Tout ce que vous devez savoir sur le nouvel iPhone

Les nouveaux iPhone 13 et iPhone 13 Pro d’Apple sont enfin annoncés, et voici un aperçu

Après des mois de rumeurs et de fuites, la série Apple iPhone 13 est enfin là. Les téléphones ne représentent peut-être pas un changement de conception majeur par rapport aux appareils iPhone 12 de l’année dernière, mais ils offrent toujours un certain nombre de mises à niveau, de nouvelles fonctionnalités, etc.

Comme l’année dernière, il existe quatre modèles d’iPhone 13 : l’iPhone 13, l’iPhone 13 Mini, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max. Les quatre nouveaux téléphones ont des mises à niveau, et certaines de ces mises à niveau sont des fonctionnalités que les utilisateurs demandent depuis des années.

Nous publierons des critiques complètes des téléphones dans les semaines à venir. En attendant, cependant, voici tout ce que vous devez savoir sur la série iPhone 13.

Tests et fonctionnalités de l’iPhone 13 et de l’iPhone 13 Mini

La gamme iPhone 13 commence avec l’iPhone 13 mini au prix de 799 $. Le dernier iPhone 13 change la disposition de l’appareil photo en un agencement de caméra en diagonale qui offre de meilleures photos de haute qualité grâce aux objectifs plus grands. L’iPhone 13 est disponible en cinq nouvelles couleurs, dont le bleu, le rose, le minuit, une couleur appelée starlight et une option Product Red. Le prix est resté le même, mais la durée de vie de la batterie, selon les dernières critiques, est un changement incroyablement significatif par rapport aux précédents smartphones iPhone 12. Lisez notre résumé des critiques ici et restez à l’écoute pour nos critiques complètes.

Avis et fonctionnalités de l’iPhone 13 Pro et de l’iPhone 13 Pro max

Le prix de l’iPhone 13 Pro est également resté le même que celui des modèles de l’année précédente. L’iPhone 13 Pro commence à 999 $ tandis que l’iPhone 13 Pro Max coûte 1 099 $. Les caméras offrent une autre mise à niveau énorme avec des capteurs physiquement plus grands, tous dotés d’une stabilisation optique ou par déplacement de capteur, d’un mode nuit amélioré, d’une photographie macro en gros plan et d’un mode vidéo cinéma. L’encoche de l’iPhone 13 Pro est 20 % plus petite. La durée de vie de la batterie est évaluée à 1,5 heures et 2,5 heures de plus, respectivement. Selon les critiques, le dernier processeur Bionic A15 offre des performances au moins 10 % supérieures à celles des modèles de l’année dernière. Les coloris de l’iPhone 13 Pro sont le bleu sierra, l’or, le graphite et l’argent. Lisez notre résumé des critiques ici et restez à l’écoute pour nos critiques complètes.

Spécifications de l’iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

Prix ​​de départ

699 $ 799 $ 999 $ 1 099 $

Espace de rangement

128, 256, 512 Go 128, 256, 512 Go 128, 256, 512, 1 To 128, 256, 512, 1 To

Taille de l’écran

5,4 pouces 6,1 pouces 6,1 pouces 6,7 pouces

Densité de pixels

476 pixels par pouce 460 pixels par pouce 460 pixels par pouce 458 pixels par pouce

Fréquence de rafraîchissement

60 Hz 60 Hz Jusqu’à 120 Hz Jusqu’à 120 Hz

Processeur

A15 Bionic A15 Bionic A15 Bionic A15 Bionic

Caméras arrière

Double 12MP (Large, ultralarge) Double 12MP (Large, ultralarge) Pro 12MP (Téléobjectif, Large, ultralarge) Pro 12MP (Téléobjectif, Large, ultralarge)

