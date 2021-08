Tout ce que vous devez savoir sur les doses de rappel des vaccins Covid-19

10/08/2021 à 18h45 CEST

Face à la montée en flèche du nombre d’infections causées par la variante Delta du SRAS-CoV-2, et aux signes que l’immunité déclenchée par les vaccins COVID-19 pourrait s’estomper avec le temps, certains pays envisagent d’administrer dose de rappel aux personnes déjà complètement vaccinées.

L’Allemagne et Israël ont déjà annoncé leur intention d’administrer cette troisième dose, et une liste croissante de pays, dont les Émirats arabes unis, la Chine et la Russie, ont déjà commencé à administrer des doses supplémentaires.

Cela peut vous intéresser : Les « secrets » de la variante Delta : c’est un « monstre » à côté du coronavirus de Wuhan

La troisième dose n’est-elle pas soutenue par la science ?

De nombreux scientifiques considèrent que les arguments en faveur des doses de rappel du vaccin COVID-19 sont encore très minces.

Ils pensent que cela peut ne pas être nécessaire pour la plupart des gens et que cela pourrait laisser des millions de personnes qui ont besoin de vaccins sans vaccins.

De plus, le 4 août, l’Organisation mondiale de la santé a appelé à un moratoire sur les doses de rappel jusqu’à au moins fin septembre.

« Gâcher des ressources en renforts pour ceux qui sont déjà protégés contre la version sévère de la maladie n’a pas beaucoup de sens. Plus tard, nous devrons probablement y réfléchir, mais pour le moment, nous n’avons pas d’arguments solides pour prendre cette décision. Surtout avec ce qui peut toucher ceux qui ne sont pas encore vaccinés.

Selon Laith Jamal Abu-Raddad, épidémiologiste des maladies infectieuses à la Weill Cornell Medicine du Qatar à Doha, réaffirmant l’idée que nous ne savons pas si une dose de rappel aurait réellement un réel avantage.

Cela peut vous intéresser: La variante Delta change les symptômes du coronavirus

Un débat entre prudence ou sécurité

C’est dans quoi nous sommes. Car de nombreux autres scientifiques pensent que s’il est vrai qu’on n’en sait toujours pas assez, alors que la variante Delta conquiert certains pays et apparaît dans d’autres, les autorités sanitaires ne peuvent pas se permettre d’attendre les réponses définitives pour se prononcer sur l’application de la dose de rappel. .

La décision devra donc probablement être prise sans avoir toutes les preuves.

A quoi servent les doses de rappel ?

Comme presque tout le monde le sait maintenant, les vaccins produisent une augmentation du nombre de cellules immunitaires responsables de la production d’anticorps qui diminuent ensuite lentement.

Mais ils génèrent également un petit groupe de cellules B, qui seront chargées de générer plus d’anticorps, et de lymphocytes T, qui sont des « cellules tueuses » dont la fonction est de rechercher et de détruire les cellules infectées.

Une dose de rappel provoque des réponses immunitaires plus fortes.

Comment?:

En multipliant les cellules B productrices d’anticorps, ce qui augmentera à nouveau les niveaux de protection contre l’agent pathogène.

Et bien qu’avec le temps, leur nombre diminuera à nouveau, car les cellules mémoire B restantes seront plus grandes que celles qui l’étaient, nous serons prêts à donner une réponse plus rapide et plus forte aux expositions ultérieures.

De plus, grâce à un processus appelé « maturation par affinité », les anticorps qu’ils produisent se lieront plus fortement aux agents pathogènes, augmentant ainsi leur puissance.

Les vaccins COVID peuvent-ils arrêter la transmission ?

Peu d’essais ont été effectués sur des doses de rappel de vaccins, mais ceux qui existent conviennent que les vaccins de Moderna et Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca et Sinovac fonctionnent.

C’est-à-dire qu’ils ont provoqué une augmentation des niveaux d’anticorps “neutralisants” qui bloquent l’infection, lorsqu’ils ont été administrés plusieurs mois après la deuxième dose.

Maintenant, un essai est également en cours au Royaume-Uni pour voir si des rappels et des vaccins de différentes marques peuvent être combinés. Et des études suggèrent qu’ils pourraient même produire des réponses immunitaires plus fortes.

