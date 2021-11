Tout ce que vous devez savoir pour acheter un poêle portatif pour chauffer de petits espaces | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Nous nous protégeons des intempéries depuis la nuit des temps. Nous n’aimons pas avoir froid et moins dans notre maison, nous avons donc inventé des machines qui nous aident à rester au chaud dans n’importe quelle pièce.

Il existe de nombreuses alternatives, mais l’une des plus anciennes sont les poêles. Ces appareils autrefois lourds, faits de métal forgé et de bois de chauffage ou de charbon de bois usagé, ont évolué et nous pouvons maintenant les trouver dans une taille parfaite à transporter et en utilisant un autre type de carburant.

Si vous voulez avoir plus chaud cet hiver, jetez un œil à ce guide où nous vous expliquons tout ce que vous devez savoir sur les réchauds portatifs.

Qu’est-ce qu’un réchaud portatif ?

Comme son nom l’indique, c’est un machine de taille compacte qui nous offrira de la chaleur dans un espace autour d’elle. Étant portable, il peut être transporté n’importe où dans la maison et même à l’extérieur.

Il existe aujourd’hui différents types de poêles, tous avec des versions plus petites et plus légères. Fini le temps où nous ne pouvions pas le déplacer d’une pièce. La division est basée principalement sur le type de carburant qu’ils utilisent: bois, gaz et électricité.

Si vous avez une maison sans chauffage Ils pourraient être une bonne option pour chauffer la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Même si vous avez du chauffage, vous voudrez peut-être un peu de chaleur lors de vos voyages. Beaucoup de ces réchauds sont conçus pour être emportés en camping, ils constituent donc également une solution d’extérieur.

Il est à noter qu’en général, ce sont des machines durables et résistantes. Sa structure est simple mais il est prévu qu’ils soient fiables car ils fonctionneront à haute température, nous pouvons donc dire que ce sont des articles fiables.

Différences entre certains modèles et d’autres

Les options que nous avons vues occupent la majorité du marché. Ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients, créant des différences qui peuvent être plus ou moins intéressantes pour nous. Nous allons les dérouler afin que vous sachiez ce qui est le mieux pour vous.

Hormis les éléments que nous allons voir ici, ils reposent tous sur le même principe. C’est pourquoi nous allons nous concentrer sur ces éléments particulièrement caractéristiques.

Alimentation

Tous les poêles ont besoin d’une méthode d’alimentation qui peut les faire fonctionner. Nous avons précédemment séparé les poêles en fonction de leur alimentation, mais nous n’avons pas vraiment parlé de leurs vraies différences.

Poêles portatifs qui utilisent du bois de chauffage ou n’importe quel morceau de bois (les granulés sont très populaires) dans le processus de combustion sont extrêmement populaires. Ils sont écologiquement durables, car ils utilisent des produits de la nature pour générer de la combustion.

L’utilisation de systèmes de chauffage par pompe à chaleur, qui utilisent la technologie aérothermique, permettrait de réduire de moitié les niveaux de pollution à Madrid par rapport à ceux basés sur le gaz naturel et le diesel.

Les gaz peuvent également alimenter la chaleur des poêles. L’un des gaz les plus utilisés dans ce domaine est le gaz butaneBien qu’il existe également des machines qui peuvent utiliser du propane, mais cela est généralement plus cher.

Enfin, les réchauds portables qui utilisent l’électricité sont devenus très populaires. Ils offrent beaucoup de chaleur et une seule prise est nécessaire. Le problème est exactement cela, car sans prise, ils sont inutiles. Ils ne sont vraiment que pour les maisons.

Poids et taille

En ce qui concerne les réchauds portables, l’un des principaux facteurs à prendre en compte est les dimensions dont ils disposent. Tous les réchauds portables ont la bonne taille et le bon poids à transporter, mais il y a des différences.

Les poêles à gaz ou à bois peuvent avoir la taille d’une petite table. Ce sont les plus grands modèles parmi les ordinateurs portables, avec environ 70 centimètres de haut. Ils ont généralement des roues, ce qui facilite leur déplacement. Bien qu’ils ne soient pas recommandés pour le terrain.

Ensuite, nous avons les modèles qui occupent environ 30 centimètres de hauteur. Ce sont des réchauds conçus pour être facilement transportés. Ils sont généralement du gaz butane et sont parmi les plus efficaces.

Enfin, parmi les cuisinières électriques, nous trouvons celles enfichables. Ils ne mesurent que 20 centimètres et une partie de sa structure est le même connecteur, occupant juste le bon espace. Ils conviennent aux petites pièces, mais leur petite taille les rend déconseillés si l’on veut favoriser une grande pièce.

Concernant son poids, sa taille sera évidemment variable. Malgré cela, ils sont généralement principalement en acier ou en acier inoxydable. Nous recommandons ce dernier car il pèse moins et tient plus dans le temps.

Puissance

Connaître la quantité de force avec laquelle la chaleur émane à la surface est toujours quelque chose à garder à l’esprit. Plus la puissance est élevée, plus vous pouvez créer de chaleur et la répartir sur plus de mètres carrés. En plein champ c’est difficile à mesurer, mais dans une maison tout est plus simple.

