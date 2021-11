Tout ce que vous devez savoir sur le retrait et le remplacement des facettes

Pouvez-vous jamais revenir à la vie avant les placages? (Photo : Rex)

Internet a été en effervescence après que le présentateur et ancien de X Factor Rylan Clark ait annoncé qu’il allait avoir un « nouveau sourire ».

Ses placages emblématiques scintillent sur nos écrans depuis 2013, donc la nouvelle qu’il a échangé des choses s’est répandue partout.

Cela nous a également amené à nous demander : quel est le problème avec le remplacement des facettes ? Et pouvez-vous jamais décider de revenir à vos vieilles dents ?

Nous avons tous vu ces photos des «vraies» dents de Katie Price, vous pourriez donc penser qu’il ne serait pas possible de revenir à la vie avant les facettes, mais le Dr Aneka Khaira, dentiste cosmétique au Harley Street Dental Studio, dit le contraire.

Tant que vous avez consulté un dentiste qualifié, retirer vos facettes pour de bon ne devrait vous laisser aucun problème à long terme – comme elle le dit, « pas de dommages au tissu dentaire ou à la sensibilité ».

Elle nous dit qu’en fait, ce que Pricey avait, ce ne sont pas du tout techniquement des placages, et prévient qu’avoir une telle procédure peut en fait rendre plus difficile leur remplacement lorsque le besoin s’en fait sentir.

« Il y a eu une augmentation du nombre de millennials voyageant à l’étranger pour obtenir ce qu’on appelle des » placages « , dit-elle à Metro.co.uk, » exhibant de petites souches ou des dents de requin.

« Katie Price a également subi un traitement similaire et a entraîné de nombreuses critiques négatives dans la presse.

« La vérité est que ce ne sont pas des facettes – elles ont la bouche pleine de couronnes à couverture complète. Les facettes et les couronnes sont totalement différentes.

« Certaines des raisons pour lesquelles les jeunes patients voyagent à l’étranger pour leur nouveau sourire sont les coûts réduits et leur rapidité d’exécution.

«Cependant, ils ne savent pas qu’ils paieront encore plus pour des travaux de réparation supplémentaires, mais le coût biologique pour leurs dents est encore plus dommageable. Ces dommages irréversibles peuvent entraîner des douleurs supplémentaires, des infections et d’éventuelles extractions futures entraînant des prothèses dentaires ou des implants.

« Cela peut être évité et évité si vous allez chez le bon dentiste. »

https://www.youtube.com/watch?v=Uv1xJzS3wsM

« En outre », ajoute-t-elle, « il est impossible qu’un dentiste au Royaume-Uni inflige des dommages aussi irréversibles aux dents d’une personne uniquement pour un résultat esthétique ».

Aïe – il est donc crucial que nous n’options pas pour une affaire rapide lorsque nous cherchons à obtenir des placages.

Le Dr Aneka nous dit que le coût moyen d’une facette en porcelaine de qualité supérieure – pour un remplacement ou un nouvel ensemble – peut être de 1 000 à 1 200 £ en moyenne, mais fait comprendre qu’il est préférable de mordre la balle et de payer pour un meilleur traitement.

« En payant moins pour un placage, ce sera un compromis sur l’esthétique », dit-elle. « Au lieu de ressembler à des dents et d’avoir beaucoup de beaux détails, ils apparaîtront faux, ternes et blancs. »

Elle ajoute : « Il existe différents types de porcelaine qui peuvent être fabriqués de deux manières ; fabriqué à la machine, ce qui est moins cher, ou chacun étant fabriqué individuellement par un technicien de laboratoire qualifié.

Lorsqu’il s’agit de les remplacer ou de les supprimer, vous constaterez que votre expérience sera largement basée sur la qualité du travail qui a été effectué lors de leur première installation.

« Lorsqu’elles subissent cette transformation », explique le Dr Aneka, « les facettes en porcelaine peuvent être soigneusement et facilement retirées avec un dentiste expérimenté et un grossissement correct pour éviter tout dommage à l’émail sous-jacent.

« La partie délicate survient lorsqu’un autre dentiste a peut-être effectué la première série au détriment de l’émail. »

Elle poursuit en nous disant que, lors de l’obtention de facettes, la plupart de vos dents sous-jacentes doivent rester intactes avec juste une fine couche de porcelaine sur le dessus.

« Cependant, dit-elle, tous les dentistes n’ont pas la même approche. »

Plus : Mode de vie



Si un dentiste enlève plus d’émail que ce qui est nécessaire (donc plus de 0,5 mm), le Dr Aneka explique que le remplacement des facettes en cas de besoin – car elles ont généralement une durée de vie de 10 à 15 ans – peut devenir délicat.

C’est parce que « l’interface de liaison entre la dent et les facettes » est compromise lorsqu’il n’y a pas assez d’émail, il est donc très important de la « conserver », comme elle le dit.

« Tant que cela est préservé, le remplacement des facettes est un processus sûr et facile », dit-elle.

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous en envoyant un e-mail à MetroLifestyleTeam@Metro.co.uk



PLUS : Un Rylan Clark encore « enflé » révèle de « nouvelles dents » après avoir remplacé des facettes emblématiques



PLUS : Rylan Clark montre un visage enflé alors qu’il remplace des dents emblématiques



PLUS : Katie Price « se précipite en Turquie pour réparer les dents après la chute de deux facettes »

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();