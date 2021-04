Tout ce que vous devez savoir sur la deuxième saison de ‘Luis Miguel, la série’

La série suit l’histoire sur deux chronologies différentes qui se déroulent en parallèle. Le premier traite de la vie de Luis Miguel avant le succès de son album “Aries” (1993) et une deuxième période qui montre Luis Miguel à partir de 2005.

Dans les deux parties, on observe la lutte interne que traversait le chanteur, d’abord pour savoir où se trouve sa mère, tandis que dans la deuxième étape, on observe le chanteur se battre avec les démons internes qui l’ont accompagné tout au long de sa vie et des problèmes de santé.

“Vous voyez un Luis Miguel plus humain dans le sens où il n’est plus toujours la victime ou le naïf. Ici, vous le voyez faire des erreurs, vous compatissez avec lui puis vous entrez en conflit pour savoir si ce qu’il a fait était bien ou mal, »dit-il à Efe Diego Boneta, protagoniste et producteur de la série Netflix.

Luis Rey et Luis Miguel (Agence mexicaine)

BONNES ET MAUVAISES ENTREPRISES

Au cours de la première saison, le public a été témoin des mauvaises entreprises avec lesquelles le chanteur a grandi en étant son père, Luis Rey, le principal méchant de l’histoire.

De la même manière, il y a eu des personnalités fondamentales qui poursuivent leur participation à cette nouvelle partie de leur histoire, comme leur directeur aimant et paternel Hugo López.

“Il était l’une des personnes les plus importantes de sa vie, il a été un personnage qui signifiait quelque chose qu’il n’aurait peut-être pas trouvé plus tard dans le sens de la confiance, des liens familiaux et de la noblesse, l’interaction artiste-manager, ce qui l’a probablement mis dans le bon endroit. point culminant de sa carrière “, a considéré Bordón à propos de son personnage.

Contrairement à López, Patricio Robles, joué par Pablo Cruz Guerrero, entre dans l’histoire pour incarner un représentant avantageux aux intentions sombres, inspiré par plusieurs des promoteurs qui ont travaillé avec Luis Miguel.