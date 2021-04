Tout ce que vous devez savoir sur le streamer centré sur les geek

Si le contenu d’anime, de fantaisie et de jeu est votre sac, il peut être difficile de trouver le bon service de streaming, surtout si vous voulez un guichet unique pour tous vos besoins de streaming. VRV est cependant à la hauteur du défi.

Le service de streaming geek a un joli attrait de niche. Il est probable que ce soit exactement ce que vous recherchez ou que vous n’ayez rien pour vous.

Si vous êtes sur la clôture, jetez un œil à notre ventilation. Nous vous expliquerons tout ce que vous devez savoir sur VRV et s’il s’agit du site de streaming que vous recherchez.

Qu’est-ce que VRV?

VRV (prononcé «verve») est un service de streaming autonome qui se concentre sur l’anime, l’animation, les jeux, la comédie, la fantaisie et la technologie. Le service a été lancé en 2016 et ne cesse de s’étendre depuis.

Le service regroupe un contenu similaire dans des «canaux» dédiés pour vous permettre d’organiser votre visionnage en fonction des sous-genres et des intérêts.

VRV en vaut-il la peine?

La valeur de VRV dépend vraiment de vos goûts de visionnage. Si tout ce que vous voulez dans un service de streaming, ce sont des romcoms, des films d’horreur ou de la télé-réalité, par exemple, continuez à marcher. Ce service ne vous donnera tout simplement pas ce que vous recherchez.

Si vous voulez savoir s’il y a suffisamment de contenu pour justifier un abonnement payant, alors la réponse est oui. Vous obtenez une quantité solide de choses à regarder sans vous ruiner, et plus vous voulez en regarder, plus cette valeur augmente.

Comment fonctionne VRV?

VRV fonctionne beaucoup comme les autres services de streaming en ce sens que vous vous inscrivez et avez un accès illimité à une bibliothèque «Premium». Diffusez tout ce que vous voulez, quand vous le souhaitez. Mais cela présente un énorme avantage en ce que la ou les bibliothèques auxquelles vous vous inscrivez peut être personnalisée, dans une certaine mesure.

Lorsque vous vous inscrivez à Netflix, peu importe si vous prévoyez de regarder, par exemple, des émissions policières britanniques, des documentaires sur la nature ou des films originaux de Netflix. La plupart des streamers fonctionnent de cette façon. C’est un peu comme obtenir un paquet de câbles. Vous payez tout ce qui est inclus. Si le package contenant votre chaîne de cinéma préférée est également fourni avec ESPN, peu importe si vous aimez le sport ou non. Vous faites du sport.

VRV vous offre la possibilité de réduire le service à ce que vous voulez – en gros, vous pouvez obtenir votre chaîne de cinéma sans les sports. C’est toujours comme un bouquet de câbles dans la mesure où les «chaînes» n’ont pas qu’une seule chose, mais elles sont conçues pour répondre à vos besoins avec plus de précision.

Ainsi, par exemple, vous pouvez vous abonner à Crunchyroll et Rooster Teeth en tant que services autonomes, ou vous pouvez les obtenir dans le cadre de votre forfait Premium si vous êtes fan des deux. Il y a cependant des avantages à obtenir l’offre groupée, comme un accès anticipé, une expérience sans publicité et des canaux exclusifs.

Combien coûte VRV?

VRV arrive au prix d’abonnement assez moyen de 10 $ par mois, mais c’est pour accéder à toute la bibliothèque. Si vous souhaitez vous concentrer sur les chaînes que vous aimez, vous réduisez votre abonnement plutôt que de payer pour des modules complémentaires (c’est ainsi qu’Amazon Prime offre la personnalisation).

Puis-je obtenir VRV gratuitement?

VRV Premium est un service d’abonnement payant, mais vous avez quelques options si vous le souhaitez gratuitement.

Tout d’abord, il y a l’essai gratuit, qui est par définition une opportunité à durée limitée. Lorsque vous vous inscrivez, vous pouvez cliquer sur l’essai gratuit de 30 jours et profiter du service gratuitement pendant environ un mois. Assurez-vous simplement d’annuler votre abonnement avant la fin de la période d’essai pour éviter d’être facturé.

VRV propose également plus de 20000 heures de contenu gratuit, qui varie et est mis à jour régulièrement. Certaines chaînes auront des séries exclusives pour les membres qui ont un compte Premium, alors prévenez-vous que vous n’aurez pas accès à tout, même sur les chaînes «gratuites».

L’inconvénient de regarder votre contenu préféré gratuitement en utilisant cette méthode est que vous devrez passer des publicités et que vous n’obtiendrez pas tout le contenu dès que vous le feriez avec un compte Premium.

Comment m’inscrire à VRV?

Si ce type de service vous intéresse, rendez-vous sur le site Web de VRV pour vous inscrire et commencer à regarder.

Vous pouvez d’abord consulter le contenu gratuit ou profiter d’un essai gratuit avant de souscrire à un abonnement payant.

Quels canaux puis-je obtenir avec VRV?

Les chaînes VRV Premium actuelles sont:

Dessin animé gueule de boisCrunchyrollHIDIVEMONDORooster dentsVRV Select

Vous vous demandez peut-être pourquoi vous voudriez vous inscrire à VRV pour quelque chose comme Crunchyroll, qui est disponible en tant que streamer autonome. C’est une bonne question, surtout si vous avez déjà un compte Crunchyroll gratuit. Avec VRV, vous pouvez tout garder au même endroit, et en tant qu’abonné VRV Premium, votre abonnement Crunchyroll sera mis à niveau vers Premium, vous donnant accès à plus de contenu, diffusion simultanée pour un accès plus rapide, aucune publicité, des réductions sur la boutique Crunchyroll, et plus .

