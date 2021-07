Tout ce que vous devez savoir sur la NBA Draft Night

30/07/2021 à 17h46 CEST

Jordi Pozo

Le repêchage de la NBA a tendance à ébranler les fondations des équipes de la ligue et cette année n’allait pas être moins. Le transfert de Westbrook aux Lakers C’est le mouvement le plus remarquable d’une nuit avec beaucoup d’importance espagnole, avec Ricky Rubio percé, quoi il fera ses valises pour Cleveland à son retour des Jeux, et avec les choix d’Usman Garuba et de Santi Aldama au premier tour d’un repêchage 2021 qui n’a laissé personne indifférent.

La soirée de pré-draft était pleine de rumeurs, qui ont placé Ricky Rubio sur le radar des Lakers, des Celtics et des Clippers, mais finalement le meneur espagnol a fini par être transféré à Cleveland en échange du Prince Taureau, un second tour de la Draft 2022 et des considérations financières, selon le journaliste Adrian Wojnarowski. Comme le souligne Chris Fedor de Clevelanddotcom, les Cavaliers prévoient de garder le meneur espagnol et de ne pas l’échanger.

Meilleure nouvelle pour Usman Garuba (2,03 m et 19 ans) et Santi Aldama (2,11 m et 20 ans), qui ont été choisis au premier tour du repêchage par les Rockets et les Grizzlies, respectivement.. L’attaquant du Real Madrid, sélectionné à la 23e place de la draft, dispose d’une clause de 3 millions d’euros avec le club blanc et négocie déjà son départ à Houston.

De son côté, Aldama a beaucoup progressé par rapport aux prédictions du ‘mock draft’, qui le plaçait autour du ‘pick’ 40, mais Les Grizzlies de Memphis voulaient les Espagnols dans leurs rangs et ont envoyé leur choix à la 40e place à l’Utah en échange du ‘pick’ 30 et ainsi pouvoir reprendre l’ancienne université Loyola, qui est devenu le premier Espagnol à atteindre la NBA via la NCAA.

Le transfert de Westbrook était, sans aucun doute, la «bombe» de la nuit et impliquait une série de mouvements collatéraux qui ont envoyé le meneur des Indiana Pacers, Aaron Holiday, à Washington. en échange du 22e choix au repêchage, Isaiah Jackson, que les Lakers avaient inclus dans le transfert du meneur de jeu américain.

Les finalistes de la NBA, les Phoenix Suns, ont acquis une pièce importante de la rotation, Landry Shamet. L’ancien gardien des Nets a été échangé à la franchise de l’Arizona en échange de Jevon Carter et du “choix” 29 du repêchage 2021, avec laquelle les New-Yorkais ont choisi Da’Roy Sharpe.

Une soirée de draft bien remplie qui sert de prélude à l’agence libre NBA, qui débutera le 2 août.