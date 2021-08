Tout ce que vous devez savoir sur la marque de bijoux de Frank Ocean

Pourquoi des bijoux ? Selon la marque, Ocean s’est inspiré de ses “obsessions d’enfance” et son « héritage en tant que fantasme ». Il a également choisi le nom d’Homère car « il représente la gravure de l’histoire dans la pierre ».

La première collection d’Homer comprend des bijoux de luxe, dont un collier de 1,9 million de dollars figurant dans le premier catalogue de la marque. Ce sont des bijoux faits à la main de Or 18 carats, argent sterling recyclé, émail peint à la main et diamants cultivés en laboratoire. Dans ce premier volet, il y a des bracelets et des colliers en chaîne, des breloques de dessins animés et des boucles d’oreilles cloutées.

