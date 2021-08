Tout ce que vous devez savoir sur le quota All India de NEET et la réservation OBC & EWS

Le programme AIQ a été lancé en 1986 pour offrir aux étudiants de n’importe quel État des opportunités sans domicile et fondées sur le mérite d’être admis dans une bonne faculté de médecine de n’importe quel autre État (Photo: IE)

NEET 2021 : La réservation pour les catégories OBC et EWS (section économiquement plus faible) dans le quota All India (AIQ) pour NEET (un examen d’entrée uniforme pour les facultés de médecine et de médecine dentaire du pays), a été approuvée par le gouvernement central mercredi. Voici tout ce que vous devez savoir sur la réservation et d’autres détails importants.

Tout sur NEET (Test national d’éligibilité et d’entrée)

C’est l’examen d’entrée pour tous les étudiants de premier cycle (NEET-UG) et de troisième cycle (NEET-PG) qui souhaitent s’inscrire à des cours de médecine et de médecine dentaire dans le pays. Avant l’AIIMS, le All India Pre-Medical Test (AIPMT) était l’examen d’entrée au niveau national pour les facultés de médecine (jusqu’en 2016). Des tests d’entrée séparés ont été menés par les gouvernements des États pour les sièges qui n’étaient pas contestés au niveau de toute l’Inde. NEET a eu lieu en 2013 pour la première fois, mais a été interrompu l’année suivante elle-même.

NEET 2021 : Date du concours d’entrée cette année

Le 13 avril 2016, la Cour suprême a introduit la nouvelle section 10-D de la loi sur le conseil médical indien, qui prévoit un examen d’entrée uniforme pour tous les établissements d’enseignement médical au niveau du premier cycle et du troisième cycle dans diverses langues – hindi, anglais , et d’autres. Et depuis lors, NEET est devenu le test d’entrée uniforme pour les cours de médecine à travers le pays. Le test a été initialement mené par le CBSE et par la National Testing Agency (NTA) en 2018. 15,97 étudiants lakh sont apparus pour NEET (UG) le 13 septembre 2020. Cette année, NEET devrait avoir lieu le 11 septembre (UG ) et 12 (PG).

Tout sur AIQ (All India Quota)

Le programme AIQ a été lancé en 1986 pour offrir aux étudiants de n’importe quel État des opportunités sans domicile et fondées sur le mérite d’être admis dans une bonne faculté de médecine de n’importe quel autre État. Le régime a été introduit sous la direction de la Cour suprême. Dans ce cadre, un certain nombre de sièges sont réservés dans les facultés de médecine des États aux étudiants domiciliés dans leurs États respectifs. Les sièges restants, qui sont 15 pour cent dans les cours UG et 50 pour cent dans les cours PG, sont cédés par les États au quota All India.

Politique de réservation suivie jusqu’à présent

Aucune réserve n’a été mise en œuvre dans le quota All India pour l’admission médicale jusqu’en 2007. C’est le 31 janvier (2007) dans Abhay Nath v University of Delhi and Others, la Cour suprême a ordonné la réservation de 15 pour cent pour les castes répertoriées et de 7,5 pour cent pour Les tribus répertoriées soient introduites dans le quota de toute l’Inde. Le gouvernement a adopté la loi sur les établissements d’enseignement centraux (réservation d’admission) la même année, accordant 27 % de réservation aux étudiants de l’OBC dans les établissements soutenus par le gouvernement.

Nouveaux changements

À partir de l’année universitaire en cours, la réservation pour les catégories OBC et EWS au sein de l’AIQ sera offerte dans les facultés de médecine dentaire. Le programme nouvellement introduit bénéficierait à près de 1 500 étudiants OBC en MBBS et à 2 500 étudiants OBC en cours de troisième cycle. Environ 550 et 1 000 étudiants EWS respectivement bénéficieront également, selon la déclaration publiée récemment par le ministère de la Santé. Près de 40 800 sièges ont été attribués dans le cadre de l’AIQ dans les collèges gérés par les gouvernements des États entre 2017 et 2020, selon un rapport de la Fédération panindienne du bien-être des employés des autres classes arriérées. Ce qui signifie que jusqu’à 10 900 étudiants OBC n’auraient pas été admis dans le cadre du quota OBC.

