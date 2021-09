Tout ce que vous devez savoir pour commencer

in

Alors que les graphismes raffinés, les cartes passionnantes et les modes de jeu font partie intégrante de l’expérience Overwatch, rien n’est plus déterminant que l’incroyable distribution de héros.

Chacun des 32 héros possède une arme principale unique, un ensemble de capacités régulières et une capacité ultime qui s’accumule tout au long du jeu. Les ultimes sont des capacités incroyablement puissantes qui peuvent renverser le cours de n’importe quel match et peuvent être combinées avec d’autres ultimes pour dominer les combats d’équipe.

Par exemple, un Zarya utilisant son Graviton Surge attirera tous les ennemis pris dans sa zone d’effet vers son centre. Une fois que l’équipe ennemie est regroupée, un Pharah peut déclencher son Barrage vers l’équipe ennemie et les éliminer facilement.

Bien qu’il existe des héros très stimulants et très gratifiants tels que Genji, Wrecking Ball et Lucio, il existe plusieurs personnages conviviaux pour les débutants qui peuvent toujours se comporter à merveille dans un jeu, même sans connaissances ni mécanismes de jeu avancés.

Soldat : ​​76 est le jack de tous les métiers par excellence. Il est mobile, peut se soigner, possède un fusil à impulsion très fiable et un ultime qui vise automatiquement pendant une courte durée.

Junkrat est un autre excellent revendeur de dégâts que les nouveaux joueurs peuvent essayer. Il peut installer ses pièges, surprendre l’ennemi et tirer ses grenades rebondissantes pour infliger des dégâts absolument dévastateurs.

Quand il s’agit de jouer au support en tant que débutant, il n’y a pas de meilleur héros que Mercy. Son bâton émet un faisceau qui peut alterner entre une guérison puissante et une augmentation des dégâts, elle peut voler vers des alliés et elle guérit non seulement sa cible principale, mais toute l’équipe avec sa capacité ultime, Valkyrie.

Alternativement, Moira est un puissant guérisseur qui peut également infliger des dégâts incroyables. Elle a de puissants soins de pulvérisation, mais doit alimenter son compteur de soins en infligeant des dégâts avec son tir secondaire.

Tank n’est pas un rôle facile à jouer en tant que débutant. Ils sont au centre de la plupart des agressions de l’équipe adverse et doivent être à la fois bons pour se protéger et faire pression sur l’ennemi.

Si vous voulez embrasser le rôle de tank, ne cherchez pas plus loin que Reinhardt. Ses principaux dégâts sont son Rocket Hammer à portée de mêlée, mais son bouclier géant compense son manque de portée. Sa capacité ultime brise la terre, étourdissant les ennemis pendant quelques secondes.

Si vous voulez jouer le rôle de tank, sans jouer comme un tank, alors Roadhog est la meilleure option. Un héros costaud qui compte sur le fait de rapprocher les ennemis avec son crochet et de les éliminer facilement. Il est le seul tank qui peut se soigner.