La prochaine génération de Windows arrive. Après des fuites et des rumeurs, Microsoft a finalement annoncé Windows 11 lors d’un événement dédié en juin, à la suite d’une fuite complète d’une version de développeur. Le nouveau système d’exploitation propose un certain nombre de modifications de conception, des éléments tels que la prise en charge des applications Android, etc.

Actuellement, le système d’exploitation n’est disponible que dans le cadre d’un aperçu, qui s’adresse aux développeurs. Vous pouvez télécharger Windows 11 Preview en vous inscrivant au programme Windows Insider de Microsoft, mais en général, la plupart devraient simplement attendre la version grand public.

Bien sûr, vous pourriez être curieux de savoir quand vous pourrez mettre la main sur Windows 11 par vous-même. Ou, exactement ce qu’il y a de nouveau dans le système d’exploitation. Voici tout ce que vous devez savoir sur le prochain système d’exploitation de Microsoft.

Les meilleures nouvelles fonctionnalités de Windows 11

Windows 11 offre une tonne de nouvelles fonctionnalités qui pourraient complètement changer votre expérience Windows. Voici quelques-unes de nos fonctionnalités préférées proposées.

Changements visuels

Avant de vous plonger dans les fonctionnalités techniques, vous remarquerez probablement des changements visuels dans le système d’exploitation. Le plus évident est peut-être le fait que le menu Démarrer et la barre des tâches se trouvent désormais au milieu de l’écran, ce qui signifie qu’ils seront plus faciles d’accès, en particulier sur les écrans ultra-larges. Si vous n’aimez pas le changement, vous pouvez déplacer le menu étoile et la barre des tâches vers la gauche de l’écran.

Le changement rapproche un peu plus Windows de macOS et ChromeOS.

Il y a aussi d’autres changements visuels dans le système d’exploitation. Par exemple, Microsoft remet les fenêtres translucides à la mode et arrondit les coins des fenêtres.

Prise en charge des applications Android

Apple a autorisé les applications iOS à fonctionner sur macOS, et maintenant Microsoft apporte un changement similaire – en apportant des applications Android à Windows 11. Mais la façon dont Microsoft le fait est un peu étrange – il s’est associé à Amazon pour amener l’Amazon Appstore dans le Microsoft Store récemment rénové. En d’autres termes, vous serez limité dans les applications Android que vous pouvez réellement installer sur votre ordinateur. Heureusement, Windows 11 permet le chargement latéral d’applications Android.

La boutique Microsoft

En parlant d’applications, la façon dont vous pouvez obtenir des applications Windows change également – avec le nouveau Microsoft Store. Le Microsoft Store propose un tout nouveau design et permettra à tous les développeurs de télécharger des versions win32 de leurs applications. Les développeurs auront également la possibilité de choisir leur propre système de paiement – ​​ils ne seront donc pas enfermés dans celui de Microsoft, dont Microsoft prend naturellement une part.

Widgets

Les widgets ont en quelque sorte échoué sur Windows Vista, mais Microsoft pense avoir déchiffré le code – et les réintroduit dans Windows 11. Le système d’exploitation propose un nouveau panneau de widgets avec des options pour une vie à faire, la météo, le calendrier et autres. C’est assez similaire au fonctionnement des widgets sur macOS.

Groupes d’accrochage

Windows a toujours rendu l’organisation des fenêtres d’applications assez facile, mais Windows 11 le rendra encore plus facile. Dans Windows 11, vous pourrez aligner des fenêtres dans toutes sortes d’arrangements et même créer vos propres arrangements personnalisés. Pour ce faire, passez la souris sur le bouton Agrandir.

Cibles tactiles plus grandes

Apple refuse de prendre en charge le toucher sur macOS, mais Microsoft adopte le toucher à bras ouverts. Windows 11 offrira des cibles tactiles plus grandes qui faciliteront le redimensionnement des fenêtres. Et, il existe un clavier plus petit spécialement conçu pour le toucher qui peut être placé dans le coin de votre écran. Nous devrons attendre et voir si ce changement fait vraiment de Windows 11 un système d’exploitation tactile.

Fonctionnalités de jeu

Le PC a toujours été une plate-forme de jeu dominante, et Microsoft utilise son expérience avec Xbox pour rendre les jeux sur PC encore meilleurs. La société apporte l’API DirectStorage au PC, permettant à votre ordinateur de charger les données de jeu directement dans la mémoire de votre GPU. Une autre nouvelle fonctionnalité est Auto HDR, qui permet aux jeux créés avec DirectX 11 ou une version ultérieure d’être automatiquement mis à niveau à l’aide de SDR vers une norme HDR beaucoup plus dynamique. Les jeux qui font cela n’auront probablement pas l’air aussi spectaculaires que ceux construits avec le HDR à l’esprit, mais cela donnera certainement une expérience plus dynamique.