Zoom optique

Aucun Aucun 3x Optique 3x Optique

Caméra frontale

12MP TrueDepth 12MP TrueDepth 12MP TrueDepth 12MP TrueDepth

Couleurs

Rouge, Starlight, Minuit, Bleu, Rose Rouge, Starlight, Minuit, Bleu, Rose Graphite, Or, Argent, Sierra Blue Graphite, Or, Argent, Sierra Blue

Dimensions

5,2 x 2,5 x 0,3 pouces 5,8 x 2,8 x 0,3 pouces 5,8 x 2,8 x 0,3 pouces 6,3 x 3,1 x 0,3 pouces

Poids

4,97 onces 6,14 onces 7,2 onces 8,5 onces

Résistance à l’eau

IP68 IP68 IP68 IP68

Autonomie de la batterie (lecture vidéo)

Jusqu’à 17 heures Jusqu’à 19 heures Jusqu’à 22 heures Jusqu’à 28 heures

Conception de l’iPhone 13

L’iPhone 13 dévoilé lors de l’événement California Streaming d’Apple. Source de l’image : Pomme

La série iPhone 12 a subi une refonte majeure de sa conception et, en tant que telle, nous ne nous attendions jamais à ce que l’iPhone 13 reçoive de nombreux changements de conception. Les derniers appareils conservent les bords carrés et le grand module de caméra carré proposés par les téléphones de la génération précédente d’Apple. Ce n’est pas une mauvaise chose cependant – nous avons adoré le look l’année dernière, et il a toujours fière allure cette année.

Il y a cependant quelques ajustements à concevoir. Le plus évident d’entre eux est peut-être le fait que les appareils obtiennent une encoche légèrement plus petite. Ce n’est pas une énorme différence, mais cela devrait rendre cet affichage bord à bord légèrement plus immersif. Malheureusement, nous devrons attendre l’iPhone sans encoche que nous attendons tous avec impatience.

Source de l’image : Apple Inc.

L’autre changement de conception concerne l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Mini. Les deux appareils ont désormais des caméras alignées en diagonale au lieu de celles alignées verticalement. Ce n’est pas non plus un énorme changement, mais c’est quand même un moyen de distinguer les téléphones.

L’iPhone 13 Pro est disponible en quatre finitions, dont une nouvelle finition Sierra Blue. Tous les quatre ont un cadre en acier inoxydable. Les appareils Pro disposent également d’un module de caméra plus grand, ce qui lui donne suffisamment de place pour obtenir des capteurs de caméra plus grands – ce que nous aborderons un peu plus tard. Cela ne fera pas une énorme différence pour ceux qui mettent leur téléphone dans un étui.

Écran de l’iPhone 13

Les iPhones Pro bénéficient d’une mise à niveau majeure de l’affichage. Après des années de téléphones Android à taux de rafraîchissement élevé, les appareils Pro d’Apple obtiennent enfin des écrans ProMotion. Cela signifie qu’ils offriront un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui devrait donner au logiciel des animations fluides et une sensation de réactivité. C’est une fonctionnalité attendue depuis longtemps, mais c’est toujours agréable à voir.

Comme mentionné, malheureusement, la fonctionnalité n’est disponible que sur les modèles «Pro» – les appareils standard ne reçoivent donc pas le traitement. Espérons que cela changera pour la série iPhone 14, mais seul le temps nous le dira. Pourtant, les quatre appareils offrent de beaux écrans OLED qui devraient avoir fière allure, qu’ils aient ou non des taux de rafraîchissement élevés.

Cependant, les appareils standard reçoivent encore un peu une mise à niveau de l’affichage. L’appareil dispose d’un nouvel écran haute efficacité pouvant atteindre un impressionnant 1200 nits.

Malgré quelques premières rumeurs, il n’y a pas de capteur Touch ID à l’écran. Il est possible que cela arrive sur la ligne.

