Tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle compétition que Liverpool, Arsenal ou Tottenham pourraient jouer la saison prochaine

Liverpool, Tottenham, Arsenal et Everton ont toujours une chance de jouer au football européen la saison prochaine, l’UEFA introduisant une toute nouvelle compétition.

L’UEFA a lancé l’Europa Conference League, leur troisième compétition de clubs qui se déroulera aux côtés de la Ligue des champions et de la Ligue Europa.

Embrouillé? Ne vous inquiétez pas, voici tout ce que vous devez savoir sur la Ligue Europa.

.

L’UEFA a créé une nouvelle compétition appelée Europa Conference League

Qu’est-ce que l’Europa Conference League?

Cette toute nouvelle compétition est un moyen pour les clubs qui pourraient avoir du mal à se qualifier pour les deux autres compétitions de l’UEFA de découvrir le football européen.

La bataille pour la Ligue des champions étant toujours ouverte après que Liverpool a battu Manchester United récemment, on ne sait toujours pas qui terminera dans le top quatre, mais dans l’état actuel des choses, l’équipe classée septième de Premier League jouera en Europa Conference League.

S’exprimant sur la compétition, le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a déclaré: «La nouvelle compétition interclubs de l’UEFA rend les tournois de clubs de l’UEFA plus inclusifs que jamais.

“Il y aura plus de matches pour plus de clubs, avec plus d’associations représentées dans les phases de groupes.”

Qui se qualifie dans le Prem?

Le vainqueur de la Coupe Carabao se qualifie pour la Ligue de Conférence.

Cependant, avec Manchester City remportant la coupe pour la quatrième saison consécutive et sa position à l’UCL scellée, la place sera attribuée à la prochaine équipe la mieux classée qui ne s’est pas qualifiée pour un tournoi européen.

Cela signifie que l’équipe classée septième se qualifierait. Dans l’état actuel du tableau, ce serait Tottenham.

À l’instar de la Premier League, les septièmes meilleures équipes d’Espagne, d’Italie et d’Allemagne se qualifieraient également.

Liverpool ou Arsenal pourraient se retrouver en Ligue de conférence Europa

Quand les rencontres auront-elles lieu?

Les calendriers du nouveau tournoi sont les mêmes que ceux de la Ligue Europa. Les jeux auront lieu les jeudis, avec des lancements à 17h45 et 20h, heure britannique.

Cela commencera lors de la saison 2021/22.

Comment ça marche?

Il y a un premier tour de qualification, un deuxième tour de qualification, un troisième tour de qualification puis un tour de barrage avant la phase de groupes.

L’équipe qualifiée de la Premier League participera à la ronde éliminatoire avec les deux manches les 19 et 26 août.

Les huit vainqueurs de groupe passeront en huitièmes de finale. Les barrages de huitièmes de finale seront ensuite disputés avant les huitièmes de finale entre les huit finalistes de groupe et les équipes classées troisième des groupes de la Ligue Europa.

La finale de l’Europa Conference League se jouera le 25 mai à Tirana, en Albanie.

Quel est le prix?

Le vainqueur de la Conference League se méritera une place dans les phases de groupes de la Ligue Europa de la saison prochaine, à moins qu’il ne se soit qualifié pour l’UCL.