Enfin, l’application Xbox sera préinstallée dans Windows 11. Cela vous permettra d’accéder à votre bibliothèque Xbox sur votre PC et de jouer à des jeux avec votre abonnement Game Pass.

Dois-je installer Windows 11 ?

Comme mentionné, Windows 11 n’est pas encore prêt pour une version grand public. Au lieu de cela, il passe actuellement par une version bêta, appelée Windows 11 Preview. Toute personne faisant partie du programme Windows Insider, avec un PC compatible, peut télécharger le logiciel, mais personne ne le devrait. Vous ne devez installer un aperçu sur votre ordinateur que si vous êtes féru de technologie, et de préférence un développeur. C’est parce qu’une version bêta pourrait amener votre ordinateur à agir de manière inattendue – et cela pourrait même rendre votre PC inutilisable.

Une fois que le système d’exploitation est rendu public, il vaut la peine de l’installer, tant que vous disposez d’un ordinateur compatible.

Quels ordinateurs prennent en charge Windows 11 ?

Il n’y a pas de liste officielle d’ordinateurs prenant en charge Windows 11, étant donné qu’il existe des tonnes de modèles de PC qui le prennent en charge et que vous avez peut-être construit votre propre PC. Mais il existe des moyens de vérifier si votre PC est compatible. Microsoft a fourni une application gratuite PC Health Check qui peut vérifier si votre ordinateur est compatible avec Windows 11. Pour la télécharger, rendez-vous sur la page Windows 11 de Microsoft. Une fois qu’il est installé, cliquez sur le bouton « Vérifier maintenant » pour voir si votre ordinateur peut exécuter Windows 11.

Pour référence, les exigences minimales pour la mise à jour peuvent être trouvées ci-dessous.

Processeur: 1 gigahertz (GHz) ou plus rapide avec 2 cœurs ou plus sur un processeur 64 bits compatible ou un système sur puce (SoC).

Mémoire: 4 Go de RAM.

Stockage: Périphérique de stockage de 64 Go ou plus.

Micrologiciel du système : UEFI, compatible avec le démarrage sécurisé.

TPM : Module de plateforme sécurisée (TPM) version 2.0.

Carte graphique: Graphiques compatibles DirectX 12/WDDM 2.x.

Afficher: Plus de 9 pouces avec une résolution HD (720p).

Connexion Internet: Compte Microsoft et connectivité Internet requis pour la configuration de Windows 11 Home.

Quand Windows 11 sortira-t-il ?

L’aperçu de Windows 11 est désormais disponible pour les développeurs, ce qui signifie que nous nous dirigeons bel et bien vers une version grand public. Officiellement, tout ce que nous savons, c’est que la mise à jour sera publiée plus tard cette année, mais le matériel promotionnel de Microsoft indique que le nouveau système d’exploitation pourrait être publié en octobre. Selon un rapport de The Verge, lors de l’événement de sortie de Windows 11, un message de Microsoft Teams disait « excité de passer à 11… je ne peux pas attendre octobre ! » Non seulement cela, mais de nombreuses images de presse de Microsoft pour le système d’exploitation indiquent la date du 20 octobre.

Nous devrons attendre et voir si le 20 octobre sera la date de sortie officielle de Windows 11.

Comment installer Windows 11

Comme mentionné, la mise à jour n’est actuellement disponible que sous forme bêta, ce qui signifie que son installation n’est pas aussi simple que de simplement rechercher une mise à jour. Pour installer l’aperçu de Windows 11, suivez les instructions ci-dessous.

Enregistrez-vous en tant que Windows Insider si vous ne l’avez pas déjà fait. Vous pouvez le faire ici. Vérifiez que votre ordinateur est compatible avec Windows 11. N’oubliez pas que vous aurez besoin d’une puce TPM (Trusted Platform Module) 2.0. Par conséquent, posséder un PC puissant ne suffit pas nécessairement. Pour vérifier, téléchargez l’application PC Health Check. Installez le programme Windows Insider en vous rendant dans Paramètres > Mise à jour et sécurité > Programme Windows Insider. Vous devrez choisir un canal si c’est votre première fois – et pour essayer Windows 11, vous devrez choisir l’option “Dev Channel”. Lorsque le canal bêta proposera Windows 11, il sera plus stable. C’est ça! Votre ordinateur téléchargera et installera Windows 11.