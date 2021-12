Tout ce que vous devez savoir sur les bobines Instagram [Infographic]

Dans ses efforts continus pour ralentir la croissance rapide de TikTok, Instagram continue de promouvoir son propre élément de bobines de type TikTok, les bobines apparaissant désormais dans votre flux régulier, apparaissant plus en évidence dans Explore, disponibles en tant qu’option de réponse aux commentaires et plus encore.

Et en plus de lutter contre TikTok, IG cherche également à s’aligner sur l’évolution des tendances d’utilisation. Ce qui fonctionne, au moins dans une certaine mesure, avec le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, notant récemment que Reels est désormais « le principal moteur de la croissance de l’engagement » sur Instagram, et que des millions d’utilisateurs interagissent avec les clips de Reels chaque jour.

Compte tenu de l’accent mis sur l’option, cela pourrait valoir la peine d’être pris en compte dans votre approche marketing – et si vous cherchez à avoir une meilleure idée du fonctionnement de Reels et des raisons pour lesquelles il peut être poursuivi, cet aperçu infographique pourrait vous aider.

L’équipe de Branex a rassemblé un résumé des principales fonctions de Reels, ainsi que des statistiques globales d’utilisation d’Instagram.

Cela pourrait valoir la peine d’être pris en compte dans vos calculs.