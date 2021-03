Tout ce que vous devez savoir sur le Falcon et le Winter Soldier

Dans Le faucon et le soldat de l’hiver, en streaming le 19 mars sur Disney +, Captain America est parti. Ou du moins le Steve Rogers qui est apparu dans près d’une douzaine de films Marvel, l’est de toute façon. L’homme qui a répondu au nom de «Cap» pendant plus d’un siècle a pris sa retraite, et la question de savoir qui portera son bouclier est omniprésente dans le spectacle.

Le candidat le plus évident est Sam Wilson, qui passe par Falcon (joué par Anthony Mackie). L’acolyte de longue date de Captain America, qui apparaît dans Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver, Captain America: guerre civile et les divers Avengers films, semblait obtenir une promotion. À la fin du dernier Avengers film, Fin du jeu, Steve Rogers (Chris Evans) remet son bouclier et, par implication, les devoirs de super-héros à Sam. Cela correspond à l’histoire de la bande dessinée de Sam dans laquelle Captain America attribue à Sam le rôle de son remplaçant.

Sam a le soutien d’un autre vieux copains de Captain America, Bucky Barnes, alias The Winter Soldier (Sebastian Stan). Bucky, un ami d’enfance de Steve Rogers, a de nouveau été un héros, un méchant et un héros. Et tandis que certains fans ont spéculé qu’il pourrait porter ensuite le costume en spandex de Captain America, en tant qu’ancien méchant, Bucky est loin d’être le candidat idéal pour un symbole patriotique.

Mais au début de ce nouveau spectacle, Sam hésite à endosser le rôle de Captain America. Dans le premier épisode, Sam laisse entendre qu’il ne veut peut-être pas porter les étoiles et les rayures d’un pays qui ne le voit pas encore comme égal. Dans une première scène, il essaie d’aider sa sœur à obtenir un prêt de la banque et se heurte à un système raciste.

Ensemble, Sam et Bucky devront reconstituer à quoi ressemblera l’avenir de Captain America. Et nous, en tant que public, aurons une meilleure idée de l’avenir de l’univers cinématographique Marvel (MCU). Juste après que Marvel ait terminé son épopée Avengers et a tué sa plus grande star, la pandémie a frappé, retardant la sortie des prochains films du studio. Depuis plus d’un an, les fans ont attendu quelques indices sur les nouveaux super-héros qui émergeraient en tant que protagonistes de la quatrième phase du MCU.

Nous avons eu nos premiers indices avec WandaVision, le premier spectacle MCU à être présenté en première sur Disney +. Cette série était centrée sur Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) et mélangeait une exploration du traumatisme avec des batailles magiques entre sorcières. Il semble que Marvel espère utiliser des séries télévisées multi-épisodes non seulement pour transformer d’anciens acolytes – y compris Wanda, Sam et Bucky – en héros à part entière, mais pour explorer les problèmes sociaux et politiques de manière plus nuancée.

Marvel a prévu une énorme série de 14 retombées similaires pour Disney +, y compris une émission centrée sur le favori des fans Loki (Tom Hiddleston) et une se déroulant dans la patrie de Black Panther, Wakanda. Et lorsque de plus en plus de cinémas rouvriront, il y a une chance que des personnages comme Wanda et Falcon et Loki apparaissent sur grand écran.

Mais pour comprendre comment Le Faucon et le soldat de l’hiver peut avoir un impact sur l’avenir de Marvel, vous devez d’abord comprendre les origines de Sam et Bucky. Voici tout ce que vous devez savoir.

Quels sont les personnages de Marvel Le Faucon et le soldat de l’hiver ?

Zade Rosenthal – Marvel Studios

Les personnages principaux de la série sont les vieux amis de Cap, Bucky Barnes et Sam Wilson.

Bucky et Steve étaient des amis d’enfance qui se sont battus l’un à côté de l’autre pendant la Seconde Guerre mondiale en Captain America: le premier vengeur. Tous deux se sont figés dans le temps et ont renaître au cours des années 2010. Bucky a été kidnappé par une branche nazie appelée Hydra et soumis à un lavage de cerveau, devenant une machine à tuer. Ils lui ont également donné un bras mécanique. Il a assassiné, parmi tant d’autres, les parents de Tony Stark, alias Iron Man (Robert Downey Jr.). Cela, comme vous pouvez l’imaginer, crée une certaine tension au sein de l’équipe des Avengers.

