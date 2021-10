Tout ce que vous devez savoir sur le trading Bitcoin

Commerce de Bitcoin, l’origine

Bitcoin est une crypto-monnaie en plein essor qui est devenue le premier choix de nombreux investisseurs, y compris des milliardaires, au cours des deux dernières années. La pièce numérique a été introduite pour la première fois de retour en 2008 lorsque Satoshi Nakamoto est l’auteur de son livre blanc. Jusqu’à présent, le vrai visage ou l’identité de son fondateur n’est pas clair. En une décennie, la valeur de l’actif est passée de 0 $ à près de 70 000 $. L’avenir s’annonce également prometteur alors que de plus en plus d’entreprises envisagent d’accepter la crypto comme mode de paiement.

Comment échanger des bitcoins ?

Les investisseurs peuvent accéder à la crypto-monnaie par l’intermédiaire d’échanges et de courtiers. Les sociétés présentent de bonnes conditions de trading avec des commissions minimales et des exécutions rapides et fournissent du matériel pédagogique pour le meilleur support.

Les traders peuvent s’inscrire facilement en visitant l’une des bourses. Selon les conditions fixées par l’entreprise, ils peuvent être amenés à vérifier leur identité. Après cela, effectuer un dépôt et encaisser est très facile grâce à diverses méthodes disponibles par la maison de courtage.

Caractéristiques du trading Bitcoin

Le trading CM est beaucoup similaire à la négociation d’autres actifs tels que le forex et les actions. Les traders peuvent également le comparer au trading de CFD. Cependant, il y a certaines choses que les traders doivent savoir et apprendre pour trader l’actif avec perfection.

Heures de négociation

Contrairement à d’autres marchés, Bitcoin est disponible 24h/24 et 7j/7 pour échanger. Les courtiers sont ouverts et disponibles tous les jours de la semaine, et les traders peuvent sauter et exécuter leurs positions à tout moment.

Volatilité et liquidité

Bitcoin offre un bon mouvement de prix et une bonne liquidité pour les commerçants. Les traders ont rarement à s’inquiéter du fait que leurs positions ne soient pas remplies ou de la latence. La hausse et la baisse de l’action des prix sont affectées par l’offre et la demande et les facteurs fondamentaux variables entourant l’actif numérique.

Garder un œil sur les nouvelles de différents pays et les investisseurs milliardaires peuvent aider les commerçants à évaluer l’avenir de la pièce. Pour mieux comprendre, considérons l’effet sur Bitcoin lorsque la Chine a déclaré que toutes les formes de transactions de crypto-monnaie sont illégales.

La flèche verte indique une baisse de la valeur des Bitcoins lorsque la Chine a annoncé que toutes les transactions cryptographiques étaient illégales le 24 septembre 2021.

Minage de Bitcoin

Le minage de Bitcoin est un bon moyen de gagner un revenu passif, à condition d’avoir le bon matériel. Un GPU ou un mineur spécialisé peut réaliser le processus de minage. Le matériel connexe fonctionne pour résoudre un casse-tête mathématique complexe sur le réseau blockchain. La récompense est présentée sous la forme d’une pièce de monnaie.

L’exploitation minière peut être réalisée au niveau local. Certains investisseurs achètent de nombreuses cartes graphiques et les configurent pour former une plate-forme minière ou une ferme.

Stratégies de trading Bitcoin

Il existe quelques stratégies de trading qui tournent autour du Bitcoin. De nombreux commerçants utilisent des algorithmes pour échanger l’actif numérique en mode automatique.

Arbitrage est une méthode courante de trading automatisé qui consiste à capitaliser sur la latence des flux de prix de différents courtiers.

Techniques de trading de grille jeCela implique de placer des transactions d’achat ou de vente respectives à certains niveaux du marché, puis de les encaisser une fois que le marché évolue en votre faveur.

Les commerçants peuvent également employer divers stratégies commerciales techniques cela peut impliquer l’utilisation d’indicateurs et de niveaux de support et de résistance.

Le graphique d’action des prix quotidiens sur BTCUSD montre qu’un trader a tracé des lignes de support et de résistance qui servent également de niveaux clés. Remarquez comment le prix rebondit à partir de ces points.

Les avantages

Nous pouvons lister un quelques avantages du trading Bitcoin comme suit:

Bitcoin devient l’une des méthodes courantes pour effectuer des paiements avec la plupart des commerçants. Paypal est un bon exemple d’une entreprise qui a récemment commencé à accepter Bitcoin comme mode de paiement Comme mentionné précédemment, l’actif numérique offre une bonne liquidité et volatilité pour les traders Il permet aux traders de diversifier leurs investissements Contrairement aux autres moyens de paiement, Bitcoin offre des coûts inférieurs