Aujourd’hui, la conversation sur le marché de la cryptographie est que le prix du Bitcoin forme une croix d’or, un signal potentiellement haussier basé sur la sagesse conventionnelle. Mais c’est le marché de la cryptographie, et tout est possible compte tenu du potentiel de réglementation soudaine et radicale, de piratages ou pire.

Avec la Golden Cross maintenant ici, nous examinons l’historique du signal et analysons exactement ce que cela signifie et comment cela pourrait affecter l’action des prix de Bitcoin dans les prochains jours.

Le prix du Bitcoin forme la huitième croix d’or

Oubliez le récit de l’or numérique. Partout sur Twitter, sur les forums en ligne et partout ailleurs où existe le bavardage de la communauté crypto, la discussion est centrée sur la croix d’or qui se forme dans la paire de trading BTCUSD.

Selon Investopedia, une croix dorée “se produit lorsqu’une moyenne mobile à court terme croise une moyenne mobile importante à long terme à la hausse”. Il est “interprété par les analystes et les commerçants comme le signe d’un tournant haussier certain sur un marché”, poursuit la description. Plus précisément, cette croix d’or fait référence au passage de la moyenne mobile à 50 jours au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours.

Parce que cela pourrait être le rallye définitif du prix du Bitcoin qui amène la crypto-monnaie à son pic de cycle potentiel, tous les yeux sont rivés sur le signal. Mais tout le monde ne sait pas quoi chercher ou ce que cela signifie.

Dans le graphique ci-dessous, le signal inverse, la Death Cross, n’a pas produit les résultats attendus, on ne sait donc pas si la version haussière ne le confirme pas non plus. En repensant à l’historique des deux signaux, la situation devient encore plus contrastée.

La Croix d’Or est ici | Source : BTCUSD sur TradingView.com

Tout ce que vous devez savoir sur le signal haussier

La principale crypto-monnaie par capitalisation boursière a eu huit Golden Cross et sept Death Cross au cours de sa courte histoire, selon le graphique Bitstamp.

La Croix d’Or pour démarrer le marché haussier de 2013 uniquement Death Crossed lorsqu’un marché baissier a finalement commencé, mais pas avant un faux rapide Golden Cross / Death Cross.

Après le creux de la crypto-monnaie en 2015, une autre fausse situation où la crypto-monnaie Golden Crossed, puis Death Crossed, puis Golden Crossed à nouveau. Le dernier signal a fait passer Bitcoin de moins de 500 $ à 20 000 $. Une croix de la mort a également lancé le marché baissier de 2018, jusqu’à ce qu’une croix d’or retire la crypto-monnaie des creux du marché baissier.

Serait-ce le dernier signal haussier avant que le pic n’atteigne le sommet ? | Source : BTCUSD sur TradingView.com

Fin 2019 et début 2020, la consolidation a généré des signaux plus mitigés. Cela a commencé avec une Death Cross en octobre 2019, puis comme la corrida de 2017, une Golden Cross est devenue une Death Cross, pour ensuite revenir à la Golden Cross et faire passer le Bitcoin de 4 000 $ à 65 000 $. Après une telle décision, il n’est pas surprenant de voir pourquoi les investisseurs pourraient être sceptiques quant au fait qu’une autre Golden Cross produira des résultats similaires.

Après le récent sommet local à 65 000 $, Bitcoin a formé une autre croix de la mort, mais cela n’a pas produit beaucoup d’inconvénients. Avec un dos Golden Cross, le marché est maintenant nerveux à propos d’une autre situation de type faux, mais craint également de manquer un potentiel de hausse.

Dans le passé, Bitcoin a été l’opprimé, grimpant au sommet de toutes les manières possibles contre toute attente. Aujourd’hui, les choses sont très différentes et des investisseurs plus sophistiqués sont désormais impliqués, notamment des institutions, des sociétés, des fonds spéculatifs, etc.

Avec l’argent intelligent enfin impliqué dans l’espace crypto, suivre un signal de marché traditionnel comme la Croix d’Or pourrait être la décision la plus intelligente.

Suivre à @TonySpilotroBTC sur Twitter ou par Télégramme TonyTradesBTC

Image en vedette de iStockPhoto, graphiques de TradingView.com