Mais VRV fait plus que combiner vos services existants avec des avantages supplémentaires. En tant que membre Premium, vous bénéficiez également de chaînes exclusives telles que Cartoon Hangover, MONDO et VRV Select.

Que puis-je regarder sur VRV?

Donc, une liste de chaînes, c’est bien beau, mais qu’y a-t-il sur ces chaînes? Et comment choisir les bons pour vous?

Certaines chaînes jettent un large filet. La chaîne exclusive VRV Select comprend une large sélection de films et de séries populaires. Ceux-ci inclus:

HarmonQuestCyanure et bonheurMon frère, mon frère et moiHidden America!

Crunchyroll, qui est également disponible en tant que service autonome, propose une vaste sélection d’anime. Avec un abonnement Premium, certains de ces titres sont même diffusés simultanément afin que vous puissiez les regarder tels qu’ils sont diffusés au Japon. Les titres populaires incluent:

Démon Slayer: Kimetsu no YaibaDr. StoneAttack on TitanOne-Punch ManNarutoBlack CloverHunter x Hunter

La chaîne de jeux Rooster Teeth se concentre sur les diffusions en direct de jeux, afin que vous puissiez suivre vos joueurs préférés en un seul endroit.

Si vous voulez une animation destinée aux adultes, Cartoon Hangover est la chaîne qu’il vous faut! Vous y trouverez toutes sortes de titres, dont:

SuperF * ckersBravest WarriorsBee et PuppyCatSlug RiotToo Cool! Dessins_animésFin Punch

Jetez un œil sur VRV pour trouver vos chaînes préférées.

Quels appareils sont pris en charge par VRV?

VRV est disponible sur la plupart des principaux appareils auxquels vous vous attendez. Vous pouvez regarder sur votre navigateur Web, Xbox One, PlayStation 4, Chromecast, téléphones / iPad iOS, appareils Android OS v5.0 et supérieur ainsi que Android TV, Fire TV, Apple TV et les nouveaux appareils Roku.

Puis-je télécharger des vidéos de VRV?

Bien que VRV soit un streamer en ligne, vous voudrez probablement regarder votre contenu préféré lorsque vous n’avez pas accès à Internet. Supposons que vous preniez un train avec une connexion Wi-Fi irrégulière pendant les vacances pour voir vos amis. C’est le moment idéal pour faire la queue des anime. Pas de soucis. VRV est configuré pour cela, tant que vous avez un compte Premium.

Vous pouvez télécharger du contenu sur l’appareil de votre choix via l’application VRV sur iOS et Android. Appuyez sur l’icône en forme de flèche à côté de l’épisode de votre choix. Celui-ci sera synchronisé avec votre appareil et disponible dans votre liste « Visionnage hors connexion ».

Désormais, contrairement à certains autres streamers, VRV limite la fonctionnalité de vos téléchargements hors ligne. Vous aurez un accès hors ligne pendant une durée limitée et définie (généralement sept jours), et vous aurez 48 heures pour regarder un titre donné à partir du moment où vous appuyez sur Lecture. En raison de certains accords de licence, certains titres ne peuvent pas être téléchargés, mais la plupart le peuvent, et VRV s’efforce d’étendre la disponibilité hors ligne partout ailleurs.

Comment VRV résiste-t-il à la concurrence?

Mon frère, mon frère et moi

La principale force de VRV est son attrait de niche. Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max et des sites similaires jettent un large réseau dans l’espoir de séduire un large public. Ceux-ci peuvent aller jusqu’à près de 20 $ par mois, et Amazon propose des canaux supplémentaires en plus de cela.

Lisez aussi: Le meilleur anime sur Amazon Prime Video

D’autre part, VRV maintient les prix relativement bas tout en regroupant une gamme de contenu assez soigneusement organisée pour un public plus dévoué de fans de jeux et d’anime.

Le streaming est un domaine encombré, et les «guerres du streaming» ne se sont intensifiées que depuis les débuts de Netflix. L’espace comprend les services ci-dessus ainsi que Disney Plus, Apple TV Plus, Mubi, Peacock, Shudder, Britbox, Criterion Channel et apparemment plus de nouvelles options chaque jour. Ainsi, VRV se présente moins comme une grande tente et plus comme un service de niche et ciblé pour une clientèle très spécifique. Tout comme Shudder connaît sa foule d’horreur, VRV sait à qui il s’adresse.

En parcourant l’offre, soit vous obtenez de quoi il s’agit tout de suite, soit ce n’est probablement pas pour vous.

Autres FAQ

Q: À qui appartient VRV?

UNE: VRV appartient à 100% à Otter Media. Otter Media est une filiale d’AT & T’s Warner Media, qui possède Warner Bros., HBO et HBO Max.

Q: VRV est-il disponible en 4K?

UNE: Malheureusement non. Bien que la qualité du streaming soit parfaitement bonne en 1080p, beaucoup de contenu sur VRV n’est disponible en 4K nulle part.

Q: Où VRV est-il disponible?

UNE: VRV est disponible partout aux États-Unis, mais en raison des accords de licence, il n’est actuellement disponible nulle part ailleurs. La société espère s’étendre dans d’autres pays, mais n’a actuellement pas de calendrier pour lancer ailleurs.

Q: Puis-je utiliser VRV sur un appareil Roku?

UNE: Oui, mais vous devrez vous assurer que vous disposez d’un appareil plus récent. VRV ne spécifie malheureusement pas à quel point il est nouveau.

Q: VRV a-t-il des publicités?

UNE: VRV Premium est sans publicité, mais si vous utilisez le service gratuit plus limité, vous devrez accepter les pauses publicitaires.