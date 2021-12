Tout ce que vous devez savoir sur la façon dont les défenses de la NFL ripostent

./Illustration de la sonnerie

Dans une série de vidéos en trois parties, Ben Solak explique comment les défenses de la NFL ont répondu à la renaissance offensive de la ligue

Avec de jeunes quarts tels que Lamar Jackson, Patrick Mahomes et Justin Herbert s’établissant aux côtés de stars plus âgées comme Tom Brady et Aaron Rodgers, défendre les infractions de la NFL est devenu plus difficile que jamais. Dans une série de vidéos en trois parties, Ben Solak de The Ringer explique comment les coordinateurs défensifs se sont adaptés aux infractions prolifiques qui ont changé la façon dont le football est joué. Découvrez sa série de vidéos ci-dessous :