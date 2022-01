Tout ce que vous devez savoir sur le jeton KuCoin KSC

Voici les dernières nouvelles concernant le jeton KCS, propriété de la bourse KuCoin :

Le 1er décembre, KCS a battu son record de prix historique en atteignant 28,77 $ US. KCS est le jeton natif de KuCoin et est l’un des rares CEX avec lesquels vous pouvez obtenir des revenus passifs. Détenant au moins 6 KCS, vous pouvez générer un bonus KCS quotidien qui provient de 50% du revenu quotidien de KuCoin. Un autre avantage d’utiliser KSC est qu’il vous permet d’obtenir des remises de 20% sur les commissions de trading, de participer à Spotlight (IEO ) et Burningdrop (un nouveau produit de pool de lancement), réservez un voyage à Travala et plus encore. De la même manière que le jeton de la chaîne publique KCC, KCS sera le carburant pour alimenter les transactions en chaîne, l’extraction de liquidités et plus encore. Le TVL de KCC approche les 40 millions de dollars US avec de nombreux dApps émergents intéressés.Par rapport aux autres tokens CEX, KCS est le meilleur courtier avec une hausse de prix de 33x depuis le début de l’année.

1. Qu’est-ce que le KCS ?

KCS est le jeton natif de KuCoin qui a été lancé en 2017 en tant que jeton utilitaire qui permet aux commerçants de partager les avantages de croissance de l’échange. L’offre totale de KCS a été fixée à 200 millions et un rachat et un brûlage sont prévus jusqu’à ce qu’il ne reste plus que 100 millions de KCS.

2. Quel est le lien entre KCS et KuCoin ?

En tant que jeton natif de KuCoin, la valeur de KCS est fortement liée à celle de la plateforme d’échange KuCoin.

KuCoin est un échange international de crypto-monnaies pour de nombreux actifs numériques et crypto-monnaies. Lancé en septembre 2017, KuCoin est devenu l’un des échanges cryptographiques les plus populaires. Actuellement, il propose des opérations de trading Spot, Margin, Fiat P2P, Futures, Staking et Lending à ses 8 millions d’utilisateurs dans plus de 207 pays et régions du monde.

Connu sous le nom de « The People’s Exchange », KuCoin offre à ses utilisateurs des services de support client 24h/24 et 7j/7 dans plusieurs langues. En outre, KuCoin a établi environ 19 communautés locales en Amérique du Nord, en Europe, en MER et dans d’autres régions, offrant aux utilisateurs des services hautement localisés.

En tant que patrie des joyaux cryptographiques, KuCoin a soutenu quelque 600 projets avec plus de 1 000 paires de trading. Un nombre important de projets prometteurs tels que BLOK, KDA, ZKT et MOVR avaient une liste principale sur KuCoin.

En novembre 2018, KuCoin a annoncé un financement d’un tour A de 20 millions (USD) d’IDG Capital et Matrix Partners. Selon CoinMarketCap, KuCoin est actuellement le troisième plus grand échange de crypto-monnaie. En 2021, Forbes Advisor a nommé KuCoin comme l’un des meilleurs échanges cryptographiques.

En tant que détenteur de KCS, vous pourrez obtenir un bonus KCS quotidien provenant de 50% du revenu quotidien de KuCoin. Ainsi, à mesure que KuCoin grandit, le bonus quotidien KCS augmentera simultanément.

3. Qu’est-ce que le bonus KCS ?

Le bonus KCS est une incitation unique pour les détenteurs de KCS et pour les créateurs d’écosystèmes sur KuCoin. Il est également considéré comme l’un des meilleurs moyens de gagner un revenu passif. Les utilisateurs qui possèdent au moins 6 KCS peuvent obtenir un bonus quotidien, qui provient de 50% des revenus de commission quotidiens en KuCoin. Le montant des récompenses que les utilisateurs peuvent obtenir dépend du montant des réserves KCS et du volume des échanges de l’Exchange KuCoin.

4. Quel est le lien entre KCS et Spotlight ?

Les détenteurs de KCS peuvent participer à la vente de jetons sur KuCoin Spotlight. KuCoin Spotlight est une plate-forme servant les projets de cryptographie à un stade précoce et leur distribution de jetons. Les utilisateurs de KuCoin peuvent participer à l’investissement précoce de leurs projets préférés via Spotlight et en tirer des bénéfices.

Sur la base des données historiques, KuCoin a lancé 14 projets Spotlight avec le retour sur investissement le plus élevé, supérieur à 2763%. Pour n’en nommer que quelques-uns, LUKSO a multiplié par 122 le prix du jeton et le prix du PDEX a été multiplié par 114. Prenez la VR comme exemple, maintenant le prix de la VR est de 0,468 $. Et le prix de vente du jeton Spotlight est de 0,00295 $ US. Si vous aviez participé à la vente du token VR sur Spotlight à ce moment-là, vos revenus de placement auraient été multipliés par plus de 100.

