Tout ce que vous devez savoir pour commencer

Fortnite est similaire aux autres jeux de bataille royale en ce sens qu’il compte 100 joueurs qui s’affrontent sur une carte de plus en plus réduite. Cependant, il pimente les choses avec un mécanicien de construction unique. La construction compte le plus dans les dernières étapes d’un match lorsque l’espace horizontal devient trop limité et que vous devez continuer à vous battre dans un plan différent.

Il existe trois matériaux de construction : le bois, la pierre et le métal. Vous pouvez détruire à peu près n’importe quoi en utilisant votre fidèle pioche qui est toujours avec vous depuis le début du jeu.

Chaque matériau prend un temps différent à rassembler et n’est disponible qu’à partir de structures spécifiques. Les palettes en bois, les arbres et les meubles vous apportent du bois et vous n’avez même pas besoin de les démonter pour obtenir le matériau. En fait, les arbres qui tombent peuvent alerter toute personne autour de vous ou laisser une trace, vous pouvez donc simplement les couper à mi-chemin ou vous arrêter juste avant qu’ils ne soient sur le point de tomber.

Une barre de santé vous indique le nombre de points de vie restants et vous pouvez accélérer le processus en suivant les vues qui apparaîtront dès que vous commencerez à la frapper.

De même, vous gagnez de la pierre et du métal en abattant des murs de briques, des véhicules et d’autres objets qui traînent. Encore une fois, vous n’avez pas à les démonter complètement pour obtenir les matériaux.

Au début, vous n’aurez probablement besoin de construire que lorsque vous devez atteindre un certain point sur la carte, mais la meilleure façon d’apprendre est de pratiquer, et vous ne le regretterez pas à long terme.

Pour vous assurer que votre fort ne sera pas détruit, vous devez mettre des fondations métalliques. Il en va de même pour les batailles interminables – le métal durera le plus longtemps, suivi des briques et enfin du bois. Étant donné que vous pouvez également créer des formes plus spécifiques, vous pouvez vous créer une fenêtre pour riposter contre vos ennemis. Pendant que vous y êtes, vous pourrez également profiter d’une belle vue.