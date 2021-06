Tout ce que vous devez savoir pour voyager avec des médicaments

15/06/2021 à 8h30 CEST

Le compte à rebours des vacances est déjà lancé. Après un hiver difficile et avec de bonnes perspectives grâce au rythme de vaccination, fait que beaucoup préparent presque la valise.

Mais en plus du maillot de bain et de la serviette, ou des chaussures de randonnée, à de nombreuses reprises les médicaments nous accompagneront, que ce soit pour des traitements spécifiques ou pour des maladies chroniques.

C’est pourquoi il ne faut pas oublier que tout comme nous nous occupons du transport des denrées alimentaires lorsque nous partons à l’étranger, nous nous devons maintenir une conservation adéquate des médicaments, surtout en été, afin qu’ils conservent leurs caractéristiques de qualité, de sécurité et d’efficacité.

Et pas seulement dans nos transferts estivaux, il faut aussi prendre en compte que l’augmentation de la température, qui peut être très élevée en cas de canicule, peut affecter la drogues que nous avons à la maison.

Par conséquent, la Agence espagnole des médicaments et des produits de santé (AEMPS) rappelle l’importance de prendre en compte ces conditions et les encadre dans une série de conseils simples à suivre en cas de canicule :

Ne savez-vous pas comment votre médicament est conservé? Dans la notice, vous trouverez toutes les informations, et sinon, vous pouvez consulter votre pharmacien.Certains médicaments doivent être conservés à des températures spécifiques, et qui sont toujours spécifiés sur l’emballage. Parmi eux : Les médicaments à conserver entre + 2°C et + 8°C, qui doivent toujours être au réfrigérateur. Donc si nous nous déplaçons avec eux, ils doivent aller dans un réfrigérateur portable parfaitement réfrigéré. Médicaments à conserver à moins de 25ºC ou moins de 30ºC. Dans ces cas, même lorsque la température ambiante dépasse sporadiquement 40ºC, cela n’affectera pas la conservation du médicament car ce sont des augmentations très ponctuelles et, heureusement, elles ne restent pas tout au long de la journée. meilleur endroit pour stocker les médicaments Ce sont des endroits frais et secs, où la température ne sera jamais très extrême.Si notre traitement est avec des crèmes, des ovules ou des suppositoires, il faut savoir qu’ils sont plus sensibles aux températures élevées. Pour cette raison, l’AEMPS recommande que si à l’ouverture, leur aspect a changé, ils ne doivent pas être utilisés.En voyage, il est préférable de ne pas mettre les médicaments dans les valises. Les bagages iront normalement dans le coffre, où ils atteindront des températures extraordinairement élevées. Enfin, selon l’Agence espagnole du médicament, il existe de nombreux médicaments qui ne nécessitent pas de conditions de température de stockage particulières, et peuvent être conservés à température ambiante. Il a été démontré que ces médicaments ne se dégradent pas lorsqu’ils sont exposés à des températures de 40 °C pendant six mois.

Médicaments et voyages en avion

Voyager en avion est une autre possibilité pour les transferts pendant les vacances d’été, et là-bas il faut aussi emporter les médicaments dont on a besoin.

La première chose à considérer sont les problèmes liés à la sécurité des aéroports et des vols. Concernant les médicaments Aena explique que, sur les vols au sein de l’Union européenne, vous pouvez voyager avec des médicaments dans les bagages à main.

Dans le cas où ce sont des médicaments liquides qui doivent être utilisés pendant le voyage, à la fois dans l’avion et pendant le séjour à destination du vol, “ils sont exemptés des restrictions sur le transport de liquides dans les bagages à main”.

Bien entendu, toujours accompagné de l’ordonnance ou de la prescription médicale correspondante.

En cas de voyage vers des pays hors UE, il est préférable de contacter la compagnie aérienne avec laquelle nous allons voler pour connaître les conditions d’entrée des médicaments dans le pays de destination.

Vous devez également vérifier auprès de l’entreprise correspondante si vous devez apporter des seringues pour diabétiques, des appareils de mesure, etc.

Une fois que nous avons toutes les informations pour monter dans l’avion avec nos médicaments, il est temps de savoir comment les transporter correctement. Pour cela le Association espagnole des médicaments génériques (AESEG) nous propose quelques recommandations générales :

Au contrôle des passagers, nous devrons montrer notre trousse de toilette avec les médicaments, donc la garder dans un endroit accessible peut accélérer le processus. L’ordonnance ou l’ordonnance médicale doit également être à portée de main. La meilleure chose, même si elles sont encombrantes et quelque peu inconfortable, est de les transporter dans les contenants d’origine et avec leurs notices. Il faut toujours avoir des doses supplémentaires dans son bagage à main car une fois la valise enregistrée, le médicament peut être altéré (chaleur, coups & mldr;) ou peut Si vous voyagez en dehors de l’Espagne, il peut être judicieux d’apporter une copie du rapport médical traduit en anglais et de faire attention aux décalages horaires. Vos schémas posologiques peuvent être modifiés.