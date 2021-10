Tout ce que vous devez savoir sur les fourgonnettes camouflées de la DGT | Moteur

Les agents de la circulation intensifient leur présence sur les routes de notre pays avec des camionnettes camouflées. C’est pourquoi nous allons expliquer ce que peuvent et ne peuvent pas faire ces fourgonnettes qui fonctionnent déjà dans toutes les communautés.

La Garde civile a passé des années à veiller à ce que la mobilité dans notre pays soit sûre pour tous. Et pour cela, ils ont toutes sortes de gadgets, d’appareils et de véhicules à votre service.

En plus des radars, sur la route on voit des motos, des voitures, des hélicoptères qui survolent les autoroutes et maintenant aussi des camionnettes camouflées.

Ce véhicule, beaucoup plus volumineux et percutant, passe inaperçu des conducteurs car ils ne l’associent pas à la Garde civile, ce qui a rendu le taux de réussite des fourgons camouflés très élevé.

Mais que font les fourgons de ce type qu’ils utilisent à la DGT ? Observer la circulation et vérifier que les conducteurs ne sont pas distraits. Ce ne sont en aucun cas des radars mobiles.

Sa mission est d’observer que les conducteurs sont conscients de la route et, sinon, ils l’arrêtent. Pouvoir leur infliger une amende en cas de nécessité, puisque les occupants du fourgon sont des agents de la circulation avec toutes leurs capacités légales.

Le fonctionnement de ces camionnettes est simple. Ils vont juste sur la route et regardent le trafic, quand ils voient qu’un conducteur fait quelque chose d’illégal (regarder le mobile, ne pas mettre la ceinture de sécurité, dépassement dangereux, etc.) ils se placent devant la voiture en question et l’arrêtent.

Au lieu de voitures de patrouille, les camionnettes s’arrêtent devant parce que L’affiche d’information est au dos. De plus, les agents ne voient souvent pas les infractions tant qu’elles ne sont pas à la même hauteur que la voiture incriminée.

Il y a actuellement 15 camionnettes camouflées en service dans toute l’Espagne, et comme expliqué dans la DGT, l’intention est d’étendre la flotte pour mieux contrôler le trafic, car ils se sont avérés très efficaces pour détecter les erreurs de direction au volant.

Au cas où vous voudriez les surveiller, le modèle le plus courant est le Ford Transit, le fourgon qui couronne cet article dans l’image de couverture et que, sûrement, vous avez vu mille fois sur la route puisque c’est un très populaire maquette.