Ces essais suggèrent également que les effets secondaires de la troisième dose, tels que maux de tête et fièvre, sont très similaires à ceux observés avec les doses précédentes.

Savons-nous que l’immunité contre les vaccins diminue?

Les premières impressions suggèrent que les niveaux d’anticorps induits par la plupart des vaccins COVID-19 diminuent avec le temps.

Mais ce que les scientifiques ne savent pas, c’est si cela signifie également une diminution de la protection contre le virus.

Car on ne sait pas encore quel niveau d’anticorps neutralisants est nécessaire pour affirmer l’efficacité du vaccin. Ils recherchent ce qu’on appelle un corrélat de protection.

« Nous ne savons pas vraiment quel est ce nombre magique. » Le savoir permettrait aux chercheurs de déterminer avec plus de précision si et quand un coup de pouce est nécessaire. Mais sans avoir ce corrélat correctement défini, il est difficile de dire si nous avons vraiment besoin de cette dose de rappel.

Ceux qui ont été vaccinés le plus longtemps sont-ils moins protégés ?

Il n’y a pas de réponse suffisamment éprouvée pour prendre des décisions en toute confiance. Mais il y a des études.

Le mois dernier, le ministère israélien de la Santé a estimé qu’entre décembre 2020 et juillet 2021, la protection du vaccin contre les infections et les maladies était passée de plus de 90 % à 40 %.

Mais ce chiffre pourrait être dû exclusivement aux effets de la variante Delta.

Une autre étude, menée par des chercheurs de Pfizer – BioNTech, qui ont insisté pour que des doses de rappel soient administrées, a montré que l’efficacité du vaccin contre les maladies symptomatiques était passée de 96 % à 84 % au bout de 6 mois. a évalué l’efficacité de son vaccin à plus de 90 % après six mois, par rapport à son efficacité initiale de 94 %.

Ce sont des données qui peuvent être altérées par de multiples facteurs, mais qui peuvent servir de preuves suffisantes.

Les infections entre personnes vaccinées sont-elles un signe avant-coureur ?

Il ressort clairement des données des essais que la protection contre les maladies graves reste élevée.

Pfizer – BioNTech et Moderna estiment que l’efficacité reste supérieure à 90% contre le Covid-19 sévère, après 6 mois. Et les données du monde réel, obtenues en Israël, au Royaume-Uni et ailleurs, suggèrent que les vaccins sont très efficaces pour empêcher les gens de l’hôpital, même lorsque la variante Delta en est la cause.

Les vaccins ont été développés en grande partie avec cet objectif en tête, mais & mldr;

“Ce que nous ne savons pas maintenant, c’est si ces infections bénignes qui se propagent parmi les personnes vaccinées pourraient être le signe avant-coureur que nous perdons notre protection. Sont-ils un signe avant-coureur? C’est ce que nous ne savons pas.

Nous devons peser les non vaccinés

Si on n’est toujours pas clair sur les bénéfices qu’elle apporte, on pourrait dire que la dose de rappel est un réel risque pour les nombreuses personnes non vaccinées qui vont manquer leur première dose.

C’est pourquoi les scientifiques insistent sur le fait que l’administration d’une dose de rappel dans les mois à venir peut être un gaspillage de ressources, à la fois au niveau mondial et national.

Parce qu’une petite diminution de l’efficacité ne justifie pas qu’une personne sans problèmes majeurs reçoive une troisième dose alors que de nombreuses autres personnes n’ont même pas reçu la première.

Comme le dit le chercheur Abu-Raddad :

“Nous n’avons pas de preuves claires qu’il y a suffisamment de perte d’efficacité pour détourner notre attention ou nous détourner de l’objectif principal, qui est d’essayer de donner la première dose à autant de personnes que possible.”

Mais tous les pays ne pensent pas de la même manière.

Après avoir initialement rejeté l’idée des troisièmes doses, les États-Unis semblent maintenant les envisager. Israël a annoncé le 29 juillet son intention de donner aux personnes de plus de 60 ans une troisième dose du vaccin Pfizer-BioNTech. les plus de 50 ans, ainsi que d’autres groupes à haut risque, à partir de septembre.

En tout cas, et bien que les avis soient partagés, de nombreux scientifiques pensent qu’au vu de ce que l’on sait actuellement, la dose de rappel pourrait être un objet de luxe dans un monde où des millions de personnes ont faim de vaccins.