5. Quel est le lien entre KCS et Burningdrop ?

Les détenteurs de KCS peuvent rejoindre BurningDrop. Burningdrop est une plate-forme de distribution de jetons équitable et a jusqu’à présent pris en charge la distribution de jetons d’un large éventail de startups blockchain, notamment HORD, TCP, LOCG, LNCHX, XCAD, etc. Les utilisateurs peuvent accéder au jeton de projet en bloquant une quantité désignée d’actifs cryptographiques. De plus, les utilisateurs peuvent désigner des jetons pour augmenter leur puissance de calcul pour une distribution ultérieure des jetons. À ce jour, le retour sur investissement moyen des projets répertoriés via BurningDrop est supérieur à 3 814 %.

6. Quel est le lien entre KCS et KCC ?

Une autre étape importante pour KCS est le développement de KCC, qui est une chaîne publique décentralisée construite par les fans de KCS et les communautés de fans de KuCoin. KCS est utilisé comme carburant exclusif et jeton natif pour KCC et peut être utilisé pour payer les frais de gaz.

KCC est une chaîne publique décentralisée performante. Il présente des performances élevées, une faible latence, de faibles coûts de transaction, ainsi qu’une sécurité et une stabilité satisfaisantes. De plus, il vise à améliorer la puissance et les performances de traitement en chaîne avec le mécanisme de consensus de la Proof-of-Stake Authority (PoSA) en réduisant le temps de validation de bloc à 3 secondes. Adopte KCS comme tarif de gaz en chaîne pour réduire les coûts de transaction globaux. En développant une « vitesse de confirmation de transaction plus rapide », un « débit de transaction plus élevé » et des « frais de transaction moins élevés », KCC vise à offrir des expériences plus rapides, plus pratiques et moins coûteuses aux utilisateurs de la communauté.

Le nombre d’adresses KCS a augmenté régulièrement en 2021. Nous avons constaté un impact positif sur la croissance des détenteurs après le lancement du réseau principal KCC en juin. La croissance des adresses KCS sur la chaîne publique de KCC a contribué à 45 % de la croissance globale ce trimestre.

Selon KCC Discover, le TVL de KCC avoisine les 40 millions de dollars US avec des projets émergents tels que Mojitoswap et Kuswap.

7. Qu’est-ce que la gravure KCS ?

La tokenomique KCS est déflationniste. L’équipe KCS exécute le rachat et brûle régulièrement KCS. Depuis janvier 2021, afin d’accélérer le processus de burn KCS et de s’adapter plus efficacement au développement du marché, l’équipe KCS décide d’ajuster la période de rachat et de burn KCS de trimestrielle à mensuelle. Jusqu’à présent, KCS a réalisé 11 brûlages cette année. Au total, 3 313 482 KCS ont été brûlés, ce qui équivaut à 37 millions de dollars.

8. Où KCS a-t-il été inclus ?

KuCoin est le plus grand des marchés pour KCS avec un volume quotidien moyen de 20 millions. La liquidité de KCS continue de s’améliorer car KCS a été cotée sur des bourses telles que KuCoin, MXC, Poloniex, AscendEX (anciennement Bitmax) et Probit.

9. Quels sont les autres cas d’utilisation de KCS ?

KCS est un moyen de paiement. De plus, il a un nombre important de cas d’utilisation dans la vie quotidienne. Vous pouvez faire des achats en ligne, réserver une chambre d’hôtel et jouer à des jeux via KCS. D’autres scénarios d’utilisation de KCS sont répertoriés ci-dessous.

SwirlPay, un service de paiement décentralisé qui prend en charge les paiements sur KCS.PlayGame, une plate-forme de jeu en direct qui permet aux utilisateurs de jouer avec KCS.KCS peut être utilisé pour les réservations d’hôtel sur Travala, la principale plate-forme de voyage et de réservation d’hôtels sur le Blockchain. Achetez des produits à la mode sur Print-ted avec KCS. KCS est capable de prendre en charge divers scénarios de paiement en ligne et hors ligne avec Pundi X. Utilisez KCS pour acheter des packages de cartes monstres sur Splinterlands. Mettez KCS sous garantie pour emprunter en dollars américains (USD) et Le dong vietnamien (VND) sur Constant.CoinPayments, une plate-forme de paiement en ligne sans frontières, accepte les paiements sur KCS.BetProtocol, a ajouté KCS comme principal jeton utilisé dans ses applications de jeu.

