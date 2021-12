Tout ce que vous devez savoir sur la semaine 16 de la saison 2021 de la NFL

Les Bills se sont vengés des Patriots, les Cowboys ont démantelé l’équipe de football du Sunday Night Football et Joe Burrow a fait un spectacle contre une équipe des Ravens en sous-effectif. De plus, le Père Noël a apporté aux fans non pas un mais deux touchés Big Man ! Découvrez la couverture de The Ringer de la liste complète de la semaine 16 ci-dessous:

Share