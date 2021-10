Cet épisode est sponsorisé par NYDIG.

Facebook a annoncé hier qu’il changeait sa raison sociale en Meta. Le changement de nom reflète l’intérêt croissant de l’entreprise pour la réalité virtuelle, la réalité augmentée et une nouvelle version d’Internet que les gens appellent le métaverse. Dans cet épisode, NLW examine les réactions aux nouvelles, de ceux qui pensent que cela représente une énorme opportunité d’intégration pour les jetons cryptographiques et non fongibles à ceux qui la considèrent comme potentiellement dévastatrice pour l’avenir d’Internet.

