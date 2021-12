Tout ce que vous devez savoir avant d’ouvrir un compte de niveau 2 du système national de retraite

Les investissements dans le NPS Tier I sont admissibles à des avantages fiscaux en vertu de divers articles de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Lors de l’ouverture d’un compte du système national de retraite (NPS), le compte de niveau I est obligatoirement ouvert. Le montant que vous mettez dans le NPS va dans ce compte de niveau 1 selon la répartition que vous décidez parmi les différentes options de fonds. Vous pouvez diversifier les options de fonds d’actions et de créances dans NPS et les rendements NPS dépendront de la performance de ces options de fonds.

De plus, l’abonné NPS a la possibilité d’ouvrir un compte de niveau II au sein du même compte. La différence entre les comptes NPS Tier 1 et Tier 2 concerne la période de blocage de votre argent dans le système NPS. Votre argent dans le NPS Tier 1 reste bloqué jusqu’à l’échéance, c’est-à-dire jusqu’à l’âge de 60 ans pour la plupart des abonnés, tandis que l’argent dans le NPS Tier 2 reste liquide dès le premier jour.

Cela signifie que vous pouvez effectuer un retrait du compte NPS Tier 2 de NPS à tout moment. Les options de fonds disponibles dans le cadre du NPS Tier 1 seront les mêmes que celles du NPS Tier 2 et, par conséquent, le compte NPS Tier 2 de NPS peut être utilisé de la même manière que n’importe quel système de fonds commun de placement à capital variable. Vous pouvez opter pour différents gestionnaires de fonds ou options de fonds dans un compte Tier II et ainsi personnaliser votre système NPS.

Si vous recherchez des avantages fiscaux sur les investissements NPS, mettez-le uniquement dans le compte de niveau 1 car il n’y a aucun avantage fiscal sur les investissements placés dans le compte NPS de niveau II. Les investissements dans le NPS Tier I bénéficient d’avantages fiscaux en vertu de l’article 80 CCD (1), de l’article 80CCD (1B) et de l’article 80CCD (2), conformément aux conditions de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Cependant, pour un employé du gouvernement, une déduction allant jusqu’à Rs. 1,50 lakh en vertu de la section 80 C est autorisé pour investir dans un compte NPS de niveau 2, à condition qu’il y ait une période de verrouillage de 3 ans.

Pour ouvrir un compte NPS de niveau 2 au moment de l’ouverture d’un compte NPS de niveau I, vous devez également remplir l’annexe I. Si vous souhaitez l’ouvrir à une date ultérieure, l’annexe S10 doit être remplie et soumise au POP.

Et, lorsqu’il s’agit d’effectuer un retrait partiel d’un compte de niveau I, un retrait partiel d’un maximum de 25 pour cent de sa propre contribution peut être effectué à tout moment après trois ans. Un tel retrait partiel n’est autorisé que pour répondre à des besoins spécifiques tels que l’éducation, le mariage, les soins médicaux, la propriété d’un logement, etc. En tant que souscripteur, on ne peut retirer qu’un maximum de trois fois pendant toute la durée de la souscription au système national de retraite.

À partir du compte de niveau II, il existe quatre types de retraits partiels dont vous pouvez profiter. On peut spécifier un montant particulier, demander un retrait complet ou demander un retrait d’unités par régime de l’un des fonds – Fonds E, Fonds C ou Fonds G.

Ainsi, lorsque vous ouvrez un compte NPS et que vous souhaitez économiser davantage grâce à celui-ci mais que vous ne souhaitez pas bloquer de fonds pendant une longue période, le compte NPS Tier 2 peut vous être utile. Il n’y a aucune exigence de rente obligatoire sur les fonds du compte NPS Tier 2 et ils peuvent être retirés à tout moment.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.