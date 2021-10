Tout ce que vous devez savoir pour cet Halloween 2021

26/10/2021

Le point culminant de la citrouilles, boules et les la terreur se rapproche de plus en plus. Dans la nuit de ce 31 octobre petits et grands s’habillent de leurs plus terrifiantes parures pour passer l’une des nuits les plus drôles de l’année.

Au fil du temps, cette célébration américaine gagne de plus en plus d’adeptes en Espagne et nos rues sont remplies des monstres et des créatures les plus terrifiants. L’Église catholique établit que la Toussaint est le 1er novembre, donc, la veille, que ce 2021 tombe un dimanche, Halloween est célébré.

Bonbons et jeux avec les enfants

Dans la nuit de ce dimanche, les enfants seront les protagonistes de la costumes, frayeurs, blagues et bonbons. Allumez des feux de joie, organisez des fêtes entre amis, visitez des voisins avec l’excuse du célèbre « Trick or Treating » ou préparer une recette sucrée sont des activités idéales pour passer un bon moment avec les plus petits de la maison. Nous pouvons également rester dans le confort de notre maison et dessiner et peindre les figures les plus terrifiantes avec nos enfants.

Un autre plan fabuleux peut être d’aider les plus petits à lire une histoire ou à la lire nous-mêmes, de laisser libre cours à leur imagination et, en même temps, d’encourager les bonnes habitudes, comme la lecture. Regarder un film adapté à votre âge avec une touche énigmatique ou effrayante dans votre salon peut être une excellente activité pour célébrer une soirée différente avec votre famille.

Préparer la fête

Mais le plaisir ne se limite pas à la nuit du 31 octobre, car Les jours précédents, nous pouvons préparer tout ce dont vous avez besoin pour passer un bon moment. Ainsi, nous pouvons cuisiner un dessert terrifiant ou un menu spécial pour la date fixée. Il est également courant de décorer la maison avec citrouilles, araignées, chapeaux de sorcière, zombies ou fantômes. Si nous sommes qualifiés et que nous ne voulons pas dépenser beaucoup d’argent, avec du carton, du fil et du tissu, nous pouvons faire de notre maison une maison effrayante. Faire ces métiers avec l’aide d’enfants peut être une idée sensationnelle avec laquelle renforcer notre lien.

Ce n’est pas seulement pour les enfants

La vérité est que Halloween est une fête idéal pour les enfants et les adolescents, qui en profitent pour passer une soirée amusante avec leurs jeux, amis et famille. Cependant, les adultes s’amusent aussi un soir et tôt le matin quand il est courant de sortir pour s’amuser dans nos lieux préférés. Encore plus, après avoir subi une pandémie qui a rendu les fêtes et les rencontres avec ses proches impossibles pendant si longtemps. Maintenant, avec la vaccination très avancée et avec l’incidence du coronavirus qui nous donne un répit, de nombreux jeunes en profiteront pour déplacer le squelette dans la nuit des morts.

De même, les cinémas, les théâtres, les parcs d’attractions, les « escape rooms » et autres spectacles adaptent leur programmation à la peur et à la terreur. Les films d’horreur, les émissions sombres et les histoires de morts-vivants ou d’esprits prennent de l’importance.

Signification d’Halloween

Le mot Halloween est la contraction de « all Hallows eve & rdquor ;, qui traduit en espagnol serait « Toussaint & rdquor; puisqu’elle est célébrée la veille de la tradition chrétienne de « los santos & rdquor ;. Il faut dire que ce nom est celui qui a été donné à cette tradition païenne pour « la christianiser & rdquor; jadis la religion chrétienne unifia l’Occident sous le pouvoir des papes.

L’origine d’Halloween

Les États-Unis sont le pays où cette fête est le plus célébrée, mais ses origines se situent de l’autre côté de l’étang, sur notre propre continent.

Halloween a son origine dans la culture celtique. Cette célébration était connue sous le nom de Samhain (fin de l’été) et la fin des vendanges d’été a été célébrée. De cette façon, ils ont commencé le « Nouvel an celtique ».

Les anciens Celtes croyaient que dans la nuit du 31 octobre, les âmes des morts retournaient dans notre monde. Afin de ne pas être attaqué par les âmes des morts, les gens se sont déguisés en masques et vêtements hideux. En outre, Des fèves à la gelée ont été offertes à ces âmes afin de les divertir et de leur faire plaisir afin qu’ils ne déchaînent pas leur fureur contre les vivants. De cette façon, a commencé cette tradition que les Romains ont adoptée lorsqu’ils ont envahi le peuple celtique.