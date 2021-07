Tout ce que vous devez savoir sur le portail Battlefield

Battlefield Portal apporte les meilleures expériences des jeux précédents à nos jours

Battlefield 2042 a déjà de nombreux fans excités des mois avant son lancement. Avec son cadre moderne, ses cartes massives et ses nouvelles fonctionnalités, Battlefield 2042 devrait être l’une des meilleures expériences Battlefield à ce jour. Aujourd’hui, EA a dévoilé Battlefield Portal, une expérience qui apporte le meilleur des jeux précédents en 2042, vous permettant de créer des modes personnalisés.

Qu’est-ce que le portail Battlefield ?

En termes simples, Battlefield Portal vous permet de jouer avec des cartes, des armes et des véhicules de non seulement 2042, mais aussi Battlefield 1942, Bad Company 2 et Battlefield 3. Commercialisé comme une « lettre d’amour » aux fans de Battlefield, BF Portal fournit aux joueurs des paramètres personnalisés , des modes et un éditeur logique, leur permettant de créer leurs propres expériences.

Quel contenu est disponible ?

Le portail Battlefield fournit le contenu de trois matchs Battlefield précédents, dont Battlefield 2042. Cela permet l’utilisation de plus de 40 armes, de 30 gadgets et de plus de 40 véhicules. Les cartes disponibles sont :

Bataille des Ardennes (BF 1942) El Alamein (BF 1942) Port d’Arica (Bad Company 2) Valparaiso (Bad Company 2) Frontière caspienne (BF 3) Canaux de Noshahr (BF 3)

Battlefield Portal fera partie de Battlefield 2042, et vous n’aurez pas besoin d’un lanceur séparé pour cela. Parallèlement à cela, l’hébergement de correspondances personnalisées sera gratuit et ne nécessitera aucune autre installation.

