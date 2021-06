Tout ce que vous devez savoir sur Amazon Prime Day 2021 | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Tout ce que vous devez savoir et les réponses aux questions les plus courantes que vous pouvez vous poser sur le Prime Day 2021.

Si vous êtes un utilisateur Prime, l’une de ces dates que vous auriez dû marquer sur votre calendrier est sur le point d’arriver, car pendant deux jours, vous pourrez trouver des milliers d’offres sur des centaines de produits qu’Amazon sélectionnera pour que vous payiez moins pour les avoir chez vous.

C’est une une telle date fixée (ou du moins ça devrait l’être) comme les Trois Rois, Noël ou le Black Friday, puisque vous pourrez trouver de vraies bonnes affaires parmi les milliers d’opportunités que la plateforme détenue par Jeff Bezos vous montrera.

Nous collectons les meilleures offres, remises et bonnes affaires que nous pouvons trouver lors du Prime Day les 21 et 22 juin, notamment dans les produits technologiques de toutes sortes.

Il est clair que le Premier jour Ce sera, comme chaque année, un moment privilégié pour pouvoir retrouver ce que vous aimez tant et que vous n’avez pas pu acheter car c’est cher. Maintenant, il peut être beaucoup moins cher, vous pouvez donc enfin l’acheter et mettre la main dessus.

Si vous avez des questions sur ce qu’est cet Amazon Prime Day 2021, alors vous devriez continuer à lire cet article afin que tout ce que vous ne comprenez pas ou que vous ne savez pas sur cet événement mondial d’Amazon se dissipe.

A qui est-il dédié ?

Comme son nom l’indique, c’est le jour qu’Amazon dédie aux utilisateurs avec un compte Prime actif, abaissant le prix de milliers de produits. Cela signifie que si vous n’êtes pas Prime, vous ne pourrez pas participer à toutes ces offres.

Vous êtes toujours à l’heure, car vous pouvez profiter de l’offre de la plate-forme où vous pouvez essayer ce type de compte pendant un mois totalement gratuit et sans aucun engagement, c’est-à-dire au moment que vous jugez approprié au cours de ce mois, vous pouvez vous donner faible sans rien charger.

Si ce service vous convainc et que vous souhaitez le conserver, sachez qu’il a un coût de 3,99 euros par mois ou si vous payez annuellement ce sera 36 euros, ce qui signifie que ce dernier mode de paiement vous fait économiser 11 euros.

Quand est le Prime Day 2021?

Bien que le nom de l’événement puisse être trompeur, la vérité est qu’il y a deux jours d’offres. Cette année 2021 le les 20 et 21 juin prochains. C’est-à-dire que nous aurons 48 heures de vente au cours desquelles Amazon nous montrera tous les produits qu’il a sélectionnés pour offrir des remises très succulentes.

Le début de ce tourbillon d’offres sera à 00h01 le mardi 20 juin, et se terminera à 23h59 le mardi 21 juin. Cela implique que cet événement Amazon durera plus de 2 800 minutes, où de nouvelles offres apparaîtront de temps en temps.

Comment fonctionnent les offres ?

Comme vous le savez sûrement si vous avez déjà acheté sur Amazon, il existe plusieurs types de remises sur la plateforme :

Les produits normaux qui ont remises directes pendant les jours que l’entreprise juge nécessaires. le offres flash qui sont dédiés aux membres Prime et qui ont un certain temps pour pouvoir acheter. Après ce temps, qui est indiqué dans un compte à rebours, il reviendra au coût normal. Et enfin le codes de réduction ou coupons Avec lequel vous pouvez obtenir n’importe quel produit sur Amazon d’une valeur inférieure en fonction de la valeur du code ou du coupon dont vous disposez.

Cela varie un peu le premier jour, car il ne reste que deux types de réductions :

le des offres exclusives aux clients Prime et qui font partie de ces deux jours de réductions. Et les offres flash qui changent leur dynamique, puisqu’il n’y en aura plus qui ne soient pas Prime. Bien entendu, le temps est toujours présent et ils ne peuvent être achetés qu’à prix réduit tant que le compteur n’est pas à zéro, auquel cas ils disparaîtront.

Quoi d’autre Amazon va-t-il rétrograder ?

Un autre des classiques de Prime Day sont les ventes que l’entreprise réalise en leurs propres produits, aussi bien ceux qui sont physiques, comme le Kindle d’Amazon ou l’Amazon Echo, que ceux qui font référence au streaming comme l’offre actuelle de 4 mois de Music Unlimited ou le bon cadeau de 20 euros que vous pouvez obtenir si vous formalisez votre compte bancaire comme moyen de paiement dans Prime.

Les offres sur les produits Amazon peuvent ne pas s’arrêter là et d’autres services tels que Prime Video ou Amazon Kindle Unlimited, le service de téléchargement et de lecture de livres électroniques, peuvent également proposer une sorte de remise ou de promotion.