Aucun réchaud portatif n’est vraiment solide. Ils servent pour quelques mètres carrés et peuvent être utiles, mais ils ne sont pas comparables à des appareils de chauffage plus puissants. Cependant, la taille n’est pas ce qui compte le plus, mais sa façon de créer de la chaleur.

Qu’elles soient en bois, au gaz ou électriques, c’est leur construction qui décidera de leur capacité de chauffage. Il est complexe de pouvoir les différencier, il faudra donc se fier aux mètres carrés que l’appareil chauffe.

Cecotec Ready Warm 4000 Slim Fold, pliable et puissant

Ce réchaud à gaz butane est assez grand, avec une hauteur de 73 cm, bien qu’il ait la possibilité de se plier pour un rangement plus facile. Utilisez des roues pour le déplacer plus confortablement et ainsi le transporter dans toute la maison.

Peut contenir des bouteilles de butane jusqu’à 10 kg et il nous donnera une puissance de 4 200 W dans son mode le plus puissant, pouvant choisir entre trois différents. Il chauffera sans problème des pièces de plus de 25 mètres carrés et ne nous posera aucun problème grâce à ses systèmes de sécurité anti-basculement et d’extinction de flamme.

On le trouve pour 90 euros et c’est une machine à considérer si on veut être bien au chaud chez soi.

Ce poêle nous permettra de chauffer notre salon à tout moment. Son intérieur permet de mettre de gros fûts de butane qui nous dureront longtemps. Il a des systèmes de sécurité et des roues pour le déplacer facilement.

Taurus Tropicano, un plug qui éloigne le froid

Ce petit plug nous surprendra par ses capacités. C’est un cuisinière électrique qui utilise des éléments chauffants en céramique, ce qui fait que la chaleur atteint son apogée en moins de temps. Bien que vous puissiez toujours utiliser votre thermostat intégré pour régler la température que vous voulez.

Il a également une minuterie et ne mesure que 20 centimètres. On peut le mettre dans une prise à la maison ou au bureau pour avoir les compteurs environnants à une température idéale. De plus, vous n’aurez pas à attendre longtemps pour le débrancher après utilisation, car il refroidit en 1 minute.

Il coûte 28,92 euros et est parfait pour ceux qui vont avoir une prise à proximité dans une pièce un peu froide. Il peut être votre meilleur compagnon dans la cabine.

Un poêle un peu plus gros qu’un poing qui peut être connecté n’importe où et dans lequel vous pouvez régler la température et même le temps de fonctionnement. Tout cela vous donne cet appareil qui réchauffera immédiatement votre pièce grâce à ses plaques en céramique et qui refroidira une minute après l’avoir éteint.

BLAUX HeatCore, une chaleur qui ne fait pas de bruit

Non seulement ce poêle a un style différent, mais il chauffe également en quelques secondes. Grâce à ses résistances céramiques, vous pouvez augmenter votre température tout de suite et profitez de toute la puissance de ses 1 200 W de puissance. Nous pouvons réguler la chaleur qu’il nous donne et il dispose même d’une éco-minuterie.

Il dispose de plusieurs systèmes de sécurité qui empêchent la surchauffe, le renversement et la détérioration de ses propres matériaux. Il est compact et léger, et peut être facilement emporté n’importe où. En outre, c’est ultra silencieux, dans son mode le plus puissant, il fera à peine 50 dB.

Ce poêle ne coûte que 72,99 euros. Ce serait un excellent achat pour ceux qui veulent de la chaleur dans des endroits qui ont besoin de calme.

Un poêle design hypersilencieux qui nous réchauffera en seulement cinq secondes. Ses résistances en céramique nous offriront une chaleur rapide et sans bruit. Nous pouvons choisir entre plusieurs niveaux de puissance et leurs systèmes de sécurité éviteront tout type d’accident.

Orbegozo HBF 100, efficace, puissant et polyvalent

Si on veut un appareil qui chauffe, mais qui consomme peu, c’est la solution. Le poêle Orbegozo a classe énergétique A et il utilisera mieux le gaz (butane ou propane), ce qui prolongera la durée de vie de chaque bouteille.

Il peut atteindre 3 800 W de puissance, ce qui doit chauffer une pièce spacieuse de plus de 20 mètres carrés. Il a des roues pour mieux le déplacer et il a des systèmes de sécurité qui l’empêcheront de consommer plus en s’éteignant automatiquement en cas de panne de la flamme. Mais il dispose également d’un analyseur d’air, pour éviter beaucoup de CO2 dans l’environnement.

Un grand poêle qui nous donnera une chaleur constante dans un endroit spacieux. Il coûte 119 euros et nous pensons que c’est la meilleure option pour n’importe quelle maison.

Ce poêle peut obtenir 3800 W de puissance avec sa flamme bleue au gaz. Vous pouvez utiliser du butane ou du propane sans problème et il chauffera rapidement et uniformément toute la pièce. Il a des roues pratiques pour la mobilité et un système de sécurité d’arrêt automatique, un analyseur d’environnement et un allumage piézoélectrique.

L’hiver arrive et le froid sera avec vous. Maintenant que vous savez tout ce que vous devez savoir sur les réchauds portables, vous ne gèlerez plus où que vous alliez.

N’oubliez pas qu’il est important de se reposer et de travailler dans des endroits avec une température optimale. Avoir froid parce que ça n’a jamais apporté de bonne conséquence.

