Tout ce que vous devez savoir sur Dune avant son HBO Max Premier

Dune a la réputation d’être l’une des œuvres les plus denses et les plus déroutantes de la science-fiction populaire, mais nous promettons que ce n’est pas si mal.

Dune de Frank Herbert est l’une des œuvres les plus tristement célèbres de la littérature de science-fiction pour un certain nombre de raisons. Le livre lui-même est une brique, comptant environ 800+ pages selon votre édition. Il a été publié en 1965 et occupe en grande partie le même créneau de la culture pop que quelque chose comme Le Seigneur des Anneaux, et il a eu lieu plus d’une décennie avant que le premier film Star Wars ne sorte en salles. Il a vu plusieurs tentatives infructueuses d’adaptations en direct au fil des ans, y compris un film culte classique de David Lynch qui n’a fait que renforcer la réputation de l’histoire comme complètement impénétrable.

Mais la vérité est que le monde et l’histoire de Dune ne sont vraiment pas si complexes, surtout si vous connaissez déjà bien d’autres tropes de science-fiction et de fantasy (et nous parions que vous l’êtes si vous êtes ici en train de lire avec nous – si vous avez lu ou regardé Game of Thrones, peu importe ce que vous avez ressenti à propos de la fin, vous êtes déjà sur la bonne voie pour comprendre les choses ici.) Oui, il se passe beaucoup de choses, une tonne de personnages, et beaucoup de noms propres à parcourir si vous lisez le roman, donc ce n’est en aucun cas un processus rapide, mais, malgré ce que tant de gens voudraient vous faire croire, ce n’est vraiment pas si mal.

Maintenant qu’un nouveau film Dune se dirige vers les cinémas et HBO Max cette semaine, c’est le bon moment pour commencer à patauger dans le monde et la tradition.