Tout ce que vous devez savoir sur le repêchage de rentrée en LIDOM

Comme chaque année le Ligue d’hiver dominicaine se prépare à l’appel Brouillon de rentrée, où chacune des quatre équipes qualifiées pour les séries éliminatoires tire une liste de joueurs en renfort pour les deux équipes éliminées.

Le repêchage de rentrée concernant la campagne LIDOM 2021-22 aura lieu ce mercredi 22 décembre, ici à El Fildeo nous listons tout ce que vous devez savoir sur le repêchage.

Daft natif ou importé ?

En plus du repêchage de rentrée, le tirage au sort est connu sous le nom de repêchage natif et importé, car les équipes qui participent aux séries éliminatoires ont le pouvoir de choisir des joueurs natifs ou importés parmi ceux publiés pour le repêchage. Bien que par règle les quatre équipes classées doivent faire au moins trois sélections de joueurs natifs.

Où peut-on voir le brouillon ?

Le repêchage de rentrée de la LIDOM 2021-22 sera diffusé à 16h00 sur la chaîne YouTube de la ligue, LIDOM TV. En réunion via zoom entre les services opérationnels des équipes.

Ordre de sélection

Premier tour

Gigantes del Cibao Etoiles de l’Est Tigres del Licey Águilas Cibaeñas

Deuxième tour

Étoiles orientales géantes de Cibao Águilas Cibaeñas Tigres del Licey

Troisième tour

Tigres del Licey Águilas Cibaeñas Géants de Cibao Eastern Stars

Quatrième tour

guilas Cibaeñas Tigres del Licey Etoiles orientales Gigantes del Cibao

Cinquième tour

Gigantes del Cibao Etoiles de l’Est Tigres del Licey Águilas Cibaeñas

Sixième tour

Étoiles orientales géantes de Cibao Águilas Cibaeñas Tigres del Licey

De quelles équipes seront les joueurs sélectionnés ?

Les joueurs publiés dans le repêchage de rentrée seront des Toros del Este et Leones del Escogido, tandis que les sélectionneurs seront les Gigantes del Cibao, Estrellas Orientales, Tigres del Licey et Águilas Cibaeñas, en tant qu’équipes qualifiées pour les séries éliminatoires et choisiront parmi le tirage au sort de six joueurs.

Joueurs libérés pour le repêchage

Ici vous pouvez voir la liste des joueurs qui seront disponibles pour aller au repêchage.

Pour les Lions de l’Élu :

Pour les taureaux de l’Est :