieu de gamme qui servent dans toutes les situations.

Zanussi ZWF142F3G1, beaucoup de capacité et une grande porte

Il s’agit d’une machine à laver avec de multiples propriétés qui peuvent en faire votre choix. Son prix augmente, mais c’est le prochain niveau de propreté.

En parlant de programmation différée, cette laveuse peut le faire jusqu’à 24 heures à l’avance. Il a une charge de 10 kilos, 1400 RPM et une porte XXL, pour faire des moulages plus grands.

Son efficacité énergétique est de type C, meilleure que celle des machines à laver moins chères. De plus, il dispose d’une technologie qui vous pouvez mesurer ce qu’il y a dans le tambour pour choisir la quantité d’eau nécessaire.

Tout cela est complété par un mode de nettoyage à la vapeur à 60 °C pour réduire les bactéries et les allergènes. Ce n’est qu’un de ses 14 programmes de lavage.

381 euros c’est son prix et il semble très juste pour tout ce qu’il propose.

Bosch WAJ24027FF, la marque pèse toujours

Cette machine à laver est livrée comme l’un des moins chers d’une grande marque. Bien qu’il ne diffère pas beaucoup en termes d’options par rapport aux autres, sa finition est sans aucun doute bien meilleure et nous en avons déjà parlé.

Il a de la place pour une charge de 7 kilogrammes, ce qui est suffisant pour un couple. Sa vitesse de 1 200 tr/min est suffisante pour déplacer jusqu’à 55 litres d’eau. Une puissance bien travaillée sans avoir besoin d’en faire trop.

La chose la plus importante à propos de cette machine à laver Bosch est que a 16 programmes différents. Des programmes pour différents types de vêtements sont inclus et la possibilité de planifier jusqu’à 24 heures à l’avance.

Son label d’efficacité énergétique est D, mais la qualité est surtout perceptible dans son bruit. Merci à votre La technologie EcoSilence on l’entendra à peine travailler.

Son prix est de 441 euros. La marque est payante, et dans ce cas ce n’est pas différent, même si cela se remarque également par la qualité du produit.

Les meilleures machines à des prix supérieurs

Seulement pour ceux qui veulent le meilleur. Maintenant, nous allons avec quelques modèles qui ont tout ce dont vous avez besoin pour les plus exigeants. De meilleures finitions, des systèmes de moteur et une fonctionnalité complète.

Lave-linge intelligent ALPHA TITAN LUX, pour les plus exigeants

Si vous recherchez l’une des meilleures machines du marché, vous devriez regarder cette machine à laver programmable. En plus d’avoir un design spectaculaire, il présente également plusieurs nouveautés qui le rendent unique en son genre.

Ses différents programmes ont options d’essorage et de température adaptables au type de vêtement. De plus, ces programmes peuvent être planifiés pour qu’il fonctionne en mode différé, pouvant décider quand il doit commencer à fonctionner.

Les différents modes ont également des temps très variables. Certains sont longs pour les vêtements les plus sales, tandis que d’autres ne peut durer que 15 minutes.

Parmi ses innovations technologiques, citons le moteur Inverter, qui fonctionne avec un aimant puissant qui élimine le bruit et la friction. Il a également un maillage qui empêche les vêtements de toucher le tambour et empêche l’usure.

Enfin, votre intelligence artificielle et vos ions d’argent tueront presque entièrement les acariens. De plus, ils comprendront quel type de vêtements se trouve dans la machine à laver pour ajuster la température et la vitesse.

539 euros pour une machine à laver pleine d’utilités qui, en plus, a une efficacité énergétique de type A+++. Un bijou à ne pas manquer.

LG F4WV7009S2S, optimisant votre temps au maximum

Si nous voulons parler d’utiliser des machines à laver programmables pour dépenser peu, c’est votre machine. On parle d’un appareil avec des temps record et une multitude d’innovations technologiques.

Son moteur AI Direct Drive détecte les caractéristiques du tissu introduit dans la machine à laver et définir des mouvements de tambour optimaux pour un meilleur entretien du linge. Cela signifie que la machine et les vêtements peuvent durer plus longtemps.

Il a une porte en verre trempé et de nouvelles pâtes en acier inoxydable qui offrent une plus grande hygiène que celles en plastique. En outre son lavage à la vapeur élimine 99% des bactéries et les allergènes ou les germes deviennent une chose du passé.

Bien que son point fort réside dans sa technologie de lavage TurboWash 360˚, avec quatre jets qui couvrent tout le tambour. son le temps de lavage n’est que de 39 minutes qu’avec son efficacité énergique A +++ vous fait dépenser presque rien en électricité.

Il peut être contrôlé depuis le mobile grâce à son application et il nous présente une multitude de programmes pour tout ce dont nous avons besoin. Son prix est de 705,40 euros, ce qui en fait le plus cher de la liste, mais c’est aussi le plus innovant.

Nous espérons avoir pu vous aider avec le coût supplémentaire de l’électricité. N’oubliez pas que même si une machine à laver peut paraître chère, elle sera sûrement appréciée dans le temps pour sa qualité et qu’il existe des marques très spécialisées. Il est maintenant temps de retrousser vos manches et de vous préparer à faire la lessive.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.