Tout ce que vous devez savoir sur la couverture d’assurance maladie basée sur la mousson

Même si cela devient parfois gênant, il est indéniable que les moussons occupent une place particulière dans nos cœurs. Une saison aussi animée mérite d’être appréciée à fond sans avoir à se soucier des risques sanitaires saisonniers qui pourraient frapper une personne à tout moment, entraînant souvent des maladies ou des hospitalisations. La saison en particulier oblige à être très prudent face aux différentes maladies, vecteur maladies transmises et autres infections virales courantes pendant cette période. En effet, avec une Assurance Santé à vos côtés pour vous protéger contre les charges financières qui en découlent ; ils s’avéreraient juste être un inconvénient mineur.

Qu’est-ce qui fait de l’assurance maladie une nécessité pendant la mousson ?

Bien que les raisons pour lesquelles nous avons besoin d’une assurance maladie à tout moment ne manquent pas, il existe une liste de raisons, pour répondre spécifiquement aux raisons pour lesquelles nous en avons absolument besoin pendant la saison des moussons. Comme nous le savons tous, les conditions météorologiques pendant la mousson sont puissantes pour la croissance et la propagation de micro-organismes nocifs. Les flaques d’eau stagnante, ainsi que les canalisations bouchées au milieu des fortes pluies et de l’humidité qui s’ensuit, sont l’utopie de reproduction des moustiques et autres vecteurs. En plus de cela, la température qui bascule constamment entre le chaud et le froid peut facilement rendre toute personne ayant un système immunitaire faible tomber malade avec des symptômes pseudo-grippaux pendant des jours. Et ce n’est même pas la moitié du cauchemar que la saison des moussons peut causer.

Outre la dengue, le paludisme et d’autres infections virales, les fortes précipitations pendant cette saison entraînent une série d’autres risques graves en raison du nombre croissant d’accidents de la route pendant la saison des pluies, chaque année. Dans de tels cas, une bonne couverture d’assurance maladie peut être votre seul meilleur ami. Il est intéressant de noter que la plupart des compagnies d’assurance maladie proposent désormais des plans, spécialement conçus pour la saison de la mousson et les maladies qu’elle entraîne.

Couverture d’assurance maladie basée sur la mousson : tout ce que vous devez savoir

La principale caractéristique d’une police d’assurance maladie spécifique à la mousson est de couvrir les dépenses de santé dues à une hospitalisation ou à des traitements ambulatoires pour les maladies à transmission vectorielle les plus graves, à tous les âges. La majorité des régimes spécifiques à une maladie ces derniers temps sont les services d’assurance les plus personnalisés qui offrent une multitude d’avantages utiles aux clients. Les avantages les plus courants incluent :

Couverture complète contre les frais d’hospitalisation pour le traitement d’un large éventail de maladies, y compris les infections, les blessures accidentelles et les maladies non transmissiblesCouverture pour les tests de diagnostic et les examensCouverture pour les visites OPD et les soins de jourCouverture pour les ambulances routières et aériennes en cas d’urgence

De plus, en cas de grave détérioration de la santé conduisant à des admissions en soins intensifs, bon nombre de ces plans peuvent être efficacement complétés. Les avantages comprennent également le bonus sans sinistre qui augmente le capital assuré pour chaque année sans sinistre, certains plans offrant une augmentation allant jusqu’à 200 %, la recharge automatique illimitée du capital assuré, ainsi qu’une couverture mondiale.

Inclusions générales de l’assurance maladie : alors que presque toutes les polices d’assurance maladie sont généralement équipées de la plupart des inclusions de base, il est toujours dans votre intérêt de vous renseigner davantage sur la période d’attente applicable pour des affections spécifiques dans ces plans. La période d’attente fait référence au temps total que l’on doit attendre avant de pouvoir réclamer les dépenses engagées pour certaines affections spécifiques ou conditions préexistantes. Certaines des autres inclusions générales sont le traitement de 30 jours avant et 60 jours après l’hospitalisation, les formes de traitement alternatives telles que l’Ayurveda, Unani, l’homéopathie et le Siddha, le traitement à domicile (traitement à domicile), les frais de don d’organe, etc.

Conseils de santé importants pour assurer une bonne santé pendant la mousson :

Bien qu’avoir une bonne assurance santé pour vous et vos proches soit une nécessité absolue pour la sécurité financière, il est toujours sage d’éviter autant que possible les problèmes de santé en prenant des mesures de précaution pendant la saison des moussons. Vous pouvez profiter de la pluie tout en sirotant les bienfaits des antioxydants tous les jours avec une tasse de thé vert saine et une alimentation équilibrée remplie de fruits et de légumes à feuilles vertes. D’autres choses importantes à prendre en charge cette saison incluent:

Maintenez une bonne hygiène et ne touchez pas votre nez et votre bouche avec des mains sales pour éviter les symptômes grippauxPortez des vêtements propres en cotonBoire autant que possible de l’eau propre, bouillie et tiède, éviter de boire de l’eau froideAjoutez du gingembre, de la cardamome et de la cannelle à votre alimentation pour renforcer l’immunitéÉvitez d’aller dans des endroits surpeuplés et de manger dans les stands de nourriture ou les restaurants ouvertsUtilisez un anti-moustique doux pour la peauCouvrez-vous correctement avant de quitter votre maisonGardez un parapluie à portée de main pour éviter de rester coincé quelque part ou d’être trempé par une averse soudaine.Et bien sûr , en plus de ce qui précède, adoptez toutes les précautions covid requises

Clé à emporter

En cas de symptômes de maladies à transmission vectorielle ou hydriques observés chez un membre de votre famille, il ne devrait pas y avoir de retard dans la recherche d’une assistance médicale, compte tenu des situations désastreuses que nous vivons. Il y a souvent des symptômes qui sont généralement trop légers pour être remarqués, et donc pris à la légère qui se révèlent plus tard graves dans de nombreux cas, en particulier chez les enfants et les personnes âgées. La plupart des urgences médicales surviennent sans y être invitées, et c’est souvent aux moments les plus inattendus. Même dans ce cas, la saison de la mousson a souvent la plus forte probabilité de provoquer diverses maladies, et peut donc être considérée comme le meilleur moment pour souscrire une couverture d’assurance complète pour vous et votre famille. Lors du choix d’un régime d’assurance qui convient le mieux à vos besoins, n’oubliez pas de vous assurer que vous êtes minutieux sur tous les détails, y compris les termes et conditions, sur la couverture et les exclusions qui impliquent le régime fourni par votre compagnie d’assurance.

(Par Ajay Shah, directeur et chef – Ventes au détail, Assurance-maladie des soins (anciennement Assurance-maladie Religare)

