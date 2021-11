Tout ce que vous devez savoir sur la prestation de restauration en assurance maladie

L’option de prestation de restauration est une fonctionnalité intégrée dans presque tous les autres régimes d’assurance maladie complets. Voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet et comment en tirer le meilleur parti.

Après avoir enduré une longue et mouvementée période de COVID-19, il est naturel de s’interroger sur l’adéquation de votre couverture d’assurance maladie. Le plan peut-il couvrir une hospitalisation prolongée ou sera-t-il insuffisant si davantage de membres de la famille en ont besoin ? De nombreux assurés remettent en question leur choix de régime, compte tenu de la conjoncture actuelle. Intégrez la flambée de l’inflation médicale et la possibilité d’épuiser votre capital assuré en une seule hospitalisation ne semble finalement pas si farfelue. C’est là que la prestation de restauration de l’assurance maladie vient à votre secours. C’est le moyen le plus simple d’ajouter une couche supplémentaire de protection pour vous-même et vos proches contre une crise médicale attendue – ou peut-être plus.

La prestation de restauration dans l’assurance maladie est une caractéristique qui rétablit la somme totale assurée au cas où elle serait épuisée à tout moment au cours de la période d’assurance. Cette fonctionnalité a trouvé de nombreux preneurs parmi les personnes qui optent pour les plans flottants familiaux. Cela fonctionne particulièrement pour ces régimes, car la somme assurée est partagée par toute la famille et la prestation couvre les frais d’hospitalisation de plus d’un membre de la famille.

L’option de prestation de restauration est une fonctionnalité intégrée dans presque tous les autres régimes d’assurance maladie complets. Voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet et comment en tirer le meilleur parti.

Comment fonctionne la prestation de restauration

En termes simples, la prestation de restauration restaure le montant assuré d’origine si le preneur d’assurance l’utilise à tout moment au cours de la période de la police. Par exemple, vous avez un plan flottant familial de Rs 5 lakh et devez subir une intervention chirurgicale soudaine qui épuise Rs 4 lakh. Maintenant, si l’un des autres membres de la famille a besoin d’une hospitalisation qui coûte un autre Rs 2 lakh, le solde de Rs 1 lakh devra être payé de votre poche. Cependant, si vous avez la fonctionnalité de prestation de restauration dans votre police, le montant initial de Rs 5 lakh serait reconstitué dès que la somme assurée est entièrement épuisée.

Types de prestations de restauration

Il existe deux types d’avantages de restauration –

# Épuisement complet – Ici, les prestations de restauration n’entrent en ligne de compte que lorsque la totalité de la somme assurée est épuisée. Si la totalité de la somme n’est pas épuisée, la prestation ne sera pas déclenchée et le preneur d’assurance devra payer le solde de sa poche. Supposons que vous ayez une couverture de Rs 5 lakh et que votre chirurgie cardiaque utilise Rs 4 lakh. Maintenant, si vous avez besoin de Rs 2 lakh en plus pour une réclamation non liée la même année, la prestation de restauration ne sera pas déclenchée car votre somme assurée d’origine n’est pas complètement épuisée.

# Épuisement partiel – En vertu de cela, les prestations peuvent être utilisées même si un certain montant de la somme assurée est utilisé. Certains assureurs proposent de couvrir un deuxième montant de sinistre même s’il reste un certain montant de votre capital assuré. Prenez le cas ci-dessus ici, et la prestation de restauration sera déclenchée en cas d’épuisement partiel. Ainsi, votre deuxième réclamation sera également couverte même s’il vous reste 1 lakh de Rs sur votre somme assurée d’origine.

Renseignez-vous auprès de votre assureur sur les modalités de ces deux types et optez pour celui qui correspond le mieux à vos besoins. De plus, vos antécédents familiaux sont un facteur décisif important avant de choisir la prestation de restauration.

Ce qu’il faut vérifier avant de l’opter

Voici votre liste de contrôle avant d’opter pour la prestation de restauration dans votre plan de santé :

# La fonction d’avantage de restauration rend la prime plus coûteuse. N’oubliez pas de demander comment cela va affecter votre prime.

# La règle la plus importante à retenir est que la prestation de restauration n’est déclenchée que pour les réclamations médicales non liées. Supposons que vous épuisiez votre capital assuré pour une chirurgie cardiaque, la prestation de restauration ne couvrira généralement pas un deuxième sinistre lié au cœur au cours de la même année. Comprenez auprès de votre assureur le type de sinistre qu’il couvrira ainsi que le montant de la prestation de restauration qui sera couvert. Par exemple, Aditya Birla Capital offre une couverture de restauration de 150% de la somme assurée pour une maladie non liée pour une couverture de Rs 5 lakh. Cependant, Max Bupa Health Insurance offre une restauration illimitée de la somme assurée pour les maladies liées et non liées pour la même couverture de Rs 5 lakh.

# Renseignez-vous auprès de votre assureur sur les conditions pertinentes qui s’appliquent pour des maladies identiques ou différentes pour différents membres de la famille.

# La somme assurée de restauration ne peut généralement pas être reportée à l’année suivante même si vous ne l’utilisez pas jusqu’à sa validité.

# Vérifiez si la prestation se déclenchera si la somme assurée est épuisée en une seule réclamation ou si elle fonctionne également en cas de réclamations multiples.

# Enfin, ne comptez pas uniquement sur les avantages de la restauration pour votre protection. Optez plutôt toujours pour une somme assurée plus élevée pour vous assurer que votre régime peut prendre en charge les urgences médicales.

(Par Amit Chhabra, responsable de l’assurance maladie, Policybazaar.com)

Savez-vous qu’est-ce que c’est ? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail sur Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE/NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul d’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.