Cap combat Bucky dans Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver, et le sauve dans Captain America: guerre civile. Il finit par emmener Bucky à Wakanda, la maison de T’Challa, alias Black Panther (Chadwick Boseman). Là, la soeur de T’Challa, le sorcier scientifique Shuri (Letitia Wright), découvre comment déprogrammer le cerveau de Bucky qui a subi un lavage de cerveau. Bucky se bat ensuite aux côtés des Avengers dans Avengers: guerre à l’infini.

Le vétéran de l’Air Force Sam a rencontré Steve après que Steve se soit réveillé après avoir été gelé dans les années 2010. Sam avait passé sa carrière militaire essentiellement à porter une paire d’ailes et à plonger dans les pays pour exécuter des missions hautement secrètes. On ne sait pas pourquoi Sam semble être la seule personne dans l’armée avec cette technologie d’aile cool, mais cela est utile quand lui aussi devient un vengeur dans Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver.

Quelques autres visages familiers de l’univers cinématographique Marvel devraient apparaître dans la série, notamment Sharon Carter (Emily VanCamp), un agent du groupe gouvernemental SHIELD autrefois chargé de protéger Captain America à son insu.

James Rhodes, alias War Machine (Don Cheadle), un autre membre des Avengers, apparaîtra également dans la série. Lui et Sam se consulteront probablement sur l’avenir des Avengers maintenant qu’Iron Man et Cap sont partis.

Daniel Brühl reviendra également en tant que méchant Zemo. Plus d’informations sur lui plus tard.

Qu’est-il arrivé à Captain America?

Studios Marvel

Un bref aperçu de Captain America: Steve Rogers a plus de 100 ans. Comment? Eh bien, on lui a d’abord injecté du sérum de super soldat pendant la Seconde Guerre mondiale. Puis il a combattu des mecs maléfiques à Hydra. Au cours de ce combat, il a écrasé un avion dans un gros tas de glace pour sauver le monde, et d’une manière ou d’une autre, cette glace l’a gelé et l’a empêché de vieillir. (N’y pensez pas trop.) L’agence gouvernementale SHIELD l’a récupéré dans les années 2010, et il est devenu un Avenger.

Si tu as manqué Avengers: guerre à l’infini et sa suite, Fin du jeu– honnêtement, je ne sais pas pourquoi vous chercheriez cette émission télévisée Marvel mettant en vedette des acolytes des films si vous ne l’aviez pas fait – sachez qu’un grand méchant violet nommé Thanos a claqué des doigts et a fait la moitié des êtres de l’univers disparaître – souvent appelé «le Snap». Cinq ans plus tard, les Avengers ont compris comment ramener ces personnes «cassées» en utilisant des manigances de voyage dans le temps pour obtenir ces MacGuffins appelés Infinity Stones.

Au bout du Fin du jeu, Captain America voyage dans le temps (voir: manigances de voyage dans le temps) pour rendre toutes les Infinity Stones à leurs propriétaires légitimes. Mais au lieu de retourner dans le présent après avoir terminé cette tâche, il décide de rester dans le passé et de raviver sa relation avec Peggy Carter, son amoureuse avec qui il a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. (Cap a également brièvement eu une romance avec la nièce de Peggy, Sharon Carter, ce qui signifie qu’il a peut-être embrassé sa propre nièce? C’est extrêmement dégoûtant.)

Donc, dans le monde Marvel moderne, Steve Rogers est assez vieux et pas exactement en forme de combat, autant que j’aimerais personnellement voir Chris Evans dans un maquillage de vieillesse frapper des crétins d’Hydra.

Steve remet le bouclier à Sam à la fin de Avengers: Fin de partie, et lui dit que le bouclier est le sien. Sam, alors, devrait théoriquement être celui qui assumera le rôle de Captain America. Mais il semble qu’il ne l’ait pas encore fait au moment où le spectacle a commencé. Alors Le faucon et le soldat de l’hiver se demande si le monde a besoin d’un deuxième Captain America et, dans l’affirmative, qui devrait être cette personne.

