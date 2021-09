Tout ce que vous devez savoir sur la couverture du gala Live Met d’E!

Voir ci-dessous pour le calendrier complet de E! couverture de la Fashion Week de New York et du Met Gala :

Jeudi 9/9

Des scènes du contenu de la série vidéo NYFW mettant en vedette John Legend et son styliste David Thomas, les choix du jour de Zanna et E! Temple de la renommée de la mode.

14 h HE – Défilé Moschino Livestream

21 h HE – Défilé de Laquan Smith avec Joan Smalls Livestream

Vendredi 9/10

Des scènes de la série de vidéos NYFW avec E! Temple de la renommée de la mode, Moschino, À faire et à ne pas faire, Laquan Smith et Zanna Picks of the Day

15 h HE – Défilé Michael Kors Livestream

17 h HE – Défilé des autocars Livestream

samedi 11 septembre

Des scènes de la série de vidéos NYFW avec E! Temple de la renommée de la mode, récapitulatif des défilés Coach, Brandon Maxwell et Christian Cowan, interviews de Lori Harvey et Zanna Pick’s of the Day avec récapitulation de Noah Beck et Blake Gray.