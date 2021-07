Tout ce que vous devez savoir sur la gestion de fonds passive et active avant d’acheter des fonds indiciels

La gestion active ne consiste pas seulement à identifier les bonnes entreprises, mais aussi à construire un portefeuille approprié avec des positions surpondérées et sous-pondérées dans les entreprises.

Le bras de fer entre les formes passives et actives de gestion de fonds pourrait très bien se poursuivre perpétuellement. Dans la gestion passive des fonds, comme en témoignent les fonds communs de placement indiciels, le gestionnaire de fonds n’a pas son mot à dire dans la sélection et l’allocation des actions et du secteur. Dans un fonds actif, le gestionnaire de fonds joue un rôle important. Parfois, sur une certaine période, le rendement moyen de la plupart des fonds actifs est inférieur aux rendements des fonds passifs. De nombreux investisseurs optent donc pour des fonds indiciels passifs. Il pourrait y avoir de bonnes raisons pour que des fonds actifs soient présents dans son portefeuille. Un mélange des deux mondes pourrait être meilleur, l’allocation réelle peut dépendre du profil de risque de chacun.

Krishna Sanghavi, CIO – Actions, Mahindra Manulife Mutual Fund, dans une interview exclusive avec FE Online, parle des scénarios dans lesquels les fonds actifs peuvent surperformer les fonds passifs affichant le potentiel de générer de l’alpha pour les investisseurs à long terme. Extraits :

Le concept d’investissement passif par rapport à la gestion active se renforce-t-il en Inde ?

Nous pensons que la gestion active des investissements continuera de jouer un rôle important pour les investisseurs en tant que catalyseur dans leur parcours de création de richesse. Les données actuelles indiquent que les fonds communs de placement gagnent des actifs sur le front de l’investissement passif. Cependant, pour l’instant, cela est essentiellement dû à l’allocation d’EPFO (un investisseur institutionnel) aux actions en tant que classe d’actifs et n’a pas encore gagné en popularité auprès des investisseurs de détail.

Quel type d’environnement de croissance convient le mieux à l’investissement passif ?

Nous pensons que chaque économie subit des cycles de croissance où la croissance passe d’environnements de croissance élevée à modérée à faible. Au lieu de la croissance du PIB réel, peut-être, la croissance nominale peut être un indicateur plus approprié à cette fin, car la rentabilité du secteur des entreprises est également évaluée en termes nominaux. Sur la base des expériences mondiales, nous pensons qu’un environnement de taux de croissance nominal inférieur à 5 % est peut-être plus adapté à l’investissement passif.

Dans quelles circonstances la gestion active des fonds pourra-t-elle générer des rendements plus élevés que les fonds passifs ?

Une économie de croissance aide un plus large éventail d’entreprises et constitue donc un scénario idéal pour un style d’investissement actif afin de rechercher des zones de croissance relativement plus rapides. Cela a le potentiel de générer des rendements plus élevés. Cela crée un espace suffisant pour sélectionner des sociétés à petite et moyenne capitalisation qui peuvent croître beaucoup plus rapidement.

Quels sont les avantages de la gestion active par rapport à l’investissement passif ?

Nous pensons que chaque entreprise doit être évaluée sur des paramètres de croissance, de flux de trésorerie, de gestion et d’évaluation pour arriver à une décision quant à l’acceptabilité de l’entreprise dans le(s) portefeuille(s). Nous pensons également que ces paramètres évoluent en fonction de l’environnement économique.

Une gestion active permet une telle évaluation continue des entreprises. La gestion active ne consiste pas seulement à identifier les bonnes entreprises, mais aussi à construire un portefeuille approprié avec des positions surpondérées et sous-pondérées dans les entreprises. En revanche, l’investissement passif ne profite pas de la croissance de l’entreprise et de l’environnement opérationnel, mais uniquement de l’inclusion dans l’indice et de la pondération dans l’indice.

De quelle flexibilité un gestionnaire de fonds disposera-t-il lorsqu’il décidera activement de l’allocation et de la sélection de titres ?

Un aspect de l’investissement actif est également l’avantage d’une prise de décision active concernant les cycles de capitalisation boursière. Dans une stratégie passive, disons que si l’indice de référence a une pondération de 70:20:10 dans Large:Mid:Small, l’allocation répliquerait exactement l’indice. D’un autre côté, une stratégie gérée activement permet aux gestionnaires de fonds de choisir une exposition plus élevée et plus faible entre grande, moyenne et petite par rapport aux pondérations de l’indice. L’investissement flexi cap est une stratégie gérée activement tant sur la sélection de titres que sur la capitalisation boursière.

