Tout ce que vous devez savoir avant d’acheter une poêle à frire électrique ou une poêle à paella | La technologie

Ragoût, steaks et, bien sûr, paellas. Dans une poêle à frire électrique, vous pouvez préparer une multitude de plats délicieux pour tout le monde.

Il est vrai qu’il y a une certaine méconnaissance à ce sujet car nous sommes très habitués aux ustensiles traditionnels.

Si vous envisagez d’acheter l’une de ces casseroles électriques, vous aurez besoin de quelques informations. À partir de là, nous allons nous assurer que vous savez tout sur ces nouveaux ustensiles de cuisine.

Sans plus tarder, nous allons commencer par vous expliquer les bases de ces ustensiles de cuisine modernes. Mettons la main à la pâte.

Qu’est-ce qu’une poêle à frire électrique ou une poêle à paella ?

Pour le dire très généralement, une poêle à frire électrique ou une poêle à paella est une plaque chauffante à résistance qui crée de la chaleur grâce à l’électricité. Ils sont généralement de bonne taille et d’une certaine profondeur pour pouvoir faire toutes sortes de ragoûts. Pas aussi profond qu’une casserole, mais mieux qu’un grill.

Les poêles à paella électriques présentent une longue série d’avantages par rapport aux poêles ou poêles à paella traditionnelles. Pour commencer, ils utilisent une quantité minimale d’énergie pour cuisiner. De plus, ils créent également moins de fumée, ce qui rend la cuisson beaucoup plus confortable.

Ces poêles à paella électriques ont également un contrôle de la température, vous pouvez donc cuisiner avec la puissance que vous souhaitez. De cette façon, ils sont présentés comme des artefacts plus précis.

Étant électriques, ils doivent être branchés sur une prise. Ils ne consomment pas beaucoup, ils peuvent donc être une pièce fondamentale pour ceux qui veulent économiser. Cela les rend également un peu plus écologiques et nous évite d’avoir à utiliser des méthodes moins sûres.

La puissance d’une poêle électrique

Ces ustensiles de cuisine modernes doivent utiliser une puissance décente pour pouvoir chauffer uniformément sur toute leur longueur. Ils ont généralement une puissance comprise entre 1 000 et 1 500 W.

Ce n’est pas exactement peu. De nombreux autres appareils consomment moins d’énergie, bien que leurs objectifs soient différents. D’ici Nous pouvons vous assurer que plus de puissance signifie moins de temps de cuisson (puisqu’il met moins de temps à chauffer), mais aussi un peu plus de consommation.

Un bon exemple de poêle électrique haute puissance à bon prix est l’Orbegozo PZ 6636. Ce dernier modèle de poêle à paella offre une surface de cuisson maniable de 36 cm grâce à ses deux anses. Son couvercle transparent est muni d’une valve pour évacuer l’excès de vapeur, nous permettant de voir son intérieur et d’améliorer la cuisson.

Il a une puissance de 1 500 W, entrant dans l’aspect de casseroles plus puissantes. Son thermostat nous permet de réguler la température de cuisson. Tout sortira sur commande, et jamais mieux dit.

Malgré sa puissance, on le trouve à bon prix bien qu’il appartienne à une marque d’électroménager très compétente. Il peut être acheté pour 27,16 euros.

Préparez vos meilleures paellas avec cette poêle électrique de grande capacité. Vous pouvez réaliser le riz à la pointe parfaite grâce à son thermomètre. De plus, vous pouvez utiliser cette poêle à paella électrique pour de nombreux autres plats. Les ragoûts sortiront parfaitement sans utiliser de feu, juste la puissance de l’électricité.

Sa forme, sa taille et son poids sont-ils importants ?

La réponse à cette question est la même que si nous parlions d’une poêle à frire traditionnelle. Ceux qui ont plus de passion pour la cuisine le sauront déjà, mais d’autres non. La forme, la taille et le poids de la casserole sont d’une importance vitale.

Si nous voulons faire de grandes paellas, nous avons besoin d’un grand diamètre. En revanche, si on veut des ragoûts avec leur sauce, on préférera que la poêle ait plus de profondeur. Mais il faut toujours garder à l’esprit qu’en général, plus il est gros, plus il est lourd aussi, ce qui le rend moins maniable. En général, on les trouve généralement avec des diamètres compris entre 25 et 40 cm.

Si nous voulons une poêle qui nous offre une large surface plane, une bonne profondeur et un poids qui n’est pas excessif, nous recherchons quelque chose comme le Clatronic PP 3570 C. Son fond en céramique sera parfait pour cuisiner avec la meilleure qualité, mais vous pourrez aussi cuisiner pour toute la famille.

Possède un diamètre de 42 cm, et une profondeur de 9 cm. Vous pouvez préparer de la nourriture comme pour un mariage. Il est rond, ce qui le rend plus facile à nettoyer. Il a également une puissance de 1 500 W et vous pouvez cuisiner confortablement dessus.

Si vous voulez profiter des meilleurs ragoûts sans dépenser d’essence, cette poêle électrique est tout ce dont vous avez besoin. Utilisez votre régulateur de température pour que le riz sorte toujours juste. Grâce à sa grande capacité avec son diamètre et sa profondeur supplémentaires, il y aura toujours une assiette pour un invité de plus.

A noter qu’il peut être rôti, cuit à la vapeur, cuit à basse température et gardera les aliments au chaud grâce à son alliage. Il peut être obtenu pour 48,90 euros et c’est un bon achat.

