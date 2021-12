Tout ce que vous devez savoir sur le James Webb, le plus grand télescope envoyé dans l’espace

25/12/2021

Le à 21:48 CET

.

Ce 25 décembre, la fusée Ariane 5 qui transporte le navire a décollé du port spatial européen de Kurú (Guyane française). James Webb, le plus grand télescope jamais envoyé dans l’espace.

Le James Webb a navigué dans l’espace sans aucun revers, mais un ciel partiellement nuageux à Kurú ne permettait pas de voir de manière continue l’ascension de la fusée et les deux longues langues de feu qui provoquaient ses moteurs à pleine puissance.

Après le décollage, la NASA a souligné dans un tweet qu’à 12h20 GMT il avait commencé « une nouvelle décennie passionnante de la science » et que le James Webb « changera notre compréhension de l’espace tel que nous le connaissons ».

✅ Jalon atteint. @NASAWebb est en sécurité dans l’espace, sous tension et en communication avec les contrôleurs au sol. Le télescope spatial est maintenant en route pour #UnfoldTheUniverse à sa destination finale à 1,5 million de kilomètres de la Terre. pic.twitter.com/gqICd0Xojz – NASA (@NASA) 25 décembre 2021

L’Agence spatiale européenne (ESA) dans le même réseau social a souligné que ce décollage « C’est un super cadeau de Noël », entre autres pour les sciences spatiales.

Le Webb a commencé son voyage aujourd’hui après près de trois décennies de travaux de développement et de construction, et des années de retards. L’importance et la révolution de cette mission, tant d’un point de vue astronomique que technologique, ont amené les agences spatiales à réaliser des émissions en plusieurs langues.

Belle vue, bye @ESA_Webb, Bon voyage ! https://t.co/tF1c3GJkml – ESA Espagne (@esa_es) 25 décembre 2021

La NASA le diffuse en anglais, dans un programme dirigé par l’astronome michelle plus, et en espagnol, menée par le scientifique espagnol Begoña Vila, l’ingénieur en chef des systèmes de James Webb au Goddard Space Flight Center de l’agence spatiale américaine, qui a résumé : « C’est un jour historique. »

Thaller a souligné depuis le télescope qu’il ne s’agit pas seulement d’avancer dans la connaissance des premières galaxies nées après le Big Bang -la grande explosion qui est considérée comme étant à l’origine de l’univers-, et en savoir plus sur « mon histoire, la vôtre, notre histoire ».

Le James Webb mettra à portée de main des données et des images inédites. « Des couleurs que nous n’avons pas pu voir » jusqu’à présent dans l’espace, détectent des choses « que nous n’avions pas en tête dans l’astrophysique actuelle », a déclaré le Chilien Nestor Espinoza, l’un des acteurs de cette mission.

Sur son compte Twitter, le directeur général de l’ESA Josef Aschbacher a déclaré : « voir un lancement de cette ampleur et à ce niveau de coopération internationale, c’est voir des machines incroyables en action (…), je suis fier du travail ».

. @ariane5 scène principale séparée ✅ #WebbFliesAriane #Webb #JWST #VA256 pic.twitter.com/dW0iuBNzeA – Télescope ESA Webb (@ESA_Webb) 25 décembre 2021

Le James Webb, une collaboration entre les agences spatiales des États-Unis (NASA), d’Europe (ESA) et du Canada (CSA), parcourra jusqu’à 1,5 million de kilomètres de la Terre, soit environ quatre fois plus loin que la Lune.

De là, offrent une vue sans précédent de l’univers dans les longueurs d’onde du proche infrarouge et du moyen infrarouge, et permettra aux scientifiques d’étudier une grande variété d’objets célestes, pouvant remonter dans le temps sur plus de 13 500 millions d’années pour voir les premières galaxies nées après le Big Bang.

Mais pour cela, en plus de se séparer de la fusée à 27 minutes et 11 secondes, vous devrez faire un long voyage et surmonter une série d’étapes critiques le mois prochain. Le James Webb est si grand qu’il a été plié dans un style origami pour s’adapter à la fusée Arianespace et une fois dans l’espace, il se dépliera comme un jouet transformateur.

Entre autres, il vous faudra ouvrir votre parasol, de la taille d’un court de tennis, puis le miroir primaire, 6,5 mètres.

La recomposition et la mise en tension de l’énorme bouclier solaire commenceront au bout de trois jours et à midi commenceront le déploiement et le repositionnement du miroir primaire formé de 18 hexagones. Ce ne sont là que quelques-unes des phases délicates que vous devrez traverser et qu’aucun appareil n’a jamais réalisées auparavant.