Où est-ce que Le Faucon et le soldat de l’hiver s’inscrire dans la chronologie du MCU?

Studios Marvel

Le Faucon et le soldat de l’hiver a lieu après Avengers: Fin de partie et les événements de WandaVision. Wanda a créé l’Hex quelques semaines seulement après son retour de Snapping. Faucon et le soldat de l’hiver est défini environ six mois après Avengers: Fin de partie. Alors pendant que Sam s’entraîne à lancer le bouclier de Cap comme un frisbee, Wanda flotte probablement dans sa petite cabine, étudiant la magie dans ces sweats monochromes chics.

Dans les deux spectacles, tLe monde est toujours sous le choc du Snap. Ceux qui sont restés âgés de cinq ans et ont continué leur vie. Ceux qui sont revenus essaient de trouver leur place dans un monde qui leur est familier mais qui a changé.

Dans Faucon, nous voyons Sam essayer d’aider sa sœur à faire une demande de prêt bancaire, et le banquier remarque qu’il ne peut pas offrir le prêt en partie parce que Sam n’a pas eu de revenu au cours des cinq dernières années … parce qu’il n’était pas en vie (ce qui , c’est une politique foirée pour la banque!).

Et puis il y a les gens qui ont mieux aimé la version Snapped du monde. Entrez: les méchants.

Qui sont les méchants?

Zade Rosenthal – Marvel Studios

Il semble y avoir plusieurs méchants dans cette série. Premièrement, il y a un groupe d’anarchistes qui ont prospéré dans le chaos des années post-Snap et qui veulent revenir à cet état du monde. Leur objectif immédiat semble être un monde sans frontières dans le but de créer le chaos, je suppose. Ils font une certaine terrorisation générale, même si on ne sait pas encore quels sont leurs objectifs concrets.

Ensuite, il y a quelqu’un qui semble être moins un méchant et plus un rival. Les aperçus de l’émission ont suggéré que le gouvernement, réticent à perdre le symbole de force et d’espoir qu’est Captain America, tente de remplacer rapidement Steve par un mec blanc au hasard qui ressemble vaguement à Steve. (Cela semble être une folie: personne d’autre ne pourrait avoir «le cul de l’Amérique».)

Étant donné que Steve a donné son bouclier à Sam, j’espère que cela signifie Le Faucon et le soldat de l’hiver explorera la question de savoir qui deviendra un héros – l’homme noir qui a travaillé pour lui et a remporté le titre, ou le type blanc qui a trébuché dans cette position.

Mais il semble que le grand méchant ultime soit Zemo. La femme et les enfants de Zemo faisaient partie des civils tués dans un pays appelé Sokovia lors de la bataille des Avengers avec une IA génocidaire nommée Ultron en Avengers: l’ère d’Ultron, l’un des pires films MCU mais l’un des plus importants du point de vue de l’intrigue. Wanda et Vision ont tous deux été introduits en Âge d’Ultron, et WandaVision rappelle parfois l’enfance de Wanda à Sokovie.

Quoi qu’il en soit, Zemo blâme les Avengers pour la mort de sa famille – ce qui est en fait juste depuis que Tony Stark a créé Ultron, bien que Tony n’ait pas l’intention de le rendre génocidaire. Dans Guerre civile, Zemo tente de se venger en détruisant l’équipe des Avengers de l’intérieur. C’est un plan plutôt alambiqué, mais il a d’abord accusé le meilleur ami de Captain America, Bucky, d’avoir tué le père de Black Panther. Puis, après que les Avengers se disputent déjà, Zemo révèle que Bucky – pendant le lavage de cerveau – a tué les parents de Tony.

Black Panther et Iron Man veulent tuer Bucky et Captain America essaie de le défendre. À la fin du film, Captain America et Iron Man sont distraits en se frappant mutuellement, mais Black Panther est conscient du complot de Zemo, le capture et le remet aux autorités. On ne sait pas si et comment Zemo va se libérer de ses ravisseurs.