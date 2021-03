Tout ce que vous devez savoir sur CDL Challengers Elite Stage 2

L’étape 2 de CDL Challengers Elite commence cette semaine, voici tout ce que vous devez savoir.

Avec la deuxième étape de la saison 2021 de la Call of Duty League débutant cette semaine, le jeudi 18 mars, la saison Amateur Elite débute également plus tôt le mardi 16 mars. Challengers Elite voit les huit meilleures équipes amateurs jouer pour leur part des 50 000 $ Récompense. Le tournoi commence par un jeu de groupe à la ronde, avant que les six premiers ne jouent dans une tranche à élimination directe pour un peu d’argent.

Équipes qualifiées

Amérique du Nord

Académie des Subliners de New York

WestR

Équipage uT

HYXR

Arial Arise

Conçu par les joueurs

EastR

Les quatre Fantastiques

L’Europe 

RAMS

Orgless

S’entraîner fort

Connecter 4

Équipe Moon

La passion

67 000

ÉLITE 2

Format

Dans Challengers Elite, chaque équipe joue un minimum de sept matchs. Les six équipes les plus performantes se qualifient pour le Bracket à élimination directe en double élimination (quatre équipes) ou le Bracket en éliminatoires en simple élimination (les deux meilleures équipes). Les quatre équipes qui se qualifient pour les séries éliminatoires restent en Élite pour les saisons suivantes.

Horaire et comment regarder

Les matchs de Challengers Elite sont diffusés en direct sur la chaîne YouTube de la Call of Duty League. Les matchs se jouent le mardi et le mercredi avant les événements de la CDL, le major étant la même semaine.