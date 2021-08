Tout ce que vous devez savoir sur la vaccination contre le coronavirus chez les adolescents

16/08/2021 à 17h00 CEST

Le Comité consultatif des vaccins de l’Association espagnole de pédiatrie (CAV-AEP) a élaboré un guide pour la Vaccination contre le Covid chez les adolescents.

Cette rubrique spécifique de son site internet vise à répondre aux questions les plus fréquentes concernant la vaccination contre le SARS-CoV-2 du jeunes de 12 à 19 ans.

La section sera mise à jour dans les semaines à venir dans le but de aider les familles et à leur propre adolescents.

Avec cette action, ils ont l’intention de contrecarrer, avec information sûre et de sources réputées, certains canulars qui circulent dans l’environnement numérique.

« Les réseaux sociaux sont d’excellents instruments d’information et d’interaction sociale, mais tout ce qui y circule ne correspond pas à des données réelles et contrastées. Merci de ne pas transmettre ou diffuser d’informations non vérifiées », précise le CAV-AEP.

Les experts précisent que l’information répond aux preuve scientifique actuellement disponibles et qui, à mesure que davantage d’informations et de meilleures données seront disponibles, seront adaptées de manière appropriée.

Doit-il être accompagné d’un adulte ?

Actuellement les gens à partir de 12 ans, né en 2009 ou avant, peut déjà être vacciné contre le Covid-19.

Pour le moment, les enfants de moins de 12 ans ne peuvent pas être vaccinés, car il n’y a pas de vaccins homologués pour eux.

Ces enfants de 12 à 15 ans ils doivent toujours partir accompagné d’au moins un des parents ou tuteurs légaux.

Ceux qui ont 16 ans ou plus peuvent venir se faire vacciner par eux-mêmes seule.

Quoi qu’il en soit, c’est Il est conseillé d’aller accompagné par un parent ou tuteur, un frère ou une sœur aînée, ou au moins un ami de confiance.

Dans tous les cas le consentement nécessaire est accordé verbalement et un formulaire de consentement écrit n’est pas requis.

Et s’il correspond à un autre vaccin ?

En outre, il convient de noter que chez les adolescents, il est fréquent que La vaccination contre le Covid coïncide dans le temps avec d’autres vaccins.

Dans ce cas, la recommandation officielle actuelle est les séparer pendant une semaine.

La raison est éviter le chevauchement des réactions possibles vaccination, ce qui gênerait l’évaluation clinique de ces patients si nécessaire.

Toutefois, aucune interférence n’est attendue entre ces vaccins et ceux du covid (ces vaccins étant inactivés).

Cependant, les experts soulignent que Il y a des exceptions, pour des raisons d’urgence et de nécessité, à la recommandation de séparer la vaccination covid nouvellement administrée des autres vaccins.

«Par exemple, le vaccination contre le tétanos s’il est indiqué après un risque de blessure et le vaccination contre la rage en cas d’exposition à risque au virus de la rage », précisent-ils auprès du CAV-AEP.

Quels vaccins sont homologués pour les adolescents ?

A ce jour, dans l’Union européenne, il existe deux vaccins autorisés pour une utilisation à partir de 12 ans. Les deux comprennent deux doses :

Comirnaty by Pfizer & BioNTech : deuxième dose 21 jours (3 semaines) plus tard Spikevax by Moderna : deuxième dose 28 jours (4 semaines) plus tard.

Il est conseillé de respecter autant que possible le calendrier spécifié pour chaque vaccin. L’intervalle minimum entre les doses est de 19 jours pour Comirnaty et de 25 pour Spikevax.

En outre, les experts affirment que le délai pouvant aller jusqu’à 42 jours à compter de la deuxième dose n’affecte pas son efficacité.

Que faire si le covid est déjà passé ou a reçu une dose dans un autre pays ?

Si l’adolescent a transmis la maladie, la recommandation actuelle du ministère de la Santé est :

Infection à Covid avant la première dose : donner une dose unique 6 mois après le diagnostic Infection à Covid après la première dose et avant la seconde : donner la deuxième dose 6 mois après le diagnostic.

En dehors de cette altération, il peut également s’agir d’adolescents qui résident en Espagne, mais qui ont bénéficié d’un dose de vaccination dans un autre pays et qui demandent à remplir la ligne directrice.

Dans ce cas, un évaluation individuelle sur le vaccin reçu, la date et le calendrier recommandé :

Si la première dose administrée est d’un vaccin autorisé par l’Union européenne (UE) et disponible en Espagne : Cette dose sera considérée comme valide et la deuxième dose sera administrée Si la première dose administrée est d’un vaccin non autorisé dans l’UE et non disponible en Espagne : Une alternative sera proposée en deuxième dose suivant les recommandations du Ministère de la Santé. toute dose supplémentaire.

Ces vaccins sont, en plus de ceux autorisés dans l’UE : Covishield (version de Vaxzevria fabriquée en Inde), un vaccin inactivé de Sinopharm (COVID-19 BIBP) et un autre également inactivé Sinovac Biotech (Coronavac).

Quels symptômes pouvez-vous remarquer?

Comme tous les médicaments, les vaccins peuvent provoquer des effets secondaires. La plupart d’entre eux sont doux et de courte durée et toutes les personnes vaccinées ne les reçoivent pas.

Les effets secondaires ne durent qu’un jour ou deux et sont généralement plus intenses après la deuxième dose.

Les effets secondaires plus commun ils sont très similaires à ceux que les adultes ont :

Douleur et sensation de lourdeur dans l’épaule et le bras où le vaccin a été injecté Sensation de fatigue, malaise et frissons Maux de tête et fièvre légère Gonflement des aisselles ou du cou du même côté que l’injection, qui peut durer 7 à 10 journées.