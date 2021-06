Tout ce que vous devez savoir si vous vous faites piquer par une méduse

28/06/2021 à 10h29 CEST

Jour de plage. Serviette, crème solaire, parapluie, lunettes de plongée & mldr; Tout est prêt pour profiter d’une journée de détente et de loisirs. Mais quelque chose ne va pas. Une piqûre de méduse, marcher sur un hérisson ou heurter une araignée.

En général, cela ne signifiera rien de grave, mais la journée peut être gâchée si nous ne savons pas comment agir avant la morsure de l’un de ces animaux marins.

Cela peut vous intéresser : Que faire face à une piqûre de méduse ?

Alors savoir comment agir dans ces cas n’est pas de trop et pour cela les experts des urgences et aussi le Ministère de la Santé nous proposent quelques recommandations face à ces accidents estivaux.

Les piqûres de méduses

Lorsque la température de la mer augmente, l’arrivée des méduses se produit. Ces derniers étés, notamment en mer Méditerranée, sa présence est fréquente, ce qui rend difficile et même empêche la baignade.

Les méduses sont des animaux marins invertébrés qui possèdent des cellules urticantes dont elles libèrent le contenu pour se défendre du danger ou capturer des proies.

Dans le cas des humains, la plupart des incidents se produisent en raison d’un contact accidentel avec des méduses lors de la baignade, lorsqu’elles sont piétinées ou manipulées.

Sauf cas exceptionnel, ces piqûres ne sont pas graves, mais elles sont désagréables et gênantes. La première chose que les experts recommandent est donc d’éviter tout contact avec ces invertébrés marins. Comment?

Le plus sûr est qu’en cas d’invasion de méduses sur notre plage, les services de secours et de sauvetage de plage avertiront les baigneurs de cette circonstance, ce qui peut même conduire à un drapeau rouge sur la plage.

Dans ces cas, certaines précautions doivent être prises :

La première chose à faire est d’éviter de se baigner s’il y a des méduses. Ne vous promenez pas le long de la plage dans la zone où les vagues se brisent et les fragments de cet invertébré peuvent abonder. Il est également conseillé d’éviter les jeux sur le rivage. arrosez avec précaution et sans les toucher. . Ramasser avec précaution celles qui sont restées au bord de la plage.Avertir le reste des baigneurs et le sauveteur, si la plage est surveillée, de la présence de méduses même si elles semblent mortes ou fragmentées.

En plus de ces conseils, la Société espagnole d’urgence et de médecine d’urgence (SEMES) indique que pour éviter les piqûres de méduses, vous pouvez utiliser des crèmes ou des huiles solaires ou des t-shirts adaptés au bain.

Ces protecteurs peuvent aider à prévenir les morsures car ils créent « un film entre les tissus de l’animal et la peau de la personne qui aide le venin à moins pénétrer dans la peau en cas de contact ».

Cela peut vous intéresser : Qu’est-ce que l’anaphylaxie ? Comment le reconnaître et agir devant ce type de réaction allergique ?

Si malgré toutes les précautions possibles nous avons la malchance de tomber sur une méduse, sa piqûre nous causera une douleur intense au niveau de la piqûre et un gonflement, des rougeurs, voire l’apparition de cloques dans la zone peuvent apparaître.

Compte tenu de cela, ce que les experts établissent quelques lignes directrices de base sur ce qu’il faut faire et NE PAS faire dans ces cas :

La première chose à faire est de nettoyer, SANS FROTTER, la zone où la méduse nous a mordu. Pour ce faire, nous utiliserons de l’eau de mer ou du sérum salin si nous en avons, NE LE FAITES PAS avec de l’eau douce, car en raison des différences de pression osmotique, les restes de cellules urticantes qui persistent pourraient exploser et répandre plus de poison. les méduses peuvent laisser des traces de tentacules attachées à notre peau. Eh bien, si nous voulons les éliminer nous-mêmes, nous devons le faire avec une pince à épiler ou tout autre ustensile similaire. Ils ne doivent JAMAIS être retirés avec les mains. Une fois les restes retirés et la zone nettoyée, nous pouvons appliquer du froid sur la zone de la piqûre. Comme toujours, sans appliquer la glace directement sur la peau et ne pas le faire plus de 20 minutes d’affilée. La morsure est gênante, mais il faut essayer de ne pas se gratter. Eviter de se mettre au soleil dans la zone de la blessure. Si la douleur est très intense, nous pouvons prendre un analgésique. Lorsque les démangeaisons sont très intenses, la prise d’un antihistaminique oral peut nous soulager. Bien sûr, toujours après avoir consulté notre médecin ou notre pharmacien. Nous ne devons PAS appliquer d’alcool, d’ammoniaque, d’urine, d’eau douce, ni sucer ni sucer la plaie. aller dans un centre d’urgence.

Bien que les piqûres de méduses soient les plus courantes sur les côtes espagnoles, il est également probable que des accidents avec des oursins, des poissons-araignées ou des raies puissent se produire. C’est pourquoi SEMES nous propose une série de lignes directrices de base pour faire face à ces accidents maritimes.

Piqûres d’oursins

Sortez de l’eau. Retirez l’épine ou les épines avec une pince à épiler. Dans ce cas, nous pouvons appliquer du vinaigre, qui aidera à dissoudre les épines si nous ne pouvons pas les extraire. Si après le temps, la douleur continue à être intense, nous devrons allez dans un centre médical pour vérifier s’il contient des épines. Un anti-inflammatoire peut nous aider à faire face à la douleur.

Piqûre de poisson araignée

Immobilisez le membre affecté.Appliquez de l’eau chaude en submergeant la zone ou avec des compresses. Contrôlez la température pour éviter les brûlures, rendez-vous dans votre centre de santé.

Piqûre de raie

Les problèmes avec cet animal marin surviennent lorsqu’il marche dessus, car il se défend en plantant ses épines venimeuses dans la jambe ou le pied. Alors si nous avons la malchance d’en croiser un, les urgentistes et urgentistes de SEMES recommandent :

Retirez la pointe si elle est toujours coincée Plongez la zone de la morsure dans de l’eau chaude pendant 30 à 60 minutes ou avec des compresses chaudes Rendez-vous dans un centre de santé car vous devrez peut-être vous faire vacciner contre le tétanos, prendre des antibiotiques ou recevoir des points de suture.