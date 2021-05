tout ce que vous devez savoir sur les épisodes d’été Elite

De quoi parle la quatrième saison?

CARLA DÍAZ comme ARI, DIEGO MARTIN comme BENJAMIN, MARTINA CARIDDI comme MENCÍA, MANU RÍOS comme PATRICK dans Elite. (Netflix)

Un nouveau directeur arrive à l’école, l’un des hommes d’affaires les plus puissants d’Europe désireux de réorienter l’école, qui, selon lui, est devenue incontrôlable ces dernières années. Et ce réalisateur amène avec lui sa famille, ses trois enfants, qui sont les nouveaux visages de Las Encinas.

Joués par Carla Díaz, Martina Cariddi et Manu Rios, ce sont trois adolescents trop habitués à toujours avoir leur chemin, à avoir ce qu’ils veulent quand ils veulent, et qui mettra en péril l’union et l’amitié des vétérans d’élite que nous savons déjà.