Spécifications et performances de l’iPhone 13

Comme le veut la tradition, la série bénéficie d’un processeur amélioré – les quatre modèles proposent désormais la puce A15 Bionic d’Apple. La nouvelle puce est basée sur le processus 5 nm, pas un processus 3 nm comme l’indiquent certaines rumeurs. Mais cela devrait quand même donner un peu plus de punch à une puce déjà super puissante. Il s’agit d’un processeur à 6 cœurs avec deux cœurs hautes performances et quatre cœurs haute efficacité.

Les quantités de stockage sont également mises à jour. Apple a supprimé l’option de stockage de 64 Go, ce qui signifie que l’iPhone de base offre désormais 128 Go. Cela sera utile pour ceux qui aiment stocker de nombreux fichiers et médias sur leur appareil, bien que ceux qui dépendent fortement des services cloud ne remarqueront peut-être pas beaucoup de différence. Et, il y a aussi une nouvelle option de stockage de 1 To.

Les appareils ont également amélioré les performances 5G. Désormais, l’appareil prend en charge les réseaux 5G en bande C, qui pourraient jouer un rôle important dans le déploiement de la 5G au cours des prochaines années.

appareil photo iPhone 13

La série iPhone 12 a représenté un grand pas en avant pour l’appareil photo de l’iPhone, apportant des capteurs d’appareil photo plus grands qui fonctionnent mieux dans des conditions de faible luminosité. L’iPhone 12 Pro Max en particulier s’est très bien comporté à cet égard. Apple apporte maintenant cette technologie à l’ensemble de la gamme iPhone 13. Cela devrait aider les appareils à offrir de meilleures performances et une meilleure stabilisation par faible luminosité.

Comme les iPhone 12 et 12 Mini, les deux modèles bas de gamme ont toujours une configuration à double caméra avec une caméra large de 12 mégapixels et une caméra ultra-large de 12 mégapixels. Et, les appareils Pro ont toujours une configuration à triple caméra, qui ajoute un téléobjectif de 12 mégapixels au mélange.

Il y a d’autres améliorations à la caméra, en plus de la technologie de déplacement du capteur. Les appareils ont une caméra large à 7 éléments plus grande, qui a un capteur plus grand. Et, les appareils iPhone 13 Pro offrent un appareil photo ultra-large amélioré à 6 éléments avec une ouverture f/1.8. Cela garantit qu’ils peuvent mieux fonctionner dans des conditions de faible luminosité, et cela permet à l’appareil de prendre des photos macro sans avoir besoin d’un appareil photo macro dédié. De plus, la caméra téléobjectif des modèles Pro offre enfin un zoom optique jusqu’à 3x, ce qui donne une plage de zoom totale de 6x lorsque vous tenez compte de la caméra ultra-large.

La série propose également de nouvelles fonctionnalités logicielles. Ils ont une nouvelle fonctionnalité de mode cinématique, qui est essentiellement le mode portrait pour la vidéo. Le mode vous permet de modifier la mise au point en appuyant sur les sujets à l’écran. les téléphones offrent également un nouveau système de filtrage basé sur l’IA appelé “Styles”.

batterie de l’iPhone 13

La série bénéficie également d’une solide amélioration de la batterie. Les quatre modèles bénéficient d’un surcroît de batterie. Selon Apple, l’iPhone 13 Mini et l’iPhone 13 Pro offriront 1,5 heure de plus que l’iPhone 12 Mini, tandis que l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro Max standard bénéficieront d’une amélioration de 2,5 heures. La société affirme que cela est en grande partie dû à une puce plus efficace et à un logiciel plus efficace. Nous devrons attendre et voir à quel point les batteries sont réellement grosses.

Prix ​​et date de sortie

La structure tarifaire globale de la série est la même, avec l’iPhone 13 Mini à 699 $. L’iPhone 13 standard coûte 799 $, tandis que l’iPhone 13 Pro coûte 999 $ et l’iPhone 13 Pro Max coûte 1 099 $.

Les quatre téléphones sont maintenant en pré-commande, et les ventes complètes débuteront le 24 septembre. Vous pouvez savoir où acheter les appareils iPhone 13 ici.