Les extras et la propreté sont toujours importants

Lors de l’achat d’un appareil, connaître ses accessoires et accessoires nous aidera toujours à prendre une décision. Parfois, les extras ne seront pas beaucoup utilisés et rendront le produit plus cher. Par contre, d’autres fois, elles sont vitales et on se soucie peu du surcoût.

Dans le cas des casseroles électriques, nous devons prendre en compte votre régulateur de température. En règle générale, toutes les poêles à paella de ce type ont un régulateur, mais certaines incluent un thermostat de meilleure qualité que d’autres.

Mais il faut aussi penser à d’autres facteurs. Avoir une surface en téflon sera mieux lors du nettoyage, car la saleté ne colle pas. Si la surface est en céramique, nous obtiendrons une transmission de chaleur plus uniforme.

Nous n’allons pas seulement parler de température, car la poêle électrique a d’autres problèmes importants. Nous nous référons aux accessoires pour faciliter la manipulation ou la cuisson. À ce stade, les bouchons entrent. Certains des couvercles de ces poêles à paella sont transparents, ce qui permet de voir comment se passe la nourriture et ils sont fortement recommandés..

Vous devez également prendre en compte d’autres équipements, tels que les poignées. Beaucoup de ces poêles à paella électriques ont mis de côté la poignée classique pour utiliser une paire de poignées sur les côtés. Les meilleurs sont faits de bons matériaux et ne sont pas attachés à la casserole de la casserole, mais sont positionnés flottants sur les côtés.

Dans ce sens, l’une des casseroles qui répond à toutes les exigences indiquées est la Princess 162367 Multi Wonder Chef Pro. Bien que sa taille ne soit pas la plus grande (avec 35 cm de diamètre), il a une puissance exceptionnelle de 1800 W.

Bien qu’en plus de sa puissance, il se distingue par son régulateur de température jusqu’à 215 ºC. Il comprend un couvercle transparent pour voir les aliments pendant la cuisson et des poignées qui nous empêcheront de brûler compte tenu de sa construction.

Savourez les meilleures paellas avec cette poêle électrique de taille moyenne, parfaite pour manger en famille. Avec son thermostat réglable jusqu’à 215 degrés vous n’aurez aucun problème avec le riz. Oubliez également de vous brûler grâce à ses poignées conçues de manière indépendante.

On le trouve pour 48,35 euros et c’est une bonne affaire. Elle est considérée comme l’une des meilleures casseroles électriques du marché.

Avantages de la poêle à frire électrique

Ce type d’appareil dispose d’une série de capacités utiles dans les cuisines les plus modernes. Pour commencer, ils utilisent tous des matériaux antiadhésifs qui facilitent la cuisson et le nettoyage.

Comme rien ne colle il n’est pas non plus nécessaire d’utiliser des condiments comme de l’huile ou du beurre pour que les aliments ne collent pas. Cela nous permet de créer des recettes à vie, mais avec une touche plus saine.

Bien sûr, ces casseroles peuvent être utilisées pour plus que de la paella, comme nous l’avons déjà dit. Certains avec plus de profondeur sont parfaits pour les ragoûts et, dans tous les cas, un steak sera toujours parfaitement cuit.

Votre régulateur de puissance ou thermostat est également très utile. En connaissant parfaitement la température qui est maintenue au fond de la casserole, on n’a pas à s’inquiéter autant. Si nous trouvons le point exact de chaque repas, tout se fera en un tour de main et avec une cuisson parfaite. De plus, étant électriques, ils ne créent pas autant de fumée, un fait à prendre en compte.

L’un des détails les plus intéressants dont ils disposent est qu’ils sont portables. Comme nous n’avons besoin que d’une prise de courant, nous pouvons l’utiliser n’importe où sans aucun problème. Comme si cela ne suffisait pas, leurs couvercles, généralement transparents, sont équipés d’une vanne vapeur pour aider à relâcher la pression résultant de la cuisson.

Nous avons également parlé de ses poignées qui sont différentes des poignées des poêles à frire courantes. Ils sont généralement isolants et facilitent la manipulation, tout en étant aussi faciles à nettoyer que le reste de l’appareil.

Enfin, son prix n’est pas excessif. En fait, vous pouvez trouver des alternatives très bon marché, comme le Tristar PZ 2963. Avec une taille de 30 cm de diamètre et 4 cm de profondeur, il ne se présente pas comme une grande alternative. Mais il est puissant puisqu’il a 1 500 W de puissance.

Il dispose également de son thermostat réglable, qui peut être retiré car il est attaché au câble d’alimentation de l’appareil.. Ce régulateur vous permet de choisir entre cinq puissances. Comme vous pouvez le voir, ce n’est pas le plus compliqué, mais son prix est le même ou inférieur à celui d’une poêle ordinaire. Il peut être acheté pour seulement 20,95 euros.

Avec cette poêle électrique abordable, vous pouvez préparer vos plats préférés rapidement et confortablement. Sa puissance de 1500 W le fait chauffer immédiatement et ses cinq températures nous permettront de choisir la chaleur qui convient le mieux à nos recettes préférées. Vous ne brûlerez jamais grâce à ses poignées et vous verrez à quel point il est facile à nettoyer grâce à son fond antiadhésif.

Il y a beaucoup de choses à considérer lors du choix d’une poêle électrique. Mais ils peuvent devenir votre meilleur ami dans la cuisine.

Maintenant que vous avez toutes les informations nécessaires, vous saurez comment choisir la meilleure poêle à frire pour vous. Bien que si vous recherchez des choses plus sophistiquées, vous recherchez peut-être quelque chose de plus puissant et intelligent.

