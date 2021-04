Tout ce que vous devez savoir sur la Superliga: équipes, format et dates

20/04/2021

Act. À 12 h 27 CEST

La Super League européenne est déjà une réalité. Ce n’est pas une illusion de Florentin Perez, un projet d’avenir, une idée pour changer le paysage du football sur le long terme. Ce dimanche, 12 équipes d’élite ont pris la parole et ont annoncé la création d’une compétition «dans laquelle les meilleurs clubs et joueurs peuvent s’affronter plus fréquemment». Barça, Madrid, Atlético, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Tottenham, Chelsea, Arenal, Milan, Inter Milan et Juventus Ce sont les premiers clubs fondateurs d’un tournoi qui commencera «le plus tôt possible», sans date confirmée mais avec le parcours 2022/23 comme option la plus possible aujourd’hui.

L’intention de la Super League est que le nombre de membres créateurs monter à quinze, donc trois clubs doivent adhérer. Le Bayern Munich et le PSG, finalistes de l’édition de la Ligue des champions de la saison dernière, n’ont pas encore pris position en faveur du nouveau championnat, tandis que le Borussia Dortmund l’a publiquement rejeté. Toutes les équipes fondatrices seront fixées dans une compétition à laquelle participeront 20 équipes, puisque il y en aura cinq qui seront classés annuellement en fonction de la performance et du mérite sportif. La configuration sera donc semi-fermée. Tous les matchs se joueront au cours de la semaine pour que les ligues nationales puissent continuer à être jouées sans aucun problème et «que le calendrier traditionnel qui est au centre de la vie des clubs soit préservé».

FORMAT DU CONCOURS

Concernant le format, la saison débutera en août. Les clubs seront divisés en deux groupes de dix dans lesquels toutes les équipes se rencontreront deux fois, à domicile et à domicile. Les trois premiers de chaque ligue se qualifieront directement pour les quarts de finaleTandis que les quatrièmes et les cinquièmes se battront pour les dernières places dans un autre playoff à deux jambes. Les quarts de finale et les demi-finales seront également décidés à 180 minutes. La finale sera un match unique, fin mai et dans un lieu neutre. Le champion devra jouer 23 matchs (ou 25 si vous ne vous qualifiez pas directement pour le tour à élimination directe) pour soulever le trophée.

Les clubs fondateurs de la Superliga veulent également porter leur projet ambitieux au football pratiqué par des femmes. Bien qu’ils n’aient pas donné trop de détails à ce sujet, ils ont signalé que «Après le début de la compétition masculine, la ligue féminine correspondante & rdquor;. Au niveau institutionnel, Florentino Pérez sera le premier président du championnat, tandis qu’Andrea Agnelli (Juventus), Joel Glazer (Manchester United), John W.Henry (Liverpool) et Stan Kroenke (Arsenal) seront vice-présidents.

LES CHIFFRES DE LA SUPERLIGUE

Les créateurs de la Super League ne seront pas seulement ambitieux dans le domaine sportif. Sur papier, ils seront également dans la section économique. Les clubs fondateurs se sont engagés à adopter un cadre de dépenses et, en contrepartie, ils recevront 3 500 millions (à répartir entre les quinze) pour «entreprendre des plans d’investissement dans les infrastructures et compenser l’impact de la pandémie de coronavirus». En outre, il devrait dépasser 10 000 millions d’euros de paiements de solidarité au reste de la structure du football mondial essayer de nuire le moins possible aux compétitions nationales. Ce jeu augmentera en fonction des revenus du nouveau tournoi, donc s’il augmente, le montant d’argent qui sera distribué aux entités qui participent et à celles qui ne participent pas augmentera également.

L’annonce des premiers détails de la Super League a déclenché une guerre totale dans le football européen. L’UEFA, les ligues et les associations nationales ont réagi à la nouvelle par des déclarations fortes dans lesquelles elles ont menacé les clubs et les joueurs qui décident de participer à une compétition qui, pour le moment, suscite de